La Policía detiene a un empresario por una presunta explotación laboral

Agentes de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Jefatura Superior de Policía de Melilla han procedido a la detención de un varón de nacionalidad española, residente en la ciudad, como presunto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores.

La investigación se inició el pasado mes de marzo, tras una inspección laboral realizada en una barbería de la zona de El Rastro, donde se detectó la presencia de un menor de 17 años de edad, de nacionalidad marroquí, actualmente tutelado por la Dirección General del Menor y la Familia de la Ciudad Autónoma de Melilla. El menor se encontraba realizando labores propias del establecimiento, careciendo de contrato de trabajo.

Las gestiones practicadas permitieron determinar que el menor llevaba varios días trabajando para el propietario del negocio tras su entrada irregular en la ciudad. Percibía una retribución de dos euros por hora trabajada, sin contrato laboral ni permiso de residencia que le habilitase para ejercer actividad laboral en España, desconociendo además los derechos que le asisten como trabajador.

Asimismo, los agentes constataron que el empleador era plenamente conocedor de la situación personal del menor, aprovechándose de su vulnerabilidad para beneficiarse de su situación irregular.

Como resultado de la investigación, se procedió a la detención del responsable del establecimiento, tramitándose el correspondiente atestado policial, que fue remitido a la Autoridad Judicial competente, incoándose el oportuno procedimiento judicial.