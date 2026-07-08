El tiempo este jueves 9 de julio: máximas de hasta 42 ºC en el último día de la ola de calor
- Hay 14 comunidades en aviso por altas temperaturas y se esperan también tormentas en el norte
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Este jueves será el último día de la ola de calor, aunque las temperaturas seguirán siendo altas o muy altas en muchas zonas del tercio este en los días posteriores, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Se podrán superar los 36-39 grados en la mayor parte del territorio peninsular y sur de Gran Canaria, salvo en zonas altas, el área cantábrica y el litoral de Alborán. En los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, el litoral de Valencia, Murcia, el sur de Huesca y Lleida, así como en Baleares, podrán superarse los 39-42 grados.
Las mínimas no bajarán de los 20 grados en los litorales mediterráneos, el suroeste, el Ebro y Canarias, y de los 25 grados en los valles del Ebro, Tajo y Guadalquivir y en la vertiente sur de las islas Canarias orientales.
Las temperaturas máximas descenderán en el cuadrante suroeste y la mitad sur de Galicia, subirán en el Cantábrico oriental y se mantendrán con pocos cambios en el resto. Las mínimas bajarán en Andalucía occidental y apenas variarán o subirán en el resto. En Canarias, las temperaturas bajarán, puntualmente de forma notable, y en Baleares, aumentarán.
Hay 14 comunidades en aviso —todas menos Asturias y Cantabria— o bien por altas temperaturas, por tormentas, o por ambas, y diez están en aviso naranja por peligro importante: Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid, la Región de Murcia, Navarra, La Rioja y Comunidad Valenciana.
Tormentas y granizo
Una masa de aire frío en altura dejará cierta inestabilidad en zonas del interior y del cuadrante noreste peninsular. Se prevé el desarrollo de nubosidad de evolución en estas zonas y la formación de chubascos y tormentas localmente fuertes, con posibles rachas y chubascos muy fuertes en el sistema Ibérico, los Pirineos, alto Ebro, noroeste de Castilla y León y en Navarra, donde no se descarta puntualmente granizo grande.
En el resto de la Península y en Baleares, se espera un predominio de la estabilidad, con cielos poco nubosos o despejados, excepto en el Cantábrico, donde habrá nubes bajas. En Canarias, se esperan cielos nubosos en la vertiente norte de las islas y poco nubosos en la vertiente sur. Brumas matinales en Galicia y en el Cantábrico.
Se prevé un predominio de viento flojo de componente sur en la Península. El viento en los litorales del Mediterráneo seguirá el régimen de brisas.
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