Muere el senador republicano Lindsey Graham, estrecho colaborador de Donald Trump

El senador republicano por Carolina del Sur (Estados Unidos) Lindsey Graham, una de las figuras más influyentes del Partido Republicano en política exterior y uno de los aliados más cercanos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha fallecido a los 71 años a causa de una "breve y repentina enfermedad", según ha informado este domingo su oficina.

"En la noche del sábado, 11 de julio, el senador de EE.UU. Lindsey Graham falleció tras una breve y repentina enfermedad. La familia del senador Graham agradece las oraciones en este momento y pide privacidad durante este período increíblemente difícil", señala el comunicado difundido en la red social X.

La muerte de Graham supone un duro golpe para el Partido Republicano, donde ocupaba un papel destacado como presidente del Comité Presupuestario del Senado y era una de las voces más influyentes en asuntos de seguridad nacional y política internacional.

Elegido por primera vez para la Cámara de Representantes en 1994, dio el salto al Senado en 2002 y encadenó cuatro mandatos consecutivos. En las últimas semanas había logrado la nominación republicana para aspirar a un quinto mandato tras imponerse en las primarias de Carolina del Sur, con el respaldo explícito de Donald Trump.

El senador Lindsey Graham, habla en el Despacho Oval en presencia de Trump SAUL LOEB / AFP

De crítico a aliado de Trump Aunque durante las primarias republicanas de 2016 fue uno de los críticos más duros de Trump e incluso aspiró sin éxito a la candidatura presidencial, con el paso de los años acabó convirtiéndose en uno de sus apoyos más firmes en el Congreso. Hace apenas unas semanas, el presidente estadounidense había reiterado públicamente su apoyo a la reelección del senador de cara a las elecciones legislativas de noviembre. Tras conocerse su fallecimiento, Trump ha lamentado la pérdida de quien calificó como "una de las personas y senadores más extraordinarios" que había conocido. "Siempre estaba trabajando y era un verdadero patriota estadounidense. Lo echaremos mucho de menos", escribió el mandatario en su plataforma Truth Social. El senador republicano Lindsey Graham, durante una visita a Kiev AP Photo/Efrem Lukatsky

Defensor de la línea dura en política exterior Graham fue uno de los principales referentes del ala más intervencionista del Partido Republicano. Defensor de una política exterior de línea dura, apoyó durante años una posición firme frente a Irán y fue uno de los senadores republicanos más favorables a incrementar la presión militar sobre Teherán. También destacó por su respaldo constante a Israel, país al que defendió reiteradamente tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y durante la posterior ofensiva israelí en Gaza. Su postura le convirtió en una figura de referencia dentro del sector neoconservador republicano, aunque algunas de sus propuestas más recientes sobre Irán suscitaron críticas incluso entre miembros de su propio partido.

Israel: "Un gran amigo" Las primeras reacciones internacionales han llegado desde Israel. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha asegurado que, con el fallecimiento de Graham, su país ha perdido a "uno de sus mejores amigos". "Lindsey entendía que la seguridad de Israel y la de Estados Unidos son inseparables", ha añadido el dirigente israelí, quien en un comunicado difundido por su oficina ha sentenciado que "Estados Unidos ha perdido a un gran patriota. Yo he perdido a un querido amigo". El presidente israelí, Isaac Herzog, ha asegurado sentirse "profundamente consternado y entristecido" por la muerte de Graham, a quien ha definido como "un gran amigo de Israel", un ejemplo de "claridad moral" y un "verdadero líder" de la alianza entre ambos países. "Jamás olvidaremos cómo estuvo junto al pueblo de Israel en nuestros momentos más difíciles", ha afirmado Herzog. También el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ha destacado que Graham fue "uno de los defensores más firmes y constantes de Israel" y recordó sus numerosas visitas al país para mostrar su apoyo tras los atentados del 7 de octubre. Por su parte, el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiha, ha descrito al senador fallecido como "un verdadero amigo de Ucrania y una de las voces más fuertes en la lucha contra la agresión rusa". "Defendió con firmeza la imposición de sanciones más severas contra Rusia y el dotar a Ucrania de los recursos necesarios para defender a su pueblo. Su liderazgo, convicción y compromiso inquebrantable con Ucrania jamás serán olvidados", ha añadido.