El INGESA defiende su gestión cuatro meses después de arrancar el HUME

La directora general del INGESA, Isabel Muñoz, ha visitado nuestra ciudad en una ocasión. La séptima en lo que lleva de mandato. Tras cuatro días en Melilla con una agenda de trabajo exhaustiva para analizar los progresos y fijar los objetivos de futuro, la directora general ha sido clara: “Los datos hablan por sí mismos: hoy la atención sanitaria en Melilla está mejor que nunca”.

Muñoz ha aportado varios datos que cimentan esta afirmación: “Entre 2018 y 2025, hemos incrementado desde el INGESA el gasto en el Área Sanitaria de Melilla en 46 millones de euros. Y, en el conjunto del INGESA, el presupuesto ha aumentado un 70%”. Además, “batimos récord de contratación con más de 1.300 personas empleadas. El INGESA es el principal empleador de Melilla”, ha destacado. A esto se suma que “el Área Sanitaria de Melilla es la mejor dotada de todo el SNS junto con la de Ceuta comparada con áreas sanitarias similares y que atienden a un número de tarjetas sanitarias por debajo de las 73.000”.

Nuevo helipuerto y más tecnología La directora territorial del INGESA en Melilla ha detallado las nuevas inversiones que prevé el INGESA en la sanidad pública de aquí a 2028 con un presupuesto de 15 millones de euros. En primer lugar, Mata ha anunciado que se construirá un helipuerto en el Hospital Universitario para emergencias sanitarias, lo que dará mayor autonomía al servicio de salud en caso de necesidad de derivación urgente a la Península. Además, “adquiriremos un nuevo TAC y torres de endoscopia para el HUME para incrementar nuestra capacidad diagnóstica”. A esto se suma la incorporación de “células fotovoltaicas en marquesinas en el aparcamiento del HUME de acuerdo con nuestro compromiso de sostenibilidad medioambiental”. A nivel organizativo, el INGESA también va a automatizar la logística hospitalaria, lo que aportará eficiencia a la distribución de suministros en el hospital, así como la incorporación de una nueva herramienta informática de vanguardia para la gestión administrativa. A esto se suma la inversión en los centros de salud para la mejora de infraestructura y acondicionamiento. Por ejemplo, la reforma integral del Centro de Salud Alfonso XIII, para renovar instalaciones, climatización, accesibilidad y distribución de espacios. En el Centro de Salud de Cabrerizas, habrá actuaciones de asfaltado y vallado de la zona destinada al aparcamiento de los profesionales. En el resto de centros también habrá reformas para mejorar la climatización, renovación energética y otros aspectos. “Estas inversiones responden a diagnósticos técnicos rigurosos y a una planificación responsable del sistema sanitario”, ha subrayado la directora territorial.