Verónica Martínez Barbero y Rosa Martínez, elegidas nuevas líderes de Sumar

Movimiento Sumar ya ha renovado su liderazgo de cara a las elecciones de 2027, en la que habrá tanto generales como autonómicas y municipales. Las nuevas caras del partido son Verónica Martínez Barbero, portavoz de Sumar en el Congreso, y Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales, que han sido elegidas este sábado en la asamblea extraordinaria con un 95,92% de votos, según fuentes de la formación.

Ambas encabezaban la única candidatura presentada para el grupo coordinador, el máximo órgano de dirección del partido, y sustituirán a la anterior líder, Lara Hernández, que el pasado 1 de julio abandonó la formación y denunció ser víctima de una "campaña de desprestigio".

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que fundó el partido en 2023 y lo lideró hasta dimitir como coordinadora en 2024, se desvincula completamente de la vida orgánica de Movimiento Sumar, al no figurar en la candidatura que acaba de proclamarse vencedora. Con todo, Verónica Martínez Barbero ha dejado claro que "Yolanda Díaz es el referente de Movimiento Sumar y de la izquierda de este país" y ha recalcado que "lo sigue siendo".

El único referente conocido para la ciudadanía que permanece en esta nueva etapa es el ministro de Cultura y portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun, del que aún se desconoce el cargo concreto que tendrá en la próxima ejecutiva.

El documento político-organizativo de Movimiento Sumar para esta nueva etapa ha obtenido un 98,96 % de respaldo por parte de los más de 300 delegados que han asistido a la asamblea.

Sumar se abre a "alianzas coyunturales" con fuerzas independentistas como Rufián El partido reconoce en este texto el "desgaste" que provocan las causas judiciales que afectan a sus socios de Gobierno del PSOE y abre la puerta a "alianzas coyunturales" con fuerzas independentistas, tras el ofrecimiento de Gabriel Rufián (ERC) a liderar las izquierdas en las próximas elecciones generales. Rufián, sin embargo, no ha ocultado su rechazo a Movimiento Sumar y pide a los partidos que conforman la alianza de este espacio (como IU o Compromís) una opción distinta "o la izquierda se va al carajo para años". Urtasun, único ministro en la nueva dirección de Sumar, sin Yolanda Díaz y que deja fuera a los afines a Hernández Además, Movimiento Sumar ha aprobado en la asamblea cinco resoluciones para redefinir sus objetivos, en una de las cuales apuesta por seguir "fortaleciendo las alianzas con el conjunto de actores progresistas desde la cooperación, el reconocimiento mutuo y el respeto a la autonomía de cada organización". En otra de las resoluciones Movimiento Sumar crea el Consejo Territorial, un nuevo órgano permanente de coordinación y representación con el objetivo de consolidar la presencia del partido en las comunidades autónomas. Con la elección de Verónica Martínez Barbero y Rosa Martínez Movimiento Sumar retoma el modelo de liderazgo bicéfalo aprobado en la anterior asamblea, celebrada en marzo de 2025, en la que fueron elegidos como coordinadores Lara Hernández junto al diputado Carlos Martín, quien dimitió meses después dejando su puesto vacante. Las nuevas líderes asumen las riendas de Movimiento Sumar en un momento complicado para la formación, con las heridas de la crisis interna aun abiertas y con un perfil a la baja frente a otros partidos que integran la nueva coalición Sumar, como IU. Esta coalición, de la que forman parte también Más Madrid y los comunes, tiene pendiente el cambio de nombre y la elección de un nuevo candidato o candidata para las elecciones generales, previstas en 2027, después de que Yolanda Díaz anunciara el pasado mes de febrero que no repetiría en listas.