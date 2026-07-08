El tiempo este viernes 10 de julio: las máximas bajarán y habrá precipitaciones en el centro y norte

Las temperaturas máximas descenderán este viernes, aunque aún se rebasarán los 35-38 ºC en algunas zonas, mientras en el centro y mitad norte peninsular se prevén precipitaciones, que podrán ser localmente fuertes e ir acompañadas con rachas muy fuertes de viento, y en el resto habrá tiempo estable.

Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), un embolsamiento de aire frio en altura se situará sobre la península y dejará un aumento de la inestabilidad en el centro y mitad norte, con el desarrollo de nubosidad de evolución que dará lugar a chubascos y tormentas.

En la mitad norte peninsular, las tormentas podrán ser localmente fuertes en interiores e ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento y, en menor medida, también será posible algún chubasco localmente fuerte, en especial en la Ibérica más oriental y entorno de la cordillera Cantábrica occidental.

En el resto habrá cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad baja matinal en el Estrecho, norte de Canarias, Galicia y Cantábrico, con tendencia a despejar, y con bancos de niebla matinales en el territorio gallego y área cantábrica.

Temperaturas máximas en descenso Las temperaturas máximas descenderán, con excepción del tercio noroeste peninsular y Baleares, donde habrá pocos cambios. Se superarán aún los 35 ºC en amplias zonas de la península y Baleares, incluso rebasando los 38 en regiones del archipiélago, Ebro y aledaños y puntos de Andalucía, Tajo y Segura. Las mínimas descenderán en Canarias, mitad sur y fachada oriental peninsular, con aumentos en el resto de la península y pocos cambios en Baleares. En los litorales mediterráneos, depresiones del nordeste, meseta sur y zonas del interior sureste no bajarán de los 20 ºC. Soplará viento flojo en la península y Baleares, con poniente moderado en el Estrecho y Alborán. Será moderado en el Ebro y litoral catalán. Predominará la componente este en Baleares y tercio oriental peninsular, la oeste en la mitad sur y la norte en Galicia y Cantábrico; viento variable en el resto.

Baleares y Cataluña en avisos naranja por altas temperaturas Diez comunidades presentan avisos amarillos por altas temperaturas mientras que en Cataluña y Baleares el aviso se torna a naranja. En Aragón, Castilla y León, Galicia y Valencia además de altas temperaturas se unen avisos de lluvias y tormentas, estas últimas también se podrán dar en Castilla La Mancha, Cataluña, Galicia, Castilla León y Madrid.