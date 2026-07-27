David Saavedra, exnazi: “Yo me radicalicé, las señales eran clarísimas, pero nadie lo supo ver”

David Saavedra es hoy suboficial del Ejército de Tierra, pero, durante casi veinte años, fue un neonazi. Cuando consiguió salir, descubrió que el proceso de desradicalización podía ser tan duro como el de radicalización. No encontró ninguna asociación especializada, ningún lugar donde hablar con alguien que comprendiera lo que estaba viviendo, sin juzgarle. De esa experiencia personal nació la asociación Abriendo Brecha que ahora preside.

Pregunta: ¿Cuándo nació la idea de Abriendo Brecha?

Respuesta: Abriendo Brecha nació en el momento en el que peor me encontraba. Estaba solo, sin nadie con quien hablar o, al menos, sin nadie con quien pudiera hacerlo sin sentirme juzgado por lo que había sido. Necesitaba a alguien que me acompañara, que me entendiera y que no me atacara ni me insultara con el típico “nazi de mierda” o expresiones similares. Y para que nadie tenga que pasar solo por una situación tan difícil como es un proceso de desradicalización, pensé que había que crear algo en España para ayudar a quienes recorriesen ese camino.

P: ¿Cuáles son sus objetivos?

R: La tarea fundamental de Abriendo Brecha es acompañar a los chavales que lo necesiten. Ese es nuestro punto de partida y nuestro primer pilar. Tenemos también otros objetivos como hacer prevención en los institutos, desarrollar campañas de sensibilización para cambiar la perspectiva sobre por qué un chaval se radicaliza, porque no lo hace por ser una mala persona; organizar talleres de acompañamiento para profesores y también para padres. De hecho, hace poco hablaba con mi madre y me contó que, cuando pidió ayuda en mi colegio, la respuesta que recibió fue: “Ya se le pasará”. Tenemos tarea para años y preferimos ser humildes y no plantearnos más objetivos por ahora.

P: ¿Por qué crees que Abriendo Brecha es necesaria?

R: Recuerdo que, cuando estaba en el mundo radical, veía este tipo de organizaciones como una herramienta del sistema para acabar con la única ideología que yo consideraba correcta. Pero Abriendo Brecha es diferente. El acto de pedir ayuda a alguien a quien consideras un traidor o un enemigo supone una barrera enorme. En cambio, resulta mucho más sencillo acudir a alguien que ha estado donde tú estás ahora y que entiende perfectamente lo que estás intentando explicar. No tienes que dar tantos rodeos, porque esa persona pasó por lo mismo, conoce ese lenguaje, esos razonamientos y esas emociones. Intentamos facilitar ese primer contacto. Yo sé que un nazi -yo lo fui- difícilmente irá a un psicólogo o comenzará una terapia. Dentro de ese mundo existe la idea de que los psicólogos forman parte del sistema o están influenciados por determinadas corrientes.

Además, hay otro discurso muy presente: el de que los hombres no deben pedir ayuda porque eso es una muestra de debilidad. Creo que es mucho más fácil que esas personas se acerquen primero a hablar con gente como nosotros. En las redes sociales, hemos de tener mucho cuidado con cómo nos presentamos. Por ejemplo, no nos presentamos como antifascistas, porque no puedes ayudar a una persona y combatirla al mismo tiempo. Estamos en un periodo de polarización, donde no hay grises, sino extremos y o estás posicionado en uno o en el otro lado. Es así de simple. Nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo para que los chicos radicalizados o en proceso de desradicalización no nos perciban del todo como los otros. Y, al mismo tiempo, que la gente que nos puede ayudar a llegar a esos chavales tampoco nos perciba como los otros. Es como si tuviéramos que jugar en dos frentes, lo cual es bastante extenuante.

Miembros de Abriendo Brecha, asociación de prevención de la radicalización

P: ¿Quiénes integran Abriendo Brecha?

R: Está organizada en varios equipos. En la parte de dirección, que yo llamo en broma “la cúpula” o “las élites”, estamos un policía local de Madrid, una profesora de Filosofía, una exyihadista -que es la vicepresidenta-, otra profesora, otro exnazi y una abogada. Y un joven que todavía está inmerso en el proceso de salida del extremismo y que se incorporará próximamente. Intentamos mantener siempre un equilibrio, aproximadamente un cincuenta por ciento de miembros son personas que han vivido procesos de radicalización y otro cincuenta por ciento profesionales que, aunque nunca hayan pertenecido a ese mundo, comprenden cómo funcionan estos procesos.

