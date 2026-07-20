Vito Quiles comparece ante la jueza que ordenó su detención por injurias a un asesor de Yolanda Díaz

El agitador ultra Vito Quiles comparece este lunes en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid investigado por un presunto delito de injurias contra un asesor de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Una declaración que tiene que hacer ante la magistrada que a principios de mes dictó una orden de detención en su contra ante el empeño de Vito por evitar que se le entregase la citación y publicación de un video en redes sociales donde presumía haber huído de la justicia.

Quiles está citado ante la jueza Rosa María Freire a partir de las 12.45 horas en los juzgados de la Plaza de Castilla y tendrá que dar cuenta sobre su afirmación de que el colaborador de la ministra había estado en prisión y que había salido gracias a la intervención directa de Díaz.

La jueza levantó la orden de búsqueda y captura que dictó el pasado 29 de junio contra Quiles tras haber tenido conocimiento de la "disposición del querellado a comparecer ante el órgano judicial" y recibir un escrito de su defensa en el que manifestaba su intención de acudir a la sede judicial para que se le comunique la existencia de una querella en su contra.