El tiempo este domingo 12 de julio: mÃ¡ximas de hasta 38ÂºC en el nordeste, CantÃ¡brico y Mallorca

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, temperaturas máximas significativamente altas en Mallorca y tercio nordeste peninsular, incluso de 38 grados, también en el Cantábrico oriental, y por otro lado, descensos térmicos notables, localmente extraordinarios, en Galicia y oeste de Castilla y León.

Continuará predominando la estabilidad en la península y Baleares, con cielos poco nubosos o con intervalos de nubes medias y altas. Se superarán los 35 grados en Baleares y en amplias zonas de interior de la mitad oriental peninsular.

Chubascos y tormentas por la tarde Por la tarde se formará nubosidad de evolución en amplias zonas del centro, norte y este peninsular, con chubascos y tormentas en el área cantábrica, norte de Galicia y este de Castilla-La Mancha que es probable sean fuertes y vayan con granizo, sin descartarse localmente muy fuertes. Con menor probabilidad también podrían ser localmente fuertes en la Ibérica oriental. Asimismo, podrían afectar de forma aislada a otros puntos del centro, norte y e interior este peninsular. En Canarias, intervalos nubosos con posibles precipitaciones débiles y dispersas en las islas montañosas tendiendo a despejar. Calima en Baleares y mitad este en la Península.

Temperaturas Las temperaturas máximas descenderán en las islas Canarias orientales y vertientes atlántica y cantábrica, de forma notable incluso localmente extraordinaria en Galicia y oeste de Castilla y León, y exceptuando Andalucía occidental con pocos cambios y el Cantábrico oriental en ascenso. Ascensos también en el entorno pirenaico y pocos cambios en el resto. Mínimas en descenso en el oeste peninsular, en aumento en el cuadrante nordeste y Baleares y con pocos cambios en el resto. No bajarán de los 20 grados en los litorales del Mediterráneo y del Cantábrico oriental, así como en zonas de la meseta sur y de los tercios sureste y nordeste.

Vientos Soplará viento moderado de componente este en Baleares, fachada oriental y tercio nordeste peninsular, así como en litorales cantábricos donde rolará a oeste. Viento de oeste moderado en los litorales del sur peninsular, y predominio de la componente sur en el resto, en general flojo al principio arreciando a moderado por la tarde. Alisio moderado en Canarias.

Avisos Cinco comunidades con avisos naranjas por tormenta a partir del mediodía: Cantabria, Castilla León, Castilla La Mancha, Galicia y País Vasco. El aviso es amarillo en Aragón, Asturias y Valencia también por tormentas. Siete comunidades comparten avisos por altas temperaturas. Naranjas en País Vasco, Navarra, Cataluña y Castilla y León; y amarillos en Aragón, Baleares y La Rioja. ““