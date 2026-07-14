Dónde ver el partido Francia-España en las pantallas gigantes de Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha se prepara para ver esta tarde la semifinal del mundial de fútbol que va a enfrentar a partir de las 21:00 horas a España contra Francia, un partido que se va a poder ver desde distintos lugares de la región donde los ayuntamientos han instalado pantallas gigantes para que los vecinos puedan seguir el encuentro.

En las calles de Toledo ya esta mañana se han escuchado las apuestas de la gente, aunque el resultado ha sido diferente, “0-1”, “1-2”, “0-3”, todos han compartido lo mismo, España gana a Francia.

Pantallas gigantes en las capitales de provincia En la capital regional, Toledo, el partido podrá verse en la plaza de toros con entrada gratuita desde las 19:30 horas y hasta completar aforo. La cita estará animada por los DJ Andrés Cobos Martín y Miguel AG. La plaza de toros de Ciudad Real también contará con una pantalla gigante para que los aficionados sigan en partido. Es el mismo caso que en Albacete, ahí el recinto abrirá sus puertas una hora antes del inicio del partido, a las 20:00 horas, con el objetivo de facilitar el acceso de los aficionados. En Cuenca el Ayuntamiento, como ya lo hizo el pasado viernes 10 de julio, volverá a instalar una pantalla gigante en el Parque Santa Ana para que los vecinos puedan seguir el partido. Guadalajara es la única capital regional donde el ayuntamiento no instalará una pantalla gigante para seguir el encuentro. En la capital alcarreña la sesión del ‘Cine en Familia’ ha cambiado de día para no competir contra la selección española. La proyección prevista en el Parque Adoratrices se traslada al miércoles, en el mismo lugar, para que nadie tenga que elegir entre el cine y el partido de la selección.