Emilio Delgado, portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid: "No hay activo financiero más lucrativo que la vivienda"

"La vivienda es un negocio extraordinariamente lucrativo para unos pocos", ha denunciado Emilio Delgado, portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, durante su intervención en el programa El juicio en La 2. En esta ocasión, el tribunal popular, formado por nueve ciudadanos anónimos, ha tenido que responder a la pregunta: ¿Es lícito hacer negocio con la vivienda?

Delgado ha defendido la importancia de intervenir el mercado de la vivienda para frenar la especulación y ha remarcado que "cuando se trata la vivienda como un activo financiero, las personas empiezan a estorbar y esto tiene consecuencias, y significa millones de jóvenes que no pueden emanciparse, gente que no puede divorciarse porque no tiene donde ir".

Si Delgado ha tenido una conversación tensa con Montserrat Nebrera, Xavier García-Albiol y Ana Pardo de Vera tampoco se han quedado cortos. El alcalde de Badalona ha puesto el foco en las ocupaciones, asegurando que "en estos momentos hay miedo y preocupación, sobre todo en lo que se refiere a la ocupación ilegal de viviendas, y esto está provocando que muchas de estas viviendas que estaban en el mercado se estén retirando". Aun así, después de un intenso diálogo con la letrada Ana Pardo de Vera, Albiol acabó reconociendo que es "más importante el problema de la vivienda y el de la ocupación es una derivada".

08.56 min El juicio - Emilio Delgado señala al gran culpable del drama del alquiler

El sinvivir de buscar piso "Es como volver atrás, una adolescencia con 40 años". Así explica cómo se siente Albert Gossa, un padre de 44 años que tiene un trabajo estable pero que, al separarse de su pareja, no ha tenido más remedio que volver a vivir con sus padres debido a los altísimos precios del alquiler. El periodista José Luis Sastre entrevistó a Gossa junto con otros dos testimonios para poner encima de la mesa la cruda realidad con la que se encuentran muchísimos españoles actualmente: una crisis de la vivienda que les dificulta el acceso a una casa o un piso en condiciones. Amanda Dos Santos, una mujer de 29 años a quien se le acabó el contrato de alquiler y que vive con su marido y su hija pequeña, le explicó a Sastre el viacrucis que ha supuesto para ellos buscar un nuevo piso: "He visto cosas tremendas, por ejemplo, un camping gas como cocina". “La juventud se atrasa y la adolescencia se alarga, ¿pero cómo no se va a alargar, si independizarse es una forma de entrar a la vida adulta?“ Por último, la prueba documental también ha contado con la participación de Mamady Kaba, un joven de piel negra que le habló del racismo inmobiliario y de la dificultad de pasar a la etapa adulta cuando no hay manera de emanciparse: "Muchas veces escucho que la juventud cada vez se atrasa más y que la adolescencia se alarga, ¿pero cómo no se va a alargar, si independizarse es una forma de entrar a la vida adulta?". 09.59 min El juicio - El drama de volver a casa de los padres a los 40 por la crisis

Del gran tenedor al pequeño propietario Respondieron las preguntas de las abogadas propietarios de perfiles muy distintos. El economista e inversor inmobiliario Pau Antó, un gran tenedor que en algunos momentos del año llega a acumular más de cien pisos en propiedad, habló de la importancia de preservar la propiedad privada: "Cargarnos el derecho a hacer negocio y ganar dinero y el derecho a la propiedad privada para resolver desde lo privado un problema público, no me parece bien". También participó en el programa Silvia Viniegra, una mujer de Gijón que tiene dos pisos en propiedad: uno en el que vive con su familia y otro que tiene alquilado y que hace más de cuatro años que los inquilinos no le pagan. Visiblemente emocionada, Viniegra explicó cómo le está afectando en su día a día su situación y denunció que "los pequeños propietarios que no están cobrando el alquiler se ven obligados a vender por no poder soportar más impagos, y al retirar esta oferta que dan, los precios suben". 06.01 min El juicio - El calvario de una dueña que lleva años sin cobrar su alquiler También se sentó en el estrado de El juicio Alejandra Jacinto, abogada experta en acoso inmobiliario, que puso sobre la mesa las terribles prácticas que llevan a cabo algunas empresas y aseguró, en respuesta a una pregunta a Ana Pardo de Vera, que el acoso inmobiliario es "un delito que se comete con mucha frecuencia". Durante el contrainterrogatorio de Montserrat Nebrera y preguntada sobre quién debe garantizar el derecho a la vivienda, lo tuvo claro: "Lo tiene que garantizar las administraciones públicas y los operadores privados que están haciendo negocio y tienen una serie de derechos y una serie de obligaciones", remató la abogada.

Ponce y Bezos, testigos de Sastre El programa también contó, como siempre, con las pruebas documentales protagonizadas por José Luis Sastre. El periodista tuvo una conversación con los cómicos de La Revuelta Jorge Ponce y Sergio Bezos, en la que reflexionaron sobre la crisis de la vivienda y en la que Ponce aseguró que "el capitalismo, si no le pones límites, te folla". 04.47 min El juicio - El bofetón de realidad de Ponce y Bezos sobre la vivienda Sastre también entrevistó al exfutbolista y presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España, Xavier Vilajoana, donde hablaron de la importancia de construir más para paliar la crisis de la vivienda. El empresario aseguró que "el principal problema de la vivienda en este país es el suelo" y que los promotores ganan actualmente los mismos beneficios que hace unos años.