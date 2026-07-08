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El Tiempo

El tiempo este viernes 10 de julio: las máximas bajarán y habrá precipitaciones en el centro y norte

  • Un embolsamiento de aire frio en altura dejará un aumento de la inestabilidad en el centro y mitad norte,
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Bañistas se protegen del sol en la playa de la Barceloneta, Cataluña sigue instalada en el calor extremo.
Bañistas se protegen del sol en la playa de la Barceloneta, Cataluña sigue instalada en el calor extremo. EFE/ Alejandro García
RTVE.es

Las temperaturas máximas descenderán este viernes, aunque aún se rebasarán los 35-38 ºC en algunas zonas, mientras en el centro y mitad norte peninsular se prevén precipitaciones, que podrán ser localmente fuertes e ir acompañadas con rachas muy fuertes de viento, y en el resto habrá tiempo estable.

Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), un embolsamiento de aire frio en altura se situará sobre la península y dejará un aumento de la inestabilidad en el centro y mitad norte, con el desarrollo de nubosidad de evolución que dará lugar a chubascos y tormentas.

En la mitad norte peninsular, las tormentas podrán ser localmente fuertes en interiores e ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento y, en menor medida, también será posible algún chubasco localmente fuerte, en especial en la Ibérica más oriental y entorno de la cordillera Cantábrica occidental.

En el resto habrá cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad baja matinal en el Estrecho, norte de Canarias, Galicia y Cantábrico, con tendencia a despejar, y con bancos de niebla matinales en el territorio gallego y área cantábrica.

Temperaturas máximas en descenso

Las temperaturas máximas descenderán, con excepción del tercio noroeste peninsular y Baleares, donde habrá pocos cambios. Se superarán aún los 35 ºC en amplias zonas de la península y Baleares, incluso rebasando los 38 en regiones del archipiélago, Ebro y aledaños y puntos de Andalucía, Tajo y Segura.

Las mínimas descenderán en Canarias, mitad sur y fachada oriental peninsular, con aumentos en el resto de la península y pocos cambios en Baleares. En los litorales mediterráneos, depresiones del nordeste, meseta sur y zonas del interior sureste no bajarán de los 20 ºC.

Soplará viento flojo en la península y Baleares, con poniente moderado en el Estrecho y Alborán. Será moderado en el Ebro y litoral catalán. Predominará la componente este en Baleares y tercio oriental peninsular, la oeste en la mitad sur y la norte en Galicia y Cantábrico; viento variable en el resto.

Baleares y Cataluña en avisos naranja por altas temperaturas

Diez comunidades presentan avisos amarillos por altas temperaturas mientras que en Cataluña y Baleares el aviso se torna a naranja. En Aragón, Castilla y León, Galicia y Valencia además de altas temperaturas se unen avisos de lluvias y tormentas, estas últimas también se podrán dar en Castilla La Mancha, Cataluña, Galicia, Castilla León y Madrid.

AEMET avisa de "probable calor extremo"

En los próximos días seguiremos bajo la presencia de masas de aire muy cálidas. Atención la próxima semana al este peninsular y Baleares. Allí, las masas de aire podrán alcanzar temperaturas superiores o más altas registradas entre 1991 y 2020: probable calor extremo.

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