El Gobierno central invertirá 26 millones en la construcción de la nueva Jefatura de la Policía Nacional, que se trasladará al antiguo Hospital Comarcal mientras duren los trabajos

La delegada del Gobierno ha presentado este lunes el anteproyecto de la nueva Jefatura de la Policía Nacional de Melilla, que se ubicará sobre la superficie que ocupa, además del aparcamiento colindante. Mientras duran los trabajos, las dependencias policiales se ubicarán en el antiguo Hospital Comarcal, desocupado desde que hace varios meses se inauguró el Hospital Universitario.

Aunque en el pasado se planteó una reforma integral del edificio, finalmente se ha optado por demolerlo y construir otro nuevo, "siete veces más grande" en palabras de Sabrina Moh. De los casi 2.700 metros cuadrados actuales se va a pasar a unos 17.000.

El edificio contará con seis niveles, dos subterráneos, una planta baja y tres alturas. Dispondrá además, de galería de tiro