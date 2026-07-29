Los desalojados de la provincia de Toledo vuelven a casa entre lágrimas y ceniza

La provincia de Toledo levanta las últimas evacuaciones decretadas por los incendios forestales que afectan al centro peninsular. Los vecinos de Sartajada y La Iglesuela del Tiétar, los dos municipios que aún permanecían desalojados, han podido regresar a sus hogares. La emergencia por el fuego de Almorox se ha rebajado a situación operativa 1 tras recuperar el mando de las operaciones el Gobierno de Castilla-La Mancha.

Despliegue solidario en Talavera de la Reina

Durante el fin de semana, cientos de personas —muchas de ellas procedentes de localidades de Ávila y Madrid— tuvieron que abandonar sus casas y fueron realojadas en pabellones, residencias de estudiantes y albergues de Talavera de la Reina, en Toledo. La ciudad se convirtió en uno de los principales puntos de acogida de los evacuados por los incendios del Valle del Tiétar y de la Sierra de San Vicente. En total, más de 2.000 personas pasaron por sus instalaciones.

Los afectados han destacado la solidaridad de los talaveranos. El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha agradecido el trabajo de profesionales y voluntarios que participaron en el operativo.

Entre los realojados se encontraban vecinos de El Real de San Vicente. Según su alcalde, Jorge Luis Martín, el sábado —cuando se ordenó la evacuación— había en la localidad más de 2.000 personas entre residentes, turistas y grupos de scouts. La vuelta a casa se ha vivido con emoción: el fuego se detuvo a solo 15 kilómetros del pueblo.

En Pelahustán, los vecinos han regresado con una mezcla de alivio y desolación. Aunque las llamas no alcanzaron las viviendas, se han encontrado con un paisaje irreconocible. “Los montes donde nacimos están quemados y tardarán años en recuperarse”, advierten. Las calles aparecen teñidas de ceniza.