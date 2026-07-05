Este estudio no concluye que el uso de protector solar cause cáncer de piel
En redes sociales difunden que un estudio ha descubierto que el uso de protector solar aumenta el riesgo de cáncer de piel porque te "untas químicos" al mismo tiempo que "bloqueas la vitamina D". Las publicaciones tergiversan los resultados de una investigación que señala que el uso adecuado del protector solar, combinado con otras medidas de protección frente al sol, reduce el riesgo de cáncer de piel, tal y como confirma a VerificaRTVE uno de los autores del trabajo. Te explicamos lo que dice el estudio con su ayuda y la de otros científicos que concluyen que la crema solar no causa cáncer de piel.
"Un importante estudio [...] ha descubierto que el uso de protector solar aumenta masivamente el riesgo de tres tipos principales de cáncer de piel", leemos en un mensaje de X en inglés compartido más 2.000 veces desde el 25 de junio. "Usuarios de protector solar enfrentan un riesgo dramáticamente mayor de cáncer de piel" porque "te untas químicos que [...] alteran las hormonas [...] mientras bloqueas la vitamina D, una de las principales defensas del cuerpo contra el cáncer", afirma otra publicación en el mismo idioma compartida más de 1.000 veces en X desde el 12 de junio.
Los fotoprotectores no causan cáncer de piel: la paradoja del protector solar
Los mensajes que afirman que el uso de protector solar aumenta el riesgo de cáncer de piel son engañosos, ya que tergiversan un estudio de 2023 del Biobanco de Reino Unido que analiza la relación entre el cáncer de piel y distintos factores genéticos y ambientales. Los investigadores documentaron que el uso de protector solar duplica "sorprendentemente" el riesgo de desarrollar cáncer de piel. Sin embargo, esto no implica una causalidad. Uno de los autores del estudio, Ivan Litvinov, jefe de la División de Dermatología de la Universidad McGill, confirma a VerificaRTVE que estos mensajes en redes "interpretan erróneamente los resultados del estudio".
"Los problemas surgen cuando el protector solar se usa como una 'licencia para broncearse'", explica Litvinov, ya que "muchas personas aplican una cantidad inferior a la recomendada, no lo reaplican correctamente y desarrollan una falsa sensación de seguridad". La consecuencia es que "pasan más tiempo expuestas al sol sin adoptar otras medidas de protección". Concluye que "esto puede traducirse en un mayor daño acumulado por radiación ultravioleta y un riesgo más elevado de cáncer de piel entre aquellas personas que afirman utilizar protector solar 'con regularidad'". Es lo que se conoce como la "paradoja del protector solar".
Agustín Buendía, director de la fundación Piel Sana de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), comparte el diagnóstico: "Hay personas que están todo el día al sol, bocarriba, bocabajo y cuando les dices 'tienes mucho riesgo' se ponen a protestar porque 'tengo fotoprotector'", pero "nunca hay una protección al 100%". Y menos, como explica Eduardo Nagore, jefe de Dermatología del Instituto Valenciano de Oncología (IVO), si no lo utilizas de manera adecuada: "Prácticamente nadie se pone el protector como toca". Según estos expertos, es necesario elegir el producto correcto, usar el factor solar adecuado, echarse la crema con antelación, reponerla cada cierto tiempo y tener en cuenta circunstancias como el sudor o los baños. "El fotoprotector por sí mismo no produce cáncer, lo que produce cáncer es el hábito que nosotros hacemos. Y el mal uso", concluye Buendía.
El uso adecuado del protector solar reduce el riesgo de cáncer de piel
El cáncer de piel es el tipo de cáncer más frecuente en todo el mundo y la mayoría de los casos están causados por la exposición a la radiación ultravioleta. Además, como explica Agustín Buendía, el daño "es acumulativo": "Vivimos una auténtica epidemia de cáncer de piel" y la gran mayoría de los casos se podría evitar protegiéndonos del sol.
Para ello hay varias medidas, entre ellas el uso de protector solar: "El fotoprotector reduce drásticamente la radiación ultravioleta", afirma Eduardo Nagore. Para Buendía se trata de una medida muy eficaz para protegernos de la radiación, aunque no es la única, sino que se trata de "una medida complementaria". "El fotoprotector no es para estar más tiempo al sol, sino para que el tiempo que estamos, estemos más protegidos", concluye. En esta misma línea Ivan Litvinov señala que "el uso adecuado del protector solar, combinado con otras medidas de protección frente al sol, reduce el riesgo de cáncer de piel".
Los componentes de los protectores solares son seguros
Las publicaciones que hemos analizado en VerificaRTVE cuestionan sin aportar pruebas la seguridad de las cremas fotoprotectoras. Los expertos consultados afirman que reúnen todas las garantías. En la Unión Europea, los fotoprotectores se consideran productos cosméticos y deben de cumplir con una serie de garantías sanitarias establecidas en la legislación.
Según Agustín Buendía, los fotoprotectores "llevan una regulación muy estricta" y "en las cantidades que utilizamos no hay ningún riesgo". Eduardo Nagore añade que "tenemos un sistema de protección del ciudadano muy alto" e insiste en sus beneficios poniendo como ejemplo un estudio prospectivo hecho en Australia, uno de los países con mayores tasas de cáncer de piel: "La incidencia del melanoma fue claramente y significativamente menor en [las personas] que siguieron las recomendaciones [de fotoprotección] de manera estricta".
El uso de protector solar no impide la absorción de vitamina D
Los mensajes de redes cuestionan la eficacia de las cremas solares argumentando que "el uso de protección solar bloquea la vitamina D". También es falso. Gran parte de la vitamina D se sintetiza gracias al sol, pero la evidencia científica señala que el uso de protector solar en poblaciones sanas no compromete su absorción. "El fotoprotector no evita que sinteticemos vitamina D" corrobora Agustín Buendía.
Eduardo Nagore ha estudiado los beneficios de la vitamina D y su relación con el melanoma. Explica que si reduces la exposición al sol los niveles de vitamina D pueden bajar, pero que si es necesario "se suplementa". "La vitamina D es importante para muchísimas cosas", pero al final se trata de analizar "el beneficio-riesgo". "Lo que hay que evitar sí o sí es la quemadura, el principal factor de riesgo para el desarrollo del cáncer de piel", concluye Buendia.
Una narrativa desinformativa que vuelve en esta época del año
Este tipo de narrativas desinformativas sobre la exposición solar son recurrentes en esta época del año y los expertos señalan que invierten mucho tiempo desmintiendo mensajes que desinforman. Por eso, la campaña Euromelanoma de este año se centra en refutar bulos como que el protector solar causa cáncer.
Reiteran la necesidad de informar a la población sobre los riesgos de exponerse al sol. Según Buendía, "el peso social del bronceado ha hecho que aumente considerablemente la incidencia de cáncer de piel".
En VerificaRTVE, ya te hemos desmentido informaciones falsas sobre la crema solar, hemos desmontado bulos sobre el bronceado con evidencia científica. También hemos advertido sobre mitos peligrosos relacionados con el sol como el callo solar.