Verónica Martínez Barbero y Rosa Martínez, elegidas nuevas líderes de Sumar
- Asumen las riendas tras la dimisión de Lara Hernández, que ha denunciado haber sufrido una "campaña de desprestigio"
- Yolanda Díaz se desvincula completamente de la vida orgánica del partido aunque sigue siendo "referente"
Movimiento Sumar ya ha renovado su liderazgo de cara a las elecciones de 2027, en la que habrá tanto generales como autonómicas y municipales. Las nuevas caras del partido son Verónica Martínez Barbero, portavoz de Sumar en el Congreso, y Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales, que han sido elegidas este sábado en la asamblea extraordinaria con un 95,92% de votos, según fuentes de la formación.
Ambas encabezaban la única candidatura presentada para el grupo coordinador, el máximo órgano de dirección del partido, y sustituirán a la anterior líder, Lara Hernández, que el pasado 1 de julio abandonó la formación y denunció ser víctima de una "campaña de desprestigio".
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que fundó el partido en 2023 y lo lideró hasta dimitir como coordinadora en 2024, se desvincula completamente de la vida orgánica de Movimiento Sumar, al no figurar en la candidatura que acaba de proclamarse vencedora. Con todo, Verónica Martínez Barbero ha dejado claro que "Yolanda Díaz es el referente de Movimiento Sumar y de la izquierda de este país" y ha recalcado que "lo sigue siendo".
El único referente conocido para la ciudadanía que permanece en esta nueva etapa es el ministro de Cultura y portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun, del que aún se desconoce el cargo concreto que tendrá en la próxima ejecutiva.
El documento político-organizativo de Movimiento Sumar para esta nueva etapa ha obtenido un 98,96 % de respaldo por parte de los más de 300 delegados que han asistido a la asamblea.
Sumar se abre a "alianzas coyunturales" con fuerzas independentistas como Rufián
El partido reconoce en este texto el "desgaste" que provocan las causas judiciales que afectan a sus socios de Gobierno del PSOE y abre la puerta a "alianzas coyunturales" con fuerzas independentistas, tras el ofrecimiento de Gabriel Rufián (ERC) a liderar las izquierdas en las próximas elecciones generales. Rufián, sin embargo, no ha ocultado su rechazo a Movimiento Sumar y pide a los partidos que conforman la alianza de este espacio (como IU o Compromís) una opción distinta "o la izquierda se va al carajo para años".
Además, Movimiento Sumar ha aprobado en la asamblea cinco resoluciones para redefinir sus objetivos, en una de las cuales apuesta por seguir "fortaleciendo las alianzas con el conjunto de actores progresistas desde la cooperación, el reconocimiento mutuo y el respeto a la autonomía de cada organización".
En otra de las resoluciones Movimiento Sumar crea el Consejo Territorial, un nuevo órgano permanente de coordinación y representación con el objetivo de consolidar la presencia del partido en las comunidades autónomas.
Con la elección de Verónica Martínez Barbero y Rosa Martínez Movimiento Sumar retoma el modelo de liderazgo bicéfalo aprobado en la anterior asamblea, celebrada en marzo de 2025, en la que fueron elegidos como coordinadores Lara Hernández junto al diputado Carlos Martín, quien dimitió meses después dejando su puesto vacante.
Las nuevas líderes asumen las riendas de Movimiento Sumar en un momento complicado para la formación, con las heridas de la crisis interna aun abiertas y con un perfil a la baja frente a otros partidos que integran la nueva coalición Sumar, como IU.
Esta coalición, de la que forman parte también Más Madrid y los comunes, tiene pendiente el cambio de nombre y la elección de un nuevo candidato o candidata para las elecciones generales, previstas en 2027, después de que Yolanda Díaz anunciara el pasado mes de febrero que no repetiría en listas.
Objetivo: revalidar el Gobierno de coalición y construir una izquierda "más amplia"
Las dos nuevas coordinadoras han dejado claro que su objetivo es reorganizarse de cara a las elecciones para revalidar el gobierno de coalición progresista y han defendido la construcción de una izquierda "mucho más amplia", que actúe con "responsabilidad y altura de miras", responda a las amenazas contra el bienestar de la clase trabajadora y haga frente a la tecnología sin control y a los "tecnooligarcas".
Rosa Martínez ha explicado a los periodistas que la cita de este sábado entre los militantes de la formación tiene como finalidad reorganizar y preparar a Movimiento para un nuevo ciclo político, con el objetivo "muy claro" de revalidar el Gobierno de coalición progresista de cara a unas elecciones generales que se prevén para 2027.
A la entrada de esta asamblea extraordinaria, Barbero ha explicado que Movimiento Sumar lleva "muchísimo tiempo" trabajando con el resto de organizaciones políticas del espacio y con las que integran el grupo parlamentario, tanto en las cuestiones concretas del día a día como en la construcción de una izquierda más amplia para afrontar el futuro: "Nosotras no partimos de vetos, partimos de una necesidad y de una responsabilidad".
Ha afirmado que España únicamente avanzará "de la mano de la izquierda" ya ha reivindicado la capacidad de Movimiento Sumar para ejercer de "pegamento", negociar y actuar "con cintura", sin perder de vista sus objetivos y con la responsabilidad de "devolverle a la gente trabajadora todo lo que aporta a este país".