P: ¿Por qué decidisteis trabajar con personas radicalizadas de ideologías distintas?

R: En realidad, no fue algo planificado. Simplemente ocurrió. Mi experiencia siempre había estado ligada al nazismo, era lo que había vivido. Pero, a raíz de una entrevista, empezaron a escribirme muchos jóvenes. Curiosamente, no era sobre todo nazis; de hecho, fueron los que menos. Me escribieron extremistas de izquierda, yihadistas, adictos e incluso personas vinculadas a sectas. Lo que más me sorprendió fue que todos me decían que se sentían identificados con mi historia. Aquello me hizo pensar. ¿Cómo era posible que alguien que, desde mi antigua perspectiva, habría considerado un enemigo político se reconociera en mi experiencia? Es cierto que yo el proceso, tal y como lo describo, no lo reduzco a la ideología, hablo de emociones, de sesgos de confirmación, de falacias. Y cuando conversas con ellos, comprendes que el proceso de radicalización es anterior a la ideología y así desaparecen los bandos y ves víctimas iguales de un proceso. Ese es el enfoque de Abriendo Brecha.

P: ¿Por qué son tan importantes los centros educativos y los padres?

R: Yo pertenezco a una generación de transición entre el mundo analógico y el digital. Cuando era adolescente apenas existían las redes sociales. La influencia principal procedía de la familia, los amigos y el colegio. Hoy la situación es distinta. Las redes sociales tienen una capacidad de influencia enorme, probablemente superior a la de esos tres ámbitos tradicionales. Aun así, eso no significa que debamos dar por perdida la batalla en la familia o en la escuela. Los padres siguen siendo la primera referencia de los hijos. El colegio es el lugar donde comienzan las relaciones sociales, fuera del entorno familiar. Si conseguimos fortalecer esos espacios y enseñar pensamiento crítico, gestión emocional y herramientas para analizar la información, será mucho más difícil que un adolescente acabe inmerso en un proceso de radicalización.

Las redes sociales, "el gurú de una secta" P: Pero también hay que trabajar sobre las redes sociales R: Sin duda. El problema es que resulta muy difícil competir contra los algoritmos. Funcionan casi como el gurú de una secta: se meten en tu vida y en tu cabeza, conocen tus emociones, detectan lo que te provoca una reacción intensa y te muestran cada vez más contenido similar. Las redes son una industria del odio muy bien engrasada. Sinceramente, creo que, si no hay una intervención política valiente que regule determinados mecanismos, no le veo fin a esta escalada. P: ¿Las redes sociales están contribuyendo a más radicalización? R: Sí. Los procesos de radicalización se dispararon con la pandemia y las redes sociales han adquirido un protagonismo enorme. Cuando yo tenía dieciocho o diecinueve años, si en una red aparecía contenido relacionado con el nazismo, desaparecía enseguida. Lo retiraban de la plataforma y te expulsaban. Hoy ocurre lo contrario. Todos los días me llegan vídeos que son propaganda nazi. El algoritmo los impulsa porque generan reacciones muy intensas: unos los comparten y otros los denuncian. Al final, eso se traduce en visitas y en ingresos publicitarios. Las redes sociales son empresas. Hubo un tiempo donde primaba más la moral que el dinero. Pero ya no hay límites éticos. P: ¿Qué falta en España para mejorar la prevención de la radicalización? R: Voluntad. Es una cuestión sobre la que hablamos mucho en la asociación. Nos preguntamos por qué prácticamente nadie se pone en contacto con nosotros desde determinadas instituciones. No quiero caer en teorías conspirativas -precisamente porque todos venimos de un mundo donde abundaban-, pero percibo que existe una cierta dinámica que favorece la polarización. El problema es que, muchas veces, determinadas estrategias producen el efecto contrario. P: En realidad, terminan alimentando los extremismos R: Exactamente. El problema es que muchas veces no son conscientes de ello. Están tan inmersos en la lógica de la confrontación política que no perciben las consecuencias de determinados mensajes. Sin quererlo, contribuyen a crear un monstruo que luego ya no pueden controlar y que termina volviéndose contra ellos. Por eso, creo que hacen falta dos cosas: voluntad política y menos miopía. Los políticos viven en su burbuja, en su cámara de eco y muchas veces no ven los efectos reales que producen.