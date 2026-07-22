'El sueño americano', la historia real de dos agentes franceses en la NBA, llega a los cines

Victor Wembanyama, Rudy Gobert, y Nicolas Batum son estrellas indiscutibles de la NBA que tienen algo en común. Antes de llegar a la liga más competitiva del mundo eran unos chavales que jugaban muy bien al baloncesto y en los que se fijaron dos agentes franceses. Este viernes llega a los cines españoles El sueño americano, la película que narra la historia real de Bouna Ndiaye y Jérémy Medjana, dos locos del basket que, después de mucho bregar, consiguieron triunfar en Estados Unidos.

Quince años después de Intocable sus productores intentan repetir la formula con esta emotiva y divertida comedia sobre la amistad, la pasión y el espíritu de superación. Una película dirigida y escrita por Anthony Marciano que protagonizan los actores Jean-Pascal Zadi y Raphaël Quenard, amigos íntimos, cuya química indudable traspasa la pantalla, además de contar con un notable parecido físico con las personas que interpretan.

El sueño americano es una feel-good movie que apasionará a los amantes del baloncesto y nos hará pasar un buen rato este verano. El largometraje es también un hermoso canto a la amistad, el espíritu de superación, la pasión como motor de vida y la fe inquebrantable en un proyecto común.

Del barrio a la NBA La cinta nos descubre la increíble historia de Bouna Ndiaye y Jérémy Medjana, que de ser representantes de barrio, con un cuartucho en una tintorería china, se convierten en los agentes franceses más influyentes de la NBA. Sus vidas se cruzan en una cancha urbana de la ciudad provenzal de Menton en la que descubren su obsesión por el baloncesto, ambos dejan sus trabajos (en un videoclub y en el aeropuerto de Roissy) para perseguir su sueño e intentar abrirse paso como agentes. El camino al éxito está jalonado de fracasos como repite Ndiaye a lo largo de los 122 minutos de metraje que pasan en un suspiro. Para llegar a la NBA necesitan a un jugador que confíe en ellos, pero nadie lo hace porque aún no han representado a ningún elegido en el draft (el proceso de selección de nuevos miembros de los equipos). Además otros agentes ya consolidados se aprovechan de su trabajo para chulearles y quedarse con los jóvenes talentos que descubren. Uno de los momentos clave de la película es cuando, ante las reticencias de la madre de Didier Ilunga-Mbenga, para convencerla de que no son unos timadores ni pretenden aprovecharse de su hijo, Ndiaye envía a negociar a su propia madre. No será un camino de rosas porque ese año el jugador no logrará entrar en el draft, pero seguirán trabajando de forma incansable hasta que el belga fiche por los Mavericks y luego su carrera despegue en los Lakers con dos anillos de campeón de la NBA.