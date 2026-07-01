La Policía Local de Melilla adquiere un nuevo vehículo para reforzar la seguridad
- El todoterreno servirá para mejorar la rapidez en la respuesta en zonas estrechas
- Los bomberos también han adquirido un camión nodriza ligero con un coste de 300.000 euros
El Grupo de Prevención y Reacción de la Policía Local de Melilla cuenta desde este miércoles con un nuevo vehículo Toyota para reforzar la capacidad operativa de la unidad. Esta incorporación permitirá mejorar la rapidez de respuesta en aquellas intervenciones que requieran agilidad, seguridad y capacidad para transportar material específico.
El superintendente jefe de la Policía Local, José David Gutiérrez, ha valorado positivamente la adquisición de este todoterreno: "Es un vehículo potente y amplio que sirve para llevar la dotación de material antidisturbios que tiene este grupo, y les sirve de complemento a los vehículos menos ágiles que ya disponían", ha señalado Gutiérrez.
El todoterreno cuenta con diferentes elementos de protección para garantizar la seguridad de los agentes. Entre ellos, dispone de rejas protectoras en las zonas acristaladas, cristales antivandálicos y un maletero amplio preparado para transportar escudos, cascos y el resto del material operativo
Se trata del primer vehículo de estas características que recibe la Policía Local y, por el momento, no está prevista la adquisición de más unidades similares. Hasta ahora, el grupo contaba con dos vehículos tipo furgoneta, con mayor capacidad, pero menos facilidad para acceder a vías más estrechas.
Los bomberos también incorporan un nuevo camión nodriza
El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento ha adquirido un nuevo camión nodriza ligero para reforzar la capacidad operativa del Parque de Bomberos. Se trata de un vehículo que cuenta con una capacidad de 2.500 litros de agua que formará parte del tren de salida de bomberos que ha tenido una inversión de 300.000 euros.
Este nuevo camión está pensado especialmente para actuar en zonas de la ciudad donde el acceso de vehículos de mayor tamaño puede resultar más complejo, como los enclaves de Melilla la Vieja, el Monte María Cristina o la Cañada de Hidum.
El gobierno local trabaja en la adquisición de 15 nuevos vehículos por contratos de leasing. Esta renovación incluirá bombas urbanas ligeras, vehículos 4x4 y bombas nodrizas de gran capacidad, algunas con depósitos cercanos a 12.000 litros de agua. La inversión prevista se situará entre los 6 y 7 millones de euros.
La Policía Local impulsa una campaña con el Banco de Alimentos
La Jefatura de Policía Local acoge desde este miércoles una campaña de recogida de alimentos impulsada en colaboración con el Banco de Alimentos de Melilla, con el objetivo de reforzar las reservas de esta entidad y contribuir a la atención de las personas y familias que atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad.
El Consejero de Seguridad Ciudadana, José Ronda, ha destacado que se trata de una iniciativa "sencilla, pero muy significativa" para la Jefatura de la Policía Local y para la Consejería de Seguridad Ciudadana. "Trabajamos para ayudar a los ciudadanos y, especialmente, a las personas que puedan tener más necesidades", ha subrayado Ronda.
Por su parte, el presidente del Banco de Alimentos en Melilla, Pedro Paredes, ha animado a donar alimentos coincidiendo con el inicio de los meses de verano, una etapa en la que las donaciones suelen disminuir. "Necesitamos llenar las estanterías del Banco de Alimentos lo máximo posible para afrontar la demanda de julio, agosto y principios de septiembre, meses en los que la solidaridad tal vez baja un poco", ha indicado Paredes.
Esta recogida de alimentos permanecerá activa en la Jefatura de la Policía Local durante las próximas semanas, de forma que cualquier ciudadano pueda acercarse para realizar su aportación.