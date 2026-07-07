Mónica García y Rita Maestre serán las candidatas de Más Madrid a la Comunidad y a la alcadía de la capital

La ministra de Sanidad, Mónica García, y la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, han ganado las primarias de Más Madrid y serán las candidatas en las elecciones de 2027 a la presidencia de la Comunidad de Madrid y del consistorio, respectivamente. Así lo ha decidido más del 90% del censo de militantes en el proceso interno celebrado entre el 4 y el 6 de julio.

La candidatura encabezada por Mónica García junto a Manuela Bergerot, bajo el lema 'En Madrid hay partido', ha obtenido el 80 % de los votos a las cabezas de lista frente al 20 % de apoyos conseguidos por la otra candidatura que se presentaba a las primarias, 'Más Madrid Abierto'. De los 44 puestos elegibles que conformaban la relación final de candidatos, 42 serán ocupados por integrantes de la candidatura ganadora y dos por la otra.

Según el mismo cálculo, y en el ámbito municipal, la candidatura ‘Barrio a Barrio’ liderada por Rita Maestre junto a Daniel Ayuso, ha obtenido más del 80% de los votos frente a 8,8% cosechados por la lista ‘Más Madrid Abierto’. De los 28 puestos en liza en la votación, 26 corresponden al equipo presentado por Maestre y 2 a la candidatura ‘Más Madrid Abierto’.

Más Madrid ha adelantado que estas candidaturas se irán completando y creciendo con nuevos perfiles de la sociedad civil y voces independientes en los próximos meses.