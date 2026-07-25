El tiempo del 25 de julio: chubascos y tormentas en el norte, y máximas aún altas en el Mediterráneo

Una dana dejará este sábado chubascos y tormentas localmente muy fuertes en el Cantábrico y entorno pirenaico, mientras se registrará una caída notable de las temperaturas, especialmente en la mitad este; las máximas seguirán siendo elevadas en Baleares y el Mediterráneo, y soplarán rachas de viento muy fuertes en Canarias.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que el paso de una dana dejará cielos nubosos o cubiertos en el norte peninsular, mientras que en Baleares se esperan intervalos de nubes, y cielos poco nubosos o despejados en el resto; también se prevén algunos intervalos de nubes en el extremo oeste peninsular y nubes de evolución vespertina en el resto de la mitad norte.

Son previsibles los bancos de niebla matinales en el interior del noreste peninsular y el polvo en suspensión en el Mediterráneo.

Esta situación de inestabilidad dejará chubascos con tormenta y granizo en el norte que afectarán al noroeste pero tenderán a intensificarse y extenderse al resto del tercio norte; es probable que sean fuertes, incluso localmente muy fuertes, en el área cantábrica y el entorno pirenaico; también que dejen acumulados significativos en el Cantábrico oriental.

Las temperaturas descenderán de forma generalizada y acusada, incluso localmente de forma extraordinaria las máximas en la mitad este peninsular; en el litoral mediterráneo y Rías Baixas subirán.

Únicamente se superarán los 35 ºC en el Mediterráneo y Baleares, mientras que las noches tropicales quedarán restringidas al propio entorno Mediterráneo y del Guadalquivir.

Soplará viento con probables intervalos fuertes en el Cantábrico, Estrecho, Alborán, Ampurdán y litoral atlántico gallego; moderado en Baleares, con posibles rachas muy fuertes en el Ebro; flojo a moderado en el resto.

En Canarias, cielos nubosos en el norte y poco nuboso en el sur; polvo en suspensión. Las temperaturas caerán ligeramente y soplará viento fuerte con rachas muy fuertes.