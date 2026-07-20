Vito Quiles comparece ante la jueza que ordenó su detención por injurias a un asesor de Yolanda Díaz
- Aseguró en sus redes que el colaborador de la ministra había estado en prisión y salió de ella gracias a Díaz
- Quiles tiene multitud de causas judiciales abiertas y tiene retirada la acreditación en el Congreso de los Diputados
El agitador ultra Vito Quiles comparece este lunes en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid investigado por un presunto delito de injurias contra un asesor de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Una declaración que tiene que hacer ante la magistrada que a principios de mes dictó una orden de detención en su contra ante el empeño de Vito por evitar que se le entregase la citación y publicación de un video en redes sociales donde presumía haber huído de la justicia.
Quiles está citado ante la jueza Rosa María Freire a partir de las 12.45 horas en los juzgados de la Plaza de Castilla y tendrá que dar cuenta sobre su afirmación de que el colaborador de la ministra había estado en prisión y que había salido gracias a la intervención directa de Díaz.
La jueza levantó la orden de búsqueda y captura que dictó el pasado 29 de junio contra Quiles tras haber tenido conocimiento de la "disposición del querellado a comparecer ante el órgano judicial" y recibir un escrito de su defensa en el que manifestaba su intención de acudir a la sede judicial para que se le comunique la existencia de una querella en su contra.
Múltiples causas judiciales abiertas
Quiles está vinculado a varias causas judiciales, una de ellas por presuntos delitos de revelación de secretos y acoso contra la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor. Otra es por un presunto delito de odio por mofarse de una mujer con discapacidad que se manifestó contra Isabel Díaz Ayuso en 2024, procedimiento por el que se enfrenta a una petición de hasta dos años de prisión.
Además, Renfe le ha denunciado por un presunto delito de estafa tras detectar que se colaba sistemáticamente en sus trenes y tiene una cuarta causa abierta por un delito de injurias y calumnias hacia Rubén Sánchez, secretario general de la organización de consumidores Facua.
El pasado 14 de julio, Vito Quiles compareció ante un juzgado de Alicante que le investiga por la presunta estafa de colarse en los trenes de Renfe. En esa cita se acogió a su derecho a no declarar esgrimiendo que la causa es "una persecución política nunca antes vista".
La compañía ferroviaria denunció a Quiles alegando que el agitador ultra compraba un billete más barato desde Alicante hasta Cuenca o Albacete, pero hacía el recorrido completo viajando hasta Madrid. Algo que, según habría constatado Renfe, ocurrió en al menos 17 ocasiones en un año y medio.
Además, el pasado 14 de julio, el Tribunal Supremo inadmitió la denuncia presentada por Quiles contra el portavoz socialista Patxi López por llamarle "basura" durante una rueda de prensa el pasado 24 de marzo en el Congreso de los Diputados.
La Sala de lo Penal considera que, aunque las palabras utilizadas por el exlehendakari fueron "excesivas en su forma y contenido", están amparadas por el derecho a la libertad de expresión al haberse producido en el contexto de un enfrentamiento político y de interés público.