El incendio de La Mierla supera las 26.000 hectáreas arrasadas

El incendio de La Mierla, en Guadalajara, sigue fuera de control. El fuego ha arrasado ya más 26.000 hectáreas, 10.000 en una sola noche, y se convierte en el peor del verano hasta el momento, en términos de superficie. La climatología sigue siendo el principal problema para luchar contra un fuego cuya cabeza se ha dividido, según señalaba la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, en dos flancos donde actúan medios aéreos que se centran en atacar directamente al fuego antes de que lleguen las 17:00 horas, cuando el viento pueda complicar las labores de extinción.

Para el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha presidido este lunes la reunión del CECOPI, el principal objetivo ahora es evitar que el fuego llegue a los núcleos urbanos. Pese a ello, emergencias se ha visto obligada a mandar un nuevo Es-Alert y evacuar nuevas localidades.

Hasta el momento, el Gobierno regional, según ha informado, ha desembolsado 50 millones de euros en la extinción del incendio. 20.000 euros por cada hectárea arrasada. Lo que no se puede calcular de momento es el impacto ecológico que va a tener tras devorar las entrañas del parque natural de la Sierra Norte de Guadalajara.