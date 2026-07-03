El Gobierno retira la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad al psiquiatra Antonio Vallejo-Nájera

El próximo Consejo de Ministros, el martes 7 de julio, aprobará el real decreto por el que se revoca a título póstumo la Gran Cruz de Sanidad concedida a Antonio Vallejo Nájera Lobón, psiquiatra vinculado al régimen franquista. El Ministerio de Sanidad ha emitido una nota de prensa en la que explica que "la decisión responde a la incompatibilidad de su legado con los valores democráticos, éticos y humanos que hoy guían la sanidad pública" y que "constituye un acto de memoria, justicia y reparación".

"Ninguna democracia puede homenajear a quien disfrazó de ciencia sus teorías para justificar el odio, la represión y la desigualdad", ha afirmado Pedro Sánchez a través de un mensaje publicado en la red social X, en la que ha añadido que, por ese motivo, el Gobierno dará "el paso definitivo" del procedimiento para retirar esta condecoración. Sánchez se ha preguntado "cómo es posible" que "en pleno 2026" un hombre que sostenía que las mujeres tenían la "inteligencia atrofiada" y que su "única misión era tener hijos para la patria" siga contando con "una de las máximas condecoraciones del Estado".

Asimismo, ha calificado a Vallejo-Nájera como el "psiquiatra de cabecera del franquismo", conocido como el "Mengele español" por sus experimentos sobre la supuesta "limpieza de la raza"; que sostenía que quienes defendían la igualdad social la igualdad política "eran mentalmente inferiores", y que, ha continuado narrando Sánchez, "calificaba a las personas progresistas como enfermas", mientras "dedicó su vida a buscar un inexistente gen rojo que según él había que extirpar".

Estas teorías, ha señalado el jefe del Ejecutivo, sirvieron para justificar el robo de bebés durante el franquismo con el objetivo de impedir que heredaran la supuesta "degeneración ideológica" de sus padres. "Una medalla de Estado no es un simple trofeo, es el reconocimiento público de una trayectoria, de unos méritos y, por tanto, también de unos valores", ha concluido.

Este psiquiatra militar defendió las citadas teorías en relación con "quienes pensaban diferente", a los que tildaba de "personas inferiores o enfermas", tal y como ha señalado la ministra de Sanidad Mónica García con una publicación en redes sociales. "Sus planteamientos sirvieron de base ideológica para algunos de los crímenes más graves del franquismo, como la sustracción sistemática de miles de niños y niñas de familias republicanas para su reeducación política y moral", ha añadido