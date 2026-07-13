El tiempo este lunes 13 de julio: temperaturas muy altas en Baleares y en el tercio este peninsular
- Sí habrá un descenso térmico notable en el Cantábrico oriental
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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes temperaturas máximas significativamente elevadas en Baleares y el tercio este peninsular, frente a un descenso térmico notable en el Cantábrico oriental, además de posibles chubascos y tormentas fuertes en regiones del Ebro, Pirineo occidental y aledaños.
Según las predicciones meteorológicas, se mantendrá la estabilidad en la mayor parte de España, con predominio de cielos poco nubosos o despejados. Pese a ello, un sistema de bajas presiones situado al noroeste de la península dejará cielos nubosos o con intervalos nubosos en el Cantábrico y Galicia, con probables precipitaciones ocasionales en el oeste de esta comunidad e intervalos de nubes medias y altas en otras regiones del norte y noroeste peninsular.
Por la tarde se formará nubosidad de evolución en el propio noroeste peninsular, con probables chubascos y tormentas ocasionales en otras zonas de Galicia y Asturias, y especialmente en el interior nordeste, pudiendo ser localmente fuertes e ir con granizo en regiones del Ebro, Pirineo occidental y aledaños.
Descenso de temperaturas en el norte
Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte del extremo norte peninsular, notablemente en el Cantábrico oriental, y exceptuando el nordeste, con pocos cambios. Predominio de los ascensos en el tercio sur, Baleares, Comunidad Valenciana y zonas aledañas.
Se superarán los 35 grados en Baleares, tercio este peninsular, zonas del Guadalquivir, meseta sur y Alborán, incluso pudiendo llegar a 38 grados en regiones del nordeste y Mallorca. En las mínimas predominarán los ascensos en el nordeste peninsular y los descensos en el resto de la mitad norte y en la meseta sur. No bajarán de los 20 grados en el Mediterráneo y el tercio nordeste.
Soplará viento moderado del componente oeste en los litorales del sur peninsular y del sur en los del oeste de Galicia. Viento flojo en el resto de la península, predominando las componentes oeste y sur, salvo en el Cantábrico con viento de norte y en la fachada oriental con viento del este. Alisio moderado en Canarias y viento de flojo a moderado del este, rolando a sur en Baleares.
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