El tiempo este lunes 13 de julio: temperaturas muy altas en Baleares y en el tercio este peninsular

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes temperaturas máximas significativamente elevadas en Baleares y el tercio este peninsular, frente a un descenso térmico notable en el Cantábrico oriental, además de posibles chubascos y tormentas fuertes en regiones del Ebro, Pirineo occidental y aledaños.

Según las predicciones meteorológicas, se mantendrá la estabilidad en la mayor parte de España, con predominio de cielos poco nubosos o despejados. Pese a ello, un sistema de bajas presiones situado al noroeste de la península dejará cielos nubosos o con intervalos nubosos en el Cantábrico y Galicia, con probables precipitaciones ocasionales en el oeste de esta comunidad e intervalos de nubes medias y altas en otras regiones del norte y noroeste peninsular.

Por la tarde se formará nubosidad de evolución en el propio noroeste peninsular, con probables chubascos y tormentas ocasionales en otras zonas de Galicia y Asturias, y especialmente en el interior nordeste, pudiendo ser localmente fuertes e ir con granizo en regiones del Ebro, Pirineo occidental y aledaños.