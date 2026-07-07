No, un refugio climático no es un centro comercial: tres oasis de barrio creados por y para los vecinos

Es un tórrido miércoles de julio —otro más— en la ciudad de Madrid. Los termómetros marcan 37 grados en el exterior a las 18:00 h, cuando se alcanzan las máximas del día por el efecto 'isla de calor'. Un grupo de unos diez vecinos del barrio de Puerta del Ángel, en la periferia de la capital, se atreven sin embargo a desafiar el sol de justicia y salen, armados con azadas, guantes y bidones, a regar, plantar y arreglar las maltrechas zonas verdes de sus parques.

Pertenecen a la asociación Reverdeciendo Jardines y llevan desde 2017 trabajando para hacer "más habitable y más saludable la ciudad", tal y como cuenta a RTVE Noticias Lucía Dalmau, una de las promotoras de la iniciativa. Buscan "limpiar un poco el barrio y crear pequeños refugios climáticos haciendo comunidad entre todas las vecinas y vecinos", explica precisamente desde uno de esos pequeños oasis que han florecido gracias a su acción, una zona verde entre bloques de vivienda donde la temperatura puede bajar hasta ocho grados.

Los voluntarios, con edades que van desde los 30 hasta los 70, y a los que se suma el activo border collie de uno de ellos, animando las labores de jardinería, retiran malas hierbas y basura. Lo hacen ante la curiosa mirada de los habitantes de los pisos que se encuentran justo encima de este vergel creado por y para los residentes del barrio.

Reverdeciendo Jardines trabaja especialmente en los espacios interbloque, de titularidad poco clara Á. CABALLERO

Trabajan especialmente en los llamados espacios interbloque, creados en la expansión urbanística de la ciudad entre los años 50 y 80, y de confusa titularidad, lo cual ha llevado a su abandono durante décadas. "Regeneramos esos espacios que apenas tenían usos y creamos nuevos espacios verdes, porque ahora naturalizar y reverdecer ya no es una opción, sino una necesidad", reivindica Lucía.

Solo en el pasado mes de junio se registraron en España más de mil muertes atribuibles al calor, en el junio más letal desde que comenzaron los registros en 2015, según datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Ministerio de Sanidad. Y con el cambio climático, coinciden los expertos, las olas de calor serán más intensas y largas. Ante ello, las ciudades pueden convertirse en cobijo ante las altas temperaturas o en un lugar del que huir en verano —si uno lo puede permitir—.

Barrios por el clima en Córdoba: reverdecer la sartén de España En Córdoba saben muy bien cómo enfrentarse al calor. Ya en tiempos del califato, las casas se construían en calles estrechas y sombreadas, con mucha agua. Pero el calor de ahora, exacerbado por la crisis climática, "no es el de siempre", explica Rodrigo Blanca Quesada, de la asociación Barrios por el Clima. Esta entidad trabaja yendo "a lo local de lo local". Los vecinos de los barrios, ya sea a través de asociaciones vecinales, de familiares de alumnos o de comerciantes, "analizan y hacen propuestas para su entorno cotidiano, lo que permite hacer diagnósticos muy ajustados al territorio". Esto consigue implicar a la comunidad y "canalizar la preocupación que tenemos por el cambio climático" en medidas que transformen su entorno más cercano. Pasar de la "ecoansiedad" y la "impotencia" a la acción. Trabajan, más que por crear refugios climáticos, para que toda la ciudad sea un poco más refugio. Esta ciudad andaluza tiene una red pública de estos centros para pasar el calor, pero desde Barrios por el Clima luchan por crear "itinerarios peatonales" para poder llegar de un punto a otro sin achicharrarse: con menos tráfico, arbolado o bancos para sentarse. Insisten especialmente en el arbolado. "Aquí en Córdoba hay parques enormes que tienen muy poca masa arbórea", cita Cristina Contreras, de la misma asociación. Han presionado para transformar el parque de Miraflores, junto al río Guadalquivir, en un bosque urbano donde poder disfrutar de una sombra ahora prácticamente inexistente, obligando al Ayuntamiento a ponerse en marcha; han logrado reverdecer antiguos cines de verano y también renaturalizar unas 30 fuentes en toda la ciudad, convirtiéndolas en oasis de biodiversidad. ¿Es normal este calor? Récords y análisis de las temperaturas en España DatosRTVE