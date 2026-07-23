Osakidetza avanza en la construcción e instalación de la nueva Unidad de Protonterapia de Euskadi

La protonterapia es un tipo de radioterapia de alta precisión para tratar el cáncer. Utiliza protones en lugar de rayos X o electrones, lo que supone una radiación más localizada. Esto se traduce en la reducción de efectos adversos. En España, actualmente, tan sólo hay dos unidades de protonterapia, y las dos en centros privados. Euskadi va a ser una de las primeras comunidades autónomas en contar en su sanidad pública con uno de los diez aceleradores donados por la Fundación Amancio Ortega.

La Unidad de Protonterapia de Euskadi estará situada en el Hospital Donostia. Este jueves, responsables de Osakidetza han visitado las obras del edificio que la albergará. Hace falta que las instalaciones cumplan estrictos requisitos de seguridad, y para ello se construye una infraestructura que costará más de 61 millones de euros. El próximo mes de octubre se instalará el equipo. Y se prevé que pueda atender a sus primeros pacientes a principios de 2028.

Tratamiento de vanguardia Esta nueva unidad va a reforzar la capacidad asistencial de la sanidad pública vasca y situará a Euskadi en la vanguardia del tratamiento radioterápico del cáncer. Además de situar a Osakidetza entre los sistemas públicos de salud más avanzados de Europa en este ámbito. Se va a consolidar como un recurso de referencia para tratamientos de máxima precisión y menor toxicidad. La protonterapia está especialmente indicada en distintos tumores pediátricos, en los que puede aportar una ventaja clínica frente a la radioterapia convencional. También puede utilizarse en adultos, en tumores oculares, de base del cráneo, cabeza y cuello, y en determinados tumores cerebrales. Asimismo puede ser útil en situaciones especiales, como pacientes con síndromes genéticos de alto riesgo o mujeres embarazadas. Se calcula que puede ser utilizada en un dos por ciento de los casos de cáncer. Y podrán beneficiarse en torno a 230 pacientes cada año.