'El sueño americano', la historia real de dos agentes franceses en la NBA, llega a los cines
- Dirigida por Anthony Marciano, está interpretada por Jean-Pascal Zadi y Raphaël Quenard
- Esta comedia francesa sobre las vidas de Bouna Ndiaye y Jérémy Medjana se estrena este viernes
Victor Wembanyama, Rudy Gobert, y Nicolas Batum son estrellas indiscutibles de la NBA que tienen algo en común. Antes de llegar a la liga más competitiva del mundo eran unos chavales que jugaban muy bien al baloncesto y en los que se fijaron dos agentes franceses. Este viernes llega a los cines españoles El sueño americano, la película que narra la historia real de Bouna Ndiaye y Jérémy Medjana, dos locos del basket que, después de mucho bregar, consiguieron triunfar en Estados Unidos.
Quince años después de Intocable sus productores intentan repetir la formula con esta emotiva y divertida comedia sobre la amistad, la pasión y el espíritu de superación. Una película dirigida y escrita por Anthony Marciano que protagonizan los actores Jean-Pascal Zadi y Raphaël Quenard, amigos íntimos, cuya química indudable traspasa la pantalla, además de contar con un notable parecido físico con las personas que interpretan.
El sueño americano es una feel-good movie que apasionará a los amantes del baloncesto y nos hará pasar un buen rato este verano. El largometraje es también un hermoso canto a la amistad, el espíritu de superación, la pasión como motor de vida y la fe inquebrantable en un proyecto común.
Del barrio a la NBA
La cinta nos descubre la increíble historia de Bouna Ndiaye y Jérémy Medjana, que de ser representantes de barrio, con un cuartucho en una tintorería china, se convierten en los agentes franceses más influyentes de la NBA. Sus vidas se cruzan en una cancha urbana de la ciudad provenzal de Menton en la que descubren su obsesión por el baloncesto, ambos dejan sus trabajos (en un videoclub y en el aeropuerto de Roissy) para perseguir su sueño e intentar abrirse paso como agentes.
El camino al éxito está jalonado de fracasos como repite Ndiaye a lo largo de los 122 minutos de metraje que pasan en un suspiro. Para llegar a la NBA necesitan a un jugador que confíe en ellos, pero nadie lo hace porque aún no han representado a ningún elegido en el draft (el proceso de selección de nuevos miembros de los equipos). Además otros agentes ya consolidados se aprovechan de su trabajo para chulearles y quedarse con los jóvenes talentos que descubren.
Uno de los momentos clave de la película es cuando, ante las reticencias de la madre de Didier Ilunga-Mbenga, para convencerla de que no son unos timadores ni pretenden aprovecharse de su hijo, Ndiaye envía a negociar a su propia madre. No será un camino de rosas porque ese año el jugador no logrará entrar en el draft, pero seguirán trabajando de forma incansable hasta que el belga fiche por los Mavericks y luego su carrera despegue en los Lakers con dos anillos de campeón de la NBA.
Actores premiados
Los dos intérpretes principales fueron galardonados con el Premio César al mejor actor revelación, Zadi fue reconocido en 2021 por Todo negro, mientras que Quenard consiguió el premio más prestigioso del cine francés en 2024 por su papel en Perro Feroz. En el séptimo arte, además de bordar la comedia, ambos se han embarcado en la dirección. La primera película de Quenard como director y guionista, el documental I love Peru, participó en la Sección Cannes Classics del Festival de 2025.
En El sueño americano, Quenard y Zadi interpretan a Medjana y Ndiaye respectivamente, los "improbables" agentes de la NBA que gracias a su buen ojo para los fichajes han llevado las carreras de jugadores de baloncesto como Wembanyama, al que ven jugar desde que era un niño, a la cima del baloncesto mundial. Número uno del draft en 2023, All-Star, All-NBA, All-Defensive, finalista al MVP y Jugador defensivo del Año con los San Antonio Spurs, a los que ha llevado a las finales, algo que no conseguían desde 2014.
"Raphaël me pasó el guion y me encantó la historia de amistad y perseverancia. [···] Es la historia de dos personas que no tiran la toalla cuando parece que todo se está torciendo, aún sin tener ninguna garantía de que su proyecto vaya a funcionar, y acaban consiguiendo su sueño. También me gustó mucho la amistad entre Bouna y Jérémy. [···] Es una historia sobre la amistad de principio a fin. Una amistad sólida en la que estos dos hombres se enfrentan al mundo entero y hacen frente común para superar las barreras que van surgiendo" apunta Zadi. "Me encanta cómo habla de la abnegación, el éxito y la implicación que requiere" añade Quenard.
"Enseguida vi que más allá de ser un simple caso de éxito era, por encima de todo, la historia de una gran amistad. Si estos dos hombres no hubieran unido fuerzas, nunca hubieran conseguido llegar tan lejos. Esa es la clave del filme", remata el director y guionista, Anthony Marciano.
Sin dinero ni contactos y con un nivel de inglés rudimentario por decir algo, dos amigos deciden embarcarse en una gran aventura. Su pasión por el baloncesto, su relación inquebrantable y su buen ojo para los fichajes les conducirá hasta Nueva York, donde, como peces fuera del agua, se codearán con la élite del deporte. Pero, para cumplir su sueño deberán enfrentarse a retos constantes y marcarse algunos faroles.
El sueño americano se estrena en los cines españoles este viernes 24 de julio.