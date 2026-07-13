'El piano', 'Peaky Blinders', 'Calma total', 'La posesión'... Sam Neill fue mucho más que 'Parque Jurásico'

El actor Sam Neill ha fallecido este lunes a los 78 años. Un intérprete al que todos recordamos por su papel del paleontólogo y experto en dinosaurios Alan Grant en la saga de Parque Jurásico. Pero Neill participó en otras muchas películas inolvidables, como El piano, Posesión, Calma total... Sin olvidar series como Los Tudor o Peaky Blinders. Vamos a repasar algunos de sus papeles más recordados.

'Posesión' (Andrzej Zuławski, 1981) Aunque Sam Neill empezó su carrera en los setenta, sus primeros éxitos internacionales fueron en 1981, en dos películas que daban muy mal rollo. La primera fue El final de Damien, la última entrega de la trilogía original de La profecía, en la que interpretaba al mismísimo diablo. Y la secunda fue la inclasificable La posesión (Andrzej Zulawski), en la que interpretaba a Marc, un hombre que regresa de un viaje y encuentra a su esposa Anna (Isabelle Adjani) muy cambiada, Ella acaba por confesarle que tiene una aventura y lo abandona. Marc cae en una depresión que casi lo lleva a la locura, hasta que descubre la terrorífica verdad sobre ese amante de su mujer, que en vez de brazos tiene... ¡tentáculos!. Una auténtica pesadilla que reflexiona sobre el final de la pareja y que con los años se ha convertido en una película de culto.

'Calma total' (Phillip Noyce, 1989) Calma total (Phillip Noyce, 1989) fue muy importante para Sam Neill por dos razones: la primera porque terminó de abrirle las puertas de Hollywood, al igual que a sus dos compañeros de reparto, Nicole Kidman y Billie Zane (el malo de Titanic). Y la segunda, porque durante el rodaje conoció a la que se convertiría en su segunda esposa la maquilladora Noriko Watanabe ( con la que estuvo casado entre 1989-2017). La primera había sido Lisa Harrow (1981-1989). La película es un apasionante thriller que narra como un matrimonio (Sam y Nicole) decide hacer un viaje en su barco de vela para intentar recuperarse de la reciente muerte de su hijo. Durante la travesía recogerán a un naufrago (Zane) que parece muy majo y acabará resultando un psicópata, lo que desencadenará en una apasionante lucha por la supervivencia.

'La caza del octubre Rojo' (John McTiernan, 1990) A partir de entonces, la carrera de Sam Neill fue imparable y su siguiente película ya fue uno de los grandes éxitos del año: La caza del Octubre Rojo. La primera adaptación del personaje de Jack Ryan (de Tom Clancy) al cine fue una estupenda película dirigida por John McTiernan (La jungla de cristal) y protagonizada por Alec Baldwin como Jack, aunque los que acaparaban la atención eran Sean Connery (como el comandante del submarino Marko Ramius) y Neill como su segundo oficial (Vasily Borodin). Borodin será uno de los mayores apoyos de Ramius durante su intento de desertar del bando comunista.

'Parque Jurásico' (Jurassis Park) (Steven Spielberg, 1993) Parque Jurásico, la adaptación de Steven Spielberg del libro de Michael Crichton, se convirtió en la película más taquillera de la historia del cine (hasta que la superó Titanic en 1997) y convirtió a sus protagonistas (Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum) en grandes estrellas. De hecho, todos han seguido ligados a la franquicia de una u otra forma. No solo en las películas sino también en los videojuegos a los que han prestado sus voces. Neill interpretó al paleontólogo y experto en dinosaurios Alan Grant y su última aparición en la saga fue en 2022 en Jurassic World Dominion, en la que el reparto de la nueva trilogía (Chris Pratt Bryce y Dallas Howard) se reunía con el de la original. Su inteligente y divertida interpretación del personaje lo hizo muy popular en todo el mundo.

'El piano' (Jane Campion, 1993) Sin duda, 1993 fue el año más importante de la carrera de Neill porque, además de protagonizar la película más taquillera del año, también era uno de los intérpretes de El piano, de Jane Campion, una maravilla que fue nominada a ocho premios Oscar (incluyendo mejor película) y que ganó tres: Actriz (Holly Hunter), actriz de reparto (Ana Paquin) y Guion (Jane Campion). Los únicos que ni siquiera fueron nominados fueron los protagonistas masculinos, Harvey Keitel y Sam Neill, que también estaban fabulosos. La película cuenta la historia de una mujer (Hunter) que, a consecuencia de un matrimonio concertado, tiene que viajar de Escocia a Nueva Zelanda. Allí conoce a su marido (Neill), un granjero que se niega a llevar el piano que ella trae consigo y que quedará abandonado en la playa. El instrumento será rescatado por un vecino (Keitel), que establecerá un curioso pacto con la protagonista: Él la dejará usar el piano si deja que la toque. Destacar también la inolvidable banda sonora de Michael Nyman.

'En la boca del miedo' (John Carpenter, 1995) Uno de los grandes del terror, John Carpenter (La cosa, La noche de Halloween), dio otro de sus papeles más recordados a Sam Neill, el del detective John Trent, al que encargan encontrar a Sutter Cane, un famoso escritor de novelas de terror que ha desaparecido misteriosamente, mientras sus fans parecen estar volviéndose locos. Trent sospecha que todo es una maniobra publicitaria para vender el libro pero pronto se verá envuelto en una diabólica pesadilla.

'Hunt for the Wilderpeople, a la caza de los ñumanos' (Taika Waititi, 2016) El director Taika Waititi (Thor: Love and Thunder, Jojo Rabbit), dio a Sam Neill otro de sus papeles más recordados, el de un granjero que vive junto a su mujer en medio de la nada hasta que le endilgan a su sobrino, que se ha quedado solo y que es un chico rebelde y protestón. Ambos desaparecerán en la naturaleza de Nueva Zelanda, tras ser injustamente perseguidos por los servicios sociales. Mientras huyen, el tío y el sobrino aprenderán a quererse y respetarse.