Extremadura cuenta con 51 refugios climáticos frente a las altas temperaturas

Extremadura establece sus primeros refugios climáticos. Son 51 y están ubicados en 31 ciudades y pueblos de la región. Estos espacios, a los que se puede acceder gratuitamente, están pensados para que las personas que lo necesiten puedan pasar ahí las horas de más calor durante episodios u olas de temperaturas extremas como las que estamos sufriendo esta semana.

01.19 min Refugios frente a las altas temperaturas en Extremadura

Se trata, sobre todo, de edificios administrativos, centros culturales, museos, bibliotecas y parques. Espacios que están dotados de climatización y aseos, cuentan con agua y son accesibles.

Como ha explicado José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura, son espacios donde poder descansar, donde poder tomar agua y con la temperatura oportuna.

Eso sí, si son espacios interiores, estos sitios estarán disponibles sólo en los días y los horarios habituales de apertura de los mismos. En un primer momento, no se van a establecer horarios de apertura extraordinarios por ser refugios climáticos.

Listado de los 51 refugios climáticos de Extremadura Estos espacios estarán operativos cada año entre el 15 de mayo y el 30 de septiembre, coincidiendo con los meses de mayor riesgo por altas temperaturas. De estos enclaves, 45 son espacios interiores y 6, exteriores. Estos refugios climáticos son los siguientes: 1. Confederación Hidrográfica del Guadiana, Don Benito (Badajoz). 2. Confederación Hidrográfica del Guadiana, Badajoz. 3. Confederación Hidrográfica del Guadiana, Mérida (Badajoz). 4. Museo Nacional de Arte Romano (MNAR), Mérida (Badajoz). 5. Subdelegación del Gobierno, Cáceres. 6. Instituto Nacional de la Seguridad Social, Cáceres. 7. Centro Red Circular FAB, Cáceres. 8. Centro de Visitantes del Geoparque, Cañamero (Cáceres). 9. Parque Municipal de Carbajo (Cáceres). 10. Centro Red Circular FAB, Coria (Cáceres). 11. Ayuntamiento de Deleitosa (Cáceres). 12. Ayuntamiento de Casas de Millán (Cáceres). 13. Centro de Interpretación de Chico Cabrera, Herreruela (Cáceres). 14. Centro Red Circular FAB, Jarandilla de la Vera (Cáceres). 15. Centro Red Circular FAB, Logrosán (Cáceres). 16. Casa de la Cultura-Biblioteca Mario Roso de Luna, Logrosán (Cáceres). 17. Centro Red Circular FAB, Malpartida de Cáceres (Cáceres). 18. Casa de la Cultura, Malpartida de Plasencia (Cáceres). 19. Biblioteca Municipal, Malpartida de Plasencia (Cáceres). 20. Centro de Visitantes Jesús Garzón, Malpartida de Plasencia (Cáceres). 21. Parque Municipal, Malpartida de Plasencia (Cáceres). 22. Ayuntamiento de Mata de Alcántara (Cáceres). 23. Casa de la Cultura de Mata de Alcántara (Cáceres). 24. Ayuntamiento de Membrío (Cáceres). 25. Piscina Municipal, Membrío (Cáceres). 26. Centro Red Circular FAB, Miajadas (Cáceres). 27. Centro Circular FAB, Moraleja (Cáceres). 28. Ayuntamiento, Robledollano (Cáceres). 29. Plaza de la Iglesia, Robledollano (Cáceres). 30. Centro de Visitantes del Tajo Internacional, Salorino (Cáceres). 31. Ayuntamiento de Salorino (Cáceres). 32. Centro de Interpretación El Péndere, Santiago de Alcántara (Cáceres). 33. Ayuntamiento de Santiago de Alcántara (Cáceres). 34. Centro de Interpretación La Huella del Hombre, Serradilla (Cáceres). 35. Centro Red Circular FAB, Trujillo (Cáceres). 36. Colegio Público General Navarro, Valencia de Alcántara (Cáceres). 37. Centro de Interpretación del Marqués de la Conquista, Valencia de Alcántara (Cáceres). 38. Museo Etnográfico, Valencia de Alcántara (Cáceres). 39. Centro Red Circular FAB, Valencia de Alcántara (Cáceres). 40. Centro de Interpretación Tajo Internacional de Alcántara (Cáceres). 41. Parque Cayo Julio Lacer, Alcántara (Cáceres). 42. Centro Red Circular FAB de Alcuéscar (Cáceres). 43. Centro Red Circular FAB, Arroyo de la Luz (Cáceres). 44. Tesorería General de la Seguridad Social de Badajoz. 45. Oficina de Información y Registro de Badajoz. 46. Centro de Interpretación de la Arqueología del Geoparque, Berzocana (Cáceres). 47. Ayuntamiento de Berzocana (Cáceres). 48. Ayuntamiento de Brozas (Cáceres). 49. Centro Red Circular FAB, Caminomorisco (Cáceres). 50. Centro de Interpretación del Tajo Internacional de Alcántara (Cáceres). 51. Tesorería General de la Seguridad Social, Mérida (Badajoz).