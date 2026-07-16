El hospital de Cruces lleva a cabo el primer trasplante renal realizado en Euskadi mediante cirugía robótica

Es todo un hito en la sanidad pública vasca. El pasado 9 de julio se realizó en el Hospital Universitario de Cruces el primer trasplante renal en la historia de Osakidetza mediante cirugía robótica. Se trata de una técnica mínimamente invasiva, que está disponible en un reducido número de hospitales en España. Una de sus ventajas es que permite abordar con mayor precisión casos de elevada complejidad. Esa precisión permite que la cirugía sea menos agresiva y que el paciente se recupere antes y con menos dolor, ha explicado el urólogo Jorge García-Olaverri

Una complejidad que se daba en el paciente que ha recibido el trasplante. Con 50 años de edad, sus antecedentes quirúrgicos y determinadas características vasculares dificultaban la realización de la intervención mediante técnicas convencionales. Según dicen los médicos, su evolución es favorable y se encuentra en buen estado a los pocos días de haber recibido este órgano procedente de un donante vivo.

Equipo altamente especializado La realización de este tipo de cirugía requiere de un equipo multidisciplinar altamente especializado. Han intervenido profesionales de Urología, Nefrología, Coordinación de trasplantes, Anestesia, Reanimación y Enfermería especializada. El órgano se implanta a través de dos pequeñas incisiones, mediante una plataforma tecnológica que proporciona una visión tridimensional de alta definición, y una gran precisión de los movimientos quirúrgicos. Esta tecnología facilita la realización de procedimientos muy delicados, como determinadas conexiones vasculares o de la vía urinaria. De esta manera se mejoran los estándares clínicos y de seguridad de la cirugía convencional. La incorporación de la cirugía robótica abre una nueva etapa en el programa de trasplante renal de Osakidetza. Una vez se consolide, el objetivo es ampliarla a todos los pacientes que puedan beneficiarse de sus ventajas.