Melilla implanta un sistema de lectura ocular para mejorar la autonomía de pacientes neurológicos
- Esta tecnología se incorpora por primera vez en el sistema sanitario melillense
- La herramienta permite mejorar la autonomía y la calidad de vida de los pacientes con dificultades para comunicarse
El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) ha instaurado por primera vez en el sistema sanitario de Melilla un lector ocular que permite a personas con afectaciones o enfermedades neurológicas comunicarse de forma más eficaz. Esta tecnología es capaz de interpretar el movimiento de los ojos para que los usuarios puedan establecer una comunicación con su entorno cuando no es posible hacerlo mediante lenguaje oral o con el movimiento de las extremidades.
Este servicio, con una inversión de 10.000 euros por parte del INGESA, ha sido desarrollado por la empresa Qinera, especializada en tecnología de apoyo y comunicación aumentativa. La tecnología está dirigida a población tanto infantil como adulta.
El dispositivo permite al usuario seleccionar palabras, frases o pictogramas mediante el movimiento de la mirada. Para ello, es necesario hacer una calibración previa donde se tiene en cuenta la posición del usuario con respecto al aparato. También incorpora un modo descanso al finalizar la comunicación.
Un aparato que da respuesta a varias enfermedades
Este servicio se instauró el pasado miércoles en el Hospital Universitario de Melilla, donde el primer paciente ha podido utilizar este sistema acompañado por profesionales sanitarios y técnicos especializados. "Hemos conseguido que los primeros pacientes puedan disponer de estos dispositivos en su vida diaria. lo que supone un cambio muy importante en su capacidad para comunicarse y participar en su entorno", ha resaltado Karima Hammed, logopeda y responsable del proyecto.
Esta nueva prestación permite ofrecer una respuesta especializada a pacientes con patologías neurológicas como la esclerosis lateral múltiple (ELA), accidentes cerebrovasculares, traumatismos craneoencefálicos o enfermedades neurodegenerativas.
Una atención más innovadora, humanizada y centrada
La directora médica de Atención Primaria del INGESA, Etelvina de Castro, ha señalado que que este proyecto es un ejemplo del modelo asistencial que impulsa el INGESA. "Esto nace de la cooperación entre Atención Primaria y Atención Hospitalaria. No dos niveles diferentes, sino dos niveles que tienen que estar centrados en el paciente, cooperando y coordinándose para ofrecer la mejora atención posible", ha destacado la directora médica.
Por su parte, la médica rehabilitadora, Camila Vargas, ha subrayado el impacto que esta tecnología tiene para personas con graves implicaciones motoras. "Muchas veces se piensa que una afectación motora severa implica también una afectación cognitiva", ha sentenciado Vargas.