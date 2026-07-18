Las voces de Lorca y Lorca, en todas partes

“Granada tiene dos ríos, ochenta campanarios, cuatro mil acequias, cincuenta fuentes, mil y un surtidores y cien mil habitantes.

Tiene una fábrica de hacer guitarras y bandurrias, una tienda donde venden pianos y acordeones y armónicas y sobre todo tambores.

Tiene dos paseos para cantar, el Salón y la Alhambra, y uno para llorar, la Alameda de los Tristes…”.

Es un fragmento de la conferencia Cómo canta una ciudad de noviembre a noviembre. Federico García Lorca la leyó por primera vez en Buenos Aires en octubre de 1933, aunque una parte ya la había ofrecido, con canciones, junto a la cantaora La Argentinita en Madrid esa primavera.

Solo su título nos habla ya de una de sus pasiones, la música; porque Federico, desde niño, estuvo rodeado de música y de canciones… Y aprendió a tocar la guitarra y el piano. Son elementos que nunca desaparecieron de su obra. Acompañaban sus conferencias y aparecían también en momentos clave de sus obras teatrales. Sin la música, la obra de Federico no hubiera sido la misma. Una música, con mayúsculas, que está presente de una u otra forma, en todos aquellos y aquellas que integraron la llamada Generación del 27, de los que Lorca se ha convertido en el más universal. Según nos explica Samuel Diz, concertista de guitarra e investigador de la música de la Generación del 27, "cuando abrimos las Obras Completas de Federico García Lorca, comenzamos a descubrir terminología musical…".

Aunque hasta ahora no hayamos podido escuchar su propia voz en alguna de sus múltiples conferencias, o de sus intervenciones en la radio en Argentina, Lorca sigue muy vivo en las múltiples manifestaciones artísticas que provoca e inspira en nuestros días. Y esa es también su voz.

Para muchas generaciones, el primer contacto con el autor fue a través de su teatro y alguna lectura obligatoria cuando aún eran adolescentes en el colegio o el instituto. Para otros, con más años, y algunas inquietudes políticas, Lorca era también una víctima más de la represión y la guerra, un “desaparecido”.

La pista de Lorca desde Dublín a Granada Algunos de ellos pudieron leer allá por 1971 el primer libro del irlandés Ian Gibson, un entonces joven profesor de la Universidad de Londres: La represión nacionalista de Granada en 1936 y la muerte de García Lorca. Publicado en español por la Editorial Ruedo Ibérico en París, fue prohibido inmediatamente en España por su contenido antifranquista. Después, llegaron muchos más libros… El hispanista y escritor Gibson lleva prácticamente toda su vida, desde que tenía diecisiete años y se encontró con El Romancero gitano por primera vez en una librería de ocasión de Dublín, siguiendo las huellas de Federico. Su obra, su vida, y también su muerte. La clave La clave - Federico García Lorca Ver ahora La obra de García Lorca acompaña también desde muy joven, casi un niño, al poeta granadino, y hoy director del Instituto Cervantes, Luis García Montero. Descubrió algunos de sus poemas en la biblioteca que sus padres tenían en el salón de las visitas, cerrado con llave; poemas que hablaban del río Genil, de los paisajes y lugares de niños que jugaban en la calle y en los campos. García Montero, que leyó el libro de Gibson sobre la represión en Granada, también asistió en 1976 al primer homenaje público a García Lorca el año en que empezó sus estudios en la universidad. Para entonces, su vocación por la poesía y su relación con Federico eran ya una realidad. Estudioso de la Generación del 27, siempre destaca “el diálogo entre la tradición y la vanguardia” en la obra de García Lorca, “un camino que después se consolida en la poesía española”.