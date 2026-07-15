Hora y dónde ver en TV 'Ortega', el documental sobre el presidente republicano del Real Madrid, Antonio Ortega

El jueves 16 de julio a las 22:20 horas (hora peninsular) se estrena el documental Ortega, centrado en la figura de Antonio Ortega. El burgalés fue un militar republicano que llegó a ejercer como presidente del Real Madrid durante la Guerra Civil bajo el nombre Madrid Foot-Ball Club.

¿Quién fue el militar Antonio Ortega? Antonio Ortega nació en Rabé de las Calzadas en 1888, una localidad de la provincia de Burgos. Fue un militar de carrera y teniente de Carabineros que desempeñó un papel destacado en el bando republicano durante la Guerra Civil. Tras participar en la sublevación de Jaca de 1930, el burgalés permaneció fiel a la República cuando estalló la guerra el 17 de julio de 1936. Ortega dirigió fuerzas de carabineros y milicianos en la defensa de Irún y Guipúzcoa, fue nombrado gobernador civil de esta provincia y, posteriormente, combatió en la defensa de Madrid, donde asumió el mando de la 40ª Brigada Mixta y más tarde de la 7ª División. En mayo de 1937 fue nombrado director general de Seguridad por el Gobierno de Juan Negrín, cargo durante el que se produjo la detención de dirigentes del POUM, entre ellos Andrés Nin, un episodio que desembocó en su destitución y regreso al frente. Ya como comandante del III Cuerpo de Ejército, apoyó a las fuerzas leales a Juan Negrín durante el golpe de Casado, aunque posteriormente trató de mediar entre ambos bandos. Tras la victoria franquista fue capturado, sometido a consejo de guerra y fusilado en Alicante en 1939.

Documenta RTVE, el nuevo proyecto de RTVE El proyecto Documenta RTVE nació como un contenedor de documentales y reportajes de investigación elaborados con los recursos de los Servicios Informativos de TVE, lo que garantiza la combinación de rigor periodístico, profundidad analítica y nuevas formas de narración audiovisual. Este espacio, dirigido por Ángela Miranda, se apoya además en el Archivo Histórico de RTVE, una de las colecciones audiovisuales más importantes del país, para ofrecer relatos actuales que dialogan con la memoria colectiva. Entre ellos destaca el documental de Puerto Hurraco 202, donde Televisión Española es el primer medio de comunicación que accede al sumario completo y a las pruebas recogidas por la policía judicial en uno de los crímenes múltiples más impactantes de nuestra historia reciente. Desde las fotos de víctimas en la calle, los disparos en los coches de la Guardia Civil, a los informes del Gobierno sobre los intentos de acceso al complejo de La Moncloa que hicieron las hermanas de los asesinos. DocumentaRTVE DocumentaRTVE - Puerto Hurraco 202 TVE accede al sumario completo y a las pruebas recogidas por la policía judicial en uno de los crímenes múltiples más impactantes de nuestra histor... Ver documental La última pieza emitida hasta la fecha es Cruzar la noche. Este largometraje es una investigación que desvela las estructuras de silencio que han permitido la impunidad en casos de abusos sexuales a menores dentro de la Iglesia Católica. La cinta va más allá del testimonio de agresión para centrarse en los engranajes institucionales que protegen a los agresores y desamparan a los supervivientes.