La Policía Local de Melilla adquiere un nuevo vehículo para reforzar la seguridad

El Grupo de Prevención y Reacción de la Policía Local de Melilla cuenta desde este miércoles con un nuevo vehículo Toyota para reforzar la capacidad operativa de la unidad. Esta incorporación permitirá mejorar la rapidez de respuesta en aquellas intervenciones que requieran agilidad, seguridad y capacidad para transportar material específico.

El superintendente jefe de la Policía Local, José David Gutiérrez, ha valorado positivamente la adquisición de este todoterreno: "Es un vehículo potente y amplio que sirve para llevar la dotación de material antidisturbios que tiene este grupo, y les sirve de complemento a los vehículos menos ágiles que ya disponían", ha señalado Gutiérrez.

El todoterreno cuenta con diferentes elementos de protección para garantizar la seguridad de los agentes. Entre ellos, dispone de rejas protectoras en las zonas acristaladas, cristales antivandálicos y un maletero amplio preparado para transportar escudos, cascos y el resto del material operativo

Se trata del primer vehículo de estas características que recibe la Policía Local y, por el momento, no está prevista la adquisición de más unidades similares. Hasta ahora, el grupo contaba con dos vehículos tipo furgoneta, con mayor capacidad, pero menos facilidad para acceder a vías más estrechas.

Los bomberos también incorporan un nuevo camión nodriza El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento ha adquirido un nuevo camión nodriza ligero para reforzar la capacidad operativa del Parque de Bomberos. Se trata de un vehículo que cuenta con una capacidad de 2.500 litros de agua que formará parte del tren de salida de bomberos que ha tenido una inversión de 300.000 euros. Este nuevo camión está pensado especialmente para actuar en zonas de la ciudad donde el acceso de vehículos de mayor tamaño puede resultar más complejo, como los enclaves de Melilla la Vieja, el Monte María Cristina o la Cañada de Hidum. Nuevo coche de bomberos en Melilla. RTVE Melilla El gobierno local trabaja en la adquisición de 15 nuevos vehículos por contratos de leasing. Esta renovación incluirá bombas urbanas ligeras, vehículos 4x4 y bombas nodrizas de gran capacidad, algunas con depósitos cercanos a 12.000 litros de agua. La inversión prevista se situará entre los 6 y 7 millones de euros.