La visita de un lince ibérico a Álava es toda una sorpresa que da testimonio de su recuperación

Son apenas siete segundos, pero ahí está: es un lince ibérico. La imagen fue captada en diciembre de 2025 por una cámara de fototrampeo que colocó un ganadero de la localidad de Campezo, en la montaña alavesa. Pero no fue hasta la semana pasada cuando el video llegó a la asociación naturalista Hontza Natur Elkartea , que constató que el animal que aparecía en la oscuridad, con los ojos brillantes, es un lince ibérico. Toda una sorpresa, porque Euskadi no es el hábitat natural de esta especie. Así que ésta es la primera vez que se documenta.

Según Arturo Rodríguez, de Hontza, el hecho de haber visto a este lince no quiere decir que se haya instalado en la zona, tan solo que ha pasado por ahí. Este animal lleva un collar radiotransmisor, por lo que podría ser un ejemplar reintroducido. Los linces ibéricos son animales solitarios, que se mueven mucho. Se han constatado desplazamientos de hasta tres mil kilómetros por toda la Península Ibérica de ejemplares controlados a través de collares como el que lleva el visto en Campezo.

Una especie en recuperación El lince ibérico estuvo en peligro extremo de extinción hace 20 años: tan solo había entonces 90 ejemplares. En 2025 se contabilizaron más de 2.660. Todavía está amenazado, pero vive un momento histórico de recuperación. Habita principalmente en Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Portugal. Y existen proyectos de reintroducción en zonas cercanas a Euskadi, como Zaragoza y Palencia. La alimentación del lince ibérico depende casi en exclusiva de los conejos, que son el 90 por ciento de su dieta. Enfermedades como la mixomatosis, que han provocado la caída de la población de estos animales, han sido históricamente una de las causas del peligro de extinción de los linces. En algunas zonas han sustituido a los conejos por roedores o incluso algunos cérvidos.