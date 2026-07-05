Este estudio no concluye que el uso de protector solar cause cáncer de piel

En redes sociales difunden que un estudio ha descubierto que el uso de protector solar aumenta el riesgo de cáncer de piel porque te "untas químicos" al mismo tiempo que "bloqueas la vitamina D". Las publicaciones tergiversan los resultados de una investigación que señala que el uso adecuado del protector solar, combinado con otras medidas de protección frente al sol, reduce el riesgo de cáncer de piel, tal y como confirma a VerificaRTVE uno de los autores del trabajo. Te explicamos lo que dice el estudio con su ayuda y la de otros científicos que concluyen que la crema solar no causa cáncer de piel.

"Un importante estudio [...] ha descubierto que el uso de protector solar aumenta masivamente el riesgo de tres tipos principales de cáncer de piel", leemos en un mensaje de X en inglés compartido más 2.000 veces desde el 25 de junio. "Usuarios de protector solar enfrentan un riesgo dramáticamente mayor de cáncer de piel" porque "te untas químicos que [...] alteran las hormonas [...] mientras bloqueas la vitamina D, una de las principales defensas del cuerpo contra el cáncer", afirma otra publicación en el mismo idioma compartida más de 1.000 veces en X desde el 12 de junio.

Los componentes de los protectores solares son seguros Las publicaciones que hemos analizado en VerificaRTVE cuestionan sin aportar pruebas la seguridad de las cremas fotoprotectoras. Los expertos consultados afirman que reúnen todas las garantías. En la Unión Europea, los fotoprotectores se consideran productos cosméticos y deben de cumplir con una serie de garantías sanitarias establecidas en la legislación. Según Agustín Buendía, los fotoprotectores "llevan una regulación muy estricta" y "en las cantidades que utilizamos no hay ningún riesgo". Eduardo Nagore añade que "tenemos un sistema de protección del ciudadano muy alto" e insiste en sus beneficios poniendo como ejemplo un estudio prospectivo hecho en Australia, uno de los países con mayores tasas de cáncer de piel: "La incidencia del melanoma fue claramente y significativamente menor en [las personas] que siguieron las recomendaciones [de fotoprotección] de manera estricta".

El uso de protector solar no impide la absorción de vitamina D Los mensajes de redes cuestionan la eficacia de las cremas solares argumentando que "el uso de protección solar bloquea la vitamina D". También es falso. Gran parte de la vitamina D se sintetiza gracias al sol, pero la evidencia científica señala que el uso de protector solar en poblaciones sanas no compromete su absorción. "El fotoprotector no evita que sinteticemos vitamina D" corrobora Agustín Buendía. Eduardo Nagore ha estudiado los beneficios de la vitamina D y su relación con el melanoma. Explica que si reduces la exposición al sol los niveles de vitamina D pueden bajar, pero que si es necesario "se suplementa". "La vitamina D es importante para muchísimas cosas", pero al final se trata de analizar "el beneficio-riesgo". "Lo que hay que evitar sí o sí es la quemadura, el principal factor de riesgo para el desarrollo del cáncer de piel", concluye Buendia.