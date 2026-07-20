Las claves para afrontar un despido

Un despido nunca llega en buen momento ni es plato de buen gusto para nadie, es muy complicado prepararse pero existen maneras. En la última emisión de Economía de bolsillo de la temporada, Lourdes Castro habla con Pilar Llácer, filósofa especialista en transformación digital y experta en recursos humanos, sobre cómo abordar este tipo de escenarios y poder actuar de la mejor manera posible.

En muchas ocasiones, un despido llega de forma rápida y sin mucho tiempo para actuar. Muchas empresas desactivan tu usuario y deshabilitan los accesos para que no puedas siquiera acceder al sistema, aunque solo sea para poder despedirte de tus compañeros. A Javier lo despidieron recientemente, y comentaba así su experiencia: "Cuando recibieron mis datos, dejé de poder acceder a ningún sistema de la empresa, con lo cual me quedé completamente desconectado".

¿Cómo puedes reaccionar a un despido? Pilar se ha visto en estas situaciones hasta tres veces, diferentes escenarios que le han dado experiencia y sobre todo, saber cómo actuar de la mejor forma posible. "Un despido siempre duele, lo que hay que hacer es estar preparado", pero... ¿Cómo nos preparamos par algo así? Hay muchas cuestiones que se pueden tener en cuenta para que un despido no te pille (completamente) de imprevisto, como por ejemplo tener actualizado tu CV: este documento tiende a "abandonarse" una vez dejamos de buscar ofertas en el mercado laboral y conseguimos un puesto fijo, pero es un error, hay que mantenerlo siempre al día. Tener contactos, o saber en qué estado está tu sector, son dos conceptos interesantes que Pilar menciona y desarrolla en la entrevista. No obstante, el despido puede originar nuevas historias, dar lugar a otras oportunidades que, en muchas ocasiones, mejoren tu situación laboral. Un estudio realizado por Infojobs asegura que en España es más accesible acceder a una subida de salario a través de un cambio de trabajo que subiendo escalones en una sola empresa. El ejemplo claro lo tenemos de nuevo con Javier, que aseguraba que una vez encontró un nuevo trabajo, su situación mejoró notablemente: "Al final he acabado con un sueldo bastante mejor, con un periodo de vacaciones bastante mas amplio, con mucha mas flexibilidad horaria, he ido a mejor desde luego".

Cómo podemos predecir un despido Otro punto importante es saber detectar los indicios, pues estos existen y se pueden prever. Pilar contaba cuando suele ocurrir un despido. "Despiden normalmente un viernes" y esto se debe a una sencilla pero retorcida razón: "Así no tienes ese tiempo con los compañeros". Que te echen de tu puesto de trabajo para ti ocurre de la noche a la mañana, pero por parte de la empresa puede ser una decisión meditada tiempo atrás. Nadie nos lo vendrá a decir hasta el momento final, pero nosotros podemos adelantarnos un poco según ciertos factores externos, como la situación que tu empresa atraviese en su sector o por otro lado, factores internos, detectar que el número de reuniones baja o el tráfico de mails se ve reducido, entre otros que menciona la filósofa. En definitiva el despido duele, pero es algo que a todos nos puede llegar: no entrar en pánico, saber identificarlo y reaccionar a tiempo son factores clave que nos pueden ayudar mucho para llegar a un puesto con unas condiciones mejores, y con Economía de bolsillo puedes aprender como hacerlo.