Los desalojados de la provincia de Toledo vuelven a casa entre lágrimas y ceniza
- Los vecinos evacuados de La Iglesuela y Sartajada vuelven a casa al mejorar la situación del incendio de Ávila
- Alrededor de 300 personas, todos vecinos de la zona del Valle del Tiétar, permanecen en instalaciones municipales de Talavera de la Reina
La provincia de Toledo levanta las últimas evacuaciones decretadas por los incendios forestales que afectan al centro peninsular. Los vecinos de Sartajada y La Iglesuela del Tiétar, los dos municipios que aún permanecían desalojados, han podido regresar a sus hogares. La emergencia por el fuego de Almorox se ha rebajado a situación operativa 1 tras recuperar el mando de las operaciones el Gobierno de Castilla-La Mancha.
Despliegue solidario en Talavera de la Reina
Durante el fin de semana, cientos de personas —muchas de ellas procedentes de localidades de Ávila y Madrid— tuvieron que abandonar sus casas y fueron realojadas en pabellones, residencias de estudiantes y albergues de Talavera de la Reina, en Toledo. La ciudad se convirtió en uno de los principales puntos de acogida de los evacuados por los incendios del Valle del Tiétar y de la Sierra de San Vicente. En total, más de 2.000 personas pasaron por sus instalaciones.
Los afectados han destacado la solidaridad de los talaveranos. El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha agradecido el trabajo de profesionales y voluntarios que participaron en el operativo.
Entre los realojados se encontraban vecinos de El Real de San Vicente. Según su alcalde, Jorge Luis Martín, el sábado —cuando se ordenó la evacuación— había en la localidad más de 2.000 personas entre residentes, turistas y grupos de scouts. La vuelta a casa se ha vivido con emoción: el fuego se detuvo a solo 15 kilómetros del pueblo.
En Pelahustán, los vecinos han regresado con una mezcla de alivio y desolación. Aunque las llamas no alcanzaron las viviendas, se han encontrado con un paisaje irreconocible. “Los montes donde nacimos están quemados y tardarán años en recuperarse”, advierten. Las calles aparecen teñidas de ceniza.
Julio es el mes más castigado por los incendios en Castilla-La Mancha
Julio está siendo uno de los meses más graves en cuanto a incendios forestales en Castilla-La Mancha, desde 1994. El más importante de la comunidad es el de La Mierla (Guadalajara), que ha calcinado más de 32.000 hectáreas y ha exigido el mayor despliegue de efectivos del Plan Infocam. Las llamas obligaron a evacuar una treintena de municipios y a confinar a los vecinos de otra quincena durante varios días.
El Gobierno de España ha declarado zona catastrófica este territorio y otras áreas afectadas por 22 incendios forestales más. El Consejo de Ministros ha aprobado la declaración para las emergencias registradas en la comunidad entre el 31 de marzo y el 27 de julio. La medida permitirá a administraciones, particulares y empresas acceder a ayudas para paliar los daños.
Las provincias afectadas son:
- Albacete: incendios de Villavaliente y Molinicos.
- Ciudad Real: fuegos de Brazatortas, Calzada de Calatrava, Hinojosa de Calatrava, Cabezarrubias del Puerto y Retuerta del Bullaque.
- Cuenca: incendio de Huete.
- Guadalajara: zonas de La Mierla, Selas y Robledillo de Mohernando.
- Toledo: más de una decena de episodios, entre ellos los de Almorox, Talavera de la Reina, Urda, Borox, Lagartera, Mazarambroz, Méntrida y Toledo capital. Es la provincia de Castilla-La Mancha con más incendios incluidos en la declaración.
La recuperación ya está en marcha
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha creado un grupo de trabajo para la recuperación del terreno afectado por los incendios de la Sierra Norte de Guadalajara. El vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, coordina el plan, que se asienta en tres pilares: recuperación ambiental, reparación de infraestructuras dañadas (carreteras, caminos y suministros de agua) y reactivación económica, con ayudas y una estrategia a medio plazo.
Este miércoles, los alcaldes de 33 municipios de la provincia se reúnen en Cogolludo (Guadalajara) para avanzar en las medidas que se pondrán en marcha de forma inmediata una vez que las llamas estén completamente extinguidas.