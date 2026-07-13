Criptomonedas, estafas y las dos pizzas más caras del mundo

¿Estás realmente dispuesto a perder todo el dinero de tu inversión? Si es así, "adelante". María Eugenia Cadenas, coordinadora del área de Educación Financiera de la CNMV, responde tajante a todos aquellos que le piden consejo para invertir en criptomonedas. De este modo, busca que su interlocutor tome conciencia del riesgo que entraña la operación. En esta entrega de Economía de Bolsillo, Cadenas y Lourdes Castro conversan sobre el funcionamiento de las criptomonedas y los riesgos asociados.

Token, NFTs, criptomonedas… Todos estos términos aluden a "distintos tipos de criptoactivos". Hecha esta aclaración, retrocedamos a antes de la explosión de la criptomoneda más famosa: el Bitcoin. El 22 de mayo de 2010, un vecino de Jacksonville (Florida, Estados Unidos) quiso realizar una transacción real con los Bitcoins que había acumulado y preguntó en un foro de Internet quién estaría dispuesto a llevarle dos pizzas por 10.000 de ellos (unos 40 euros de entonces). Años después, esta moneda virtual multiplicó su valor. En la actualidad, el coste de aquella compraventa (que alguien efectivamente cobró) ascendería a cientos de millones de euros. ¿Estamos pues ante las dos pizzas más caras del mundo y de la historia? He aquí un ejemplo muy evidente de cómo la atracción de inversores aumenta el valor de los activos financieros (criptos o no).

En esta suerte de efecto llamada se basa precisamente un tipo de fraude muy extendido: el denominado pump and dump (inflar y vender). En él, los timadores se organizan para comprar criptoactivos muy baratos; hinchar su precio de manera artificial; atraer el interés de un gran número de inversores mediante rumores en redes sociales e informaciones falsas, y conseguir así que su valor aumente de forma exponencial. Es entonces cuando venden todos a la vez, con lo que obtienen grandes beneficios. Mientras, el grueso de los inversores lo pierden prácticamente todo.

Precauciones en el mundo cripto A juicio de Cadenas, este tipo de activos son "complejos, tanto por los conocimientos tecnológicos que se requieren para entender su funcionamiento (a partir de la tecnología de Blockchain), Como por su volatilidad". "Una criptomoneda puede aumentar un 30% su valor en media hora y, en los siguientes 10 minutos, bajar un 20 %", describe, algo muy poco frecuente en otro tipo de productos. Por ello, recomienda "una alta tolerancia al riesgo" a la hora de afrontar estas inversiones, no aptas para cardíacos. Otro tipo de estafas frecuentes en el sector están relacionadas con las falsas plataformas de inversión y con la captación mediante redes sociales o sistemas de mensajería. En estas últimas, los estafadores se ganan la confianza del inversor con promesas de "alta rentabilidad y bajo riesgo en muy poco tiempo". Cuando la persona engañada se da cuenta de que está en riesgo y quiere retirar su dinero, todos son problemas: tasas, intereses… En fin, que recuperar el dinero se vuelve misión imposible. Pueden llegar entonces las estafas secundarias, en las que aparecen intermediarios que prometen recuperar la inversión a cambio, eso sí, de una tarifa o adelanto. Por supuesto, la inversión nunca se rescata.

Señales de alerta María Eugenia Cadenas lo tiene claro. Si alguien nos promete rentabilidad elevada con un riesgo mínimo y en muy poco tiempo, lo mejor es "huir". Es una red flag de manual. "Para obtener alta rentabilidad, debes estar dispuesto a asumir un gran riesgo", y alerta: si prometen lo contrario, desconfía. Además, Cadenas recomienda contratar siempre a través de proveedores de servicios de criptoactivos registrados en la CNMV o en el Banco de España. Hace años, esto "era el salvaje Oeste", admite, pero en 2023 se aprobó el Reglamento (UE) 2023/1114, conocido como MiCA. La norma, que entró en vigor en diciembre del año pasado, regula la emisión, comercialización y demás servicios en torno a los criptoactivos en los 27 estados miembro. Eso sí. Hemos de asegurarnos de que el proveedor en cuestión tiene la autorización para operar en algún país de la Unión Europea, donde siempre será más fácil plantear reclamaciones.

Sin perfiles definidos Según la experta, "no existe un retrato robot" del tipo de persona que cae en estos fraudes. Sí es cierto que suelen carecer de conocimientos tecnológicos y financieros. Además, dado que todo este tipo de criptomonedas se promocionan "mediante redes sociales e influencers", afectan de manera especial a la gente joven. En sus estrategias de marketing, abusan del FOMO (miedo a perder la oportunidad); del sesgo de autoridad (falsifican vídeos de personalidades conocidas), y del sesgo de la prueba social (testimonios e historias de éxito de supuestos beneficiarios anónimos). Bombardeo en redes, publicidad agresiva y apelaciones a no quedarse fuera del triunfo. El 900535015 es el teléfono de atención al inversor habilitado por la CNMV donde podemos consultar siempre que tengamos dudas.