El tiempo este jueves 9 de julio: máximas de hasta 42 ºC en el último día de la ola de calor

Este jueves será el último día de la ola de calor, aunque las temperaturas seguirán siendo altas o muy altas en muchas zonas del tercio este en los días posteriores, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Se podrán superar los 36-39 grados en la mayor parte del territorio peninsular y sur de Gran Canaria, salvo en zonas altas, el área cantábrica y el litoral de Alborán. En los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, el litoral de Valencia, Murcia, el sur de Huesca y Lleida, así como en Baleares, podrán superarse los 39-42 grados.

Las mínimas no bajarán de los 20 grados en los litorales mediterráneos, el suroeste, el Ebro y Canarias, y de los 25 grados en los valles del Ebro, Tajo y Guadalquivir y en la vertiente sur de las islas Canarias orientales.

Mapa de temperaturas máximas este jueves EL TIEMPO TVE

Las temperaturas máximas descenderán en el cuadrante suroeste y la mitad sur de Galicia, subirán en el Cantábrico oriental y se mantendrán con pocos cambios en el resto. Las mínimas bajarán en Andalucía occidental y apenas variarán o subirán en el resto. En Canarias, las temperaturas bajarán, puntualmente de forma notable, y en Baleares, aumentarán.

Hay 14 comunidades en aviso —todas menos Asturias y Cantabria— o bien por altas temperaturas, por tormentas, o por ambas, y diez están en aviso naranja por peligro importante: Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid, la Región de Murcia, Navarra, La Rioja y Comunidad Valenciana.