El INGESA defiende su gestión cuatro meses después de arrancar el HUME
- La directora general del INGESA, Isabel Muñoz, ha concluido este jueves una visita de cuatro días en Melilla
- Ha subrayado que Melilla cuenta hoy con la mayor dotación de profesionales sanitarios de su historia
La directora general del INGESA, Isabel Muñoz, ha visitado nuestra ciudad en una ocasión. La séptima en lo que lleva de mandato. Tras cuatro días en Melilla con una agenda de trabajo exhaustiva para analizar los progresos y fijar los objetivos de futuro, la directora general ha sido clara: “Los datos hablan por sí mismos: hoy la atención sanitaria en Melilla está mejor que nunca”.
Muñoz ha aportado varios datos que cimentan esta afirmación: “Entre 2018 y 2025, hemos incrementado desde el INGESA el gasto en el Área Sanitaria de Melilla en 46 millones de euros. Y, en el conjunto del INGESA, el presupuesto ha aumentado un 70%”. Además, “batimos récord de contratación con más de 1.300 personas empleadas. El INGESA es el principal empleador de Melilla”, ha destacado. A esto se suma que “el Área Sanitaria de Melilla es la mejor dotada de todo el SNS junto con la de Ceuta comparada con áreas sanitarias similares y que atienden a un número de tarjetas sanitarias por debajo de las 73.000”.
Nuevo helipuerto y más tecnología
La directora territorial del INGESA en Melilla ha detallado las nuevas inversiones que prevé el INGESA en la sanidad pública de aquí a 2028 con un presupuesto de 15 millones de euros. En primer lugar, Mata ha anunciado que se construirá un helipuerto en el Hospital Universitario para emergencias sanitarias, lo que dará mayor autonomía al servicio de salud en caso de necesidad de derivación urgente a la Península.
Además, “adquiriremos un nuevo TAC y torres de endoscopia para el HUME para incrementar nuestra capacidad diagnóstica”. A esto se suma la incorporación de “células fotovoltaicas en marquesinas en el aparcamiento del HUME de acuerdo con nuestro compromiso de sostenibilidad medioambiental”. A nivel organizativo, el INGESA también va a automatizar la logística hospitalaria, lo que aportará eficiencia a la distribución de suministros en el hospital, así como la incorporación de una nueva herramienta informática de vanguardia para la gestión administrativa.
A esto se suma la inversión en los centros de salud para la mejora de infraestructura y acondicionamiento. Por ejemplo, la reforma integral del Centro de Salud Alfonso XIII, para renovar instalaciones, climatización, accesibilidad y distribución de espacios. En el Centro de Salud de Cabrerizas, habrá actuaciones de asfaltado y vallado de la zona destinada al aparcamiento de los profesionales. En el resto de centros también habrá reformas para mejorar la climatización, renovación energética y otros aspectos.
“Estas inversiones responden a diagnósticos técnicos rigurosos y a una planificación responsable del sistema sanitario”, ha subrayado la directora territorial.
Grandes avances en la asistencia sanitaria
Este jueves también se han aportado datos del balance de la actividad del Hospital Universitario desde su apertura. El director gerente del Área Sanitaria de Melilla, Alberto Romero ha destacado que se ha ampliado la cartera de servicios con hasta once nuestras prestaciones. “Hemos sumado nuevas técnicas de radiodiagnóstico como densitometría, ortopantógrafo y resonancia magnética; nuevas terapias de rehabilitación, como el servicio de Crioneurolisis para la espasticidad neurológica (que pocos hospitales públicos tienen), el programa de Rehabilitación Cardíaca Fase II, dirigido a pacientes en proceso de recuperación tras un evento cardiovascular y la cicloergometría”, ha detallado.
A esto se suman, “nuevas técnicas neurológicas, como el videoelectroencefalógrafo y el estimulador transcraneal; y otras prestaciones como la Unidad de Accesos Vasculares, la Unidad de Terapias Respiratorias para atender a pacientes con apnea del sueño y el servicio de Odontología dirigidas a pacientes oncológicos, una iniciativa que responde a la necesidad de ofrecer una atención completa, segura y personalizada a la población”, ha indicado Romero. Por último, se ha dado un salto cualitativo gracias a la tecnología de vanguardia adquirida en Diálisis, Cuidados Intensivos y Cirugía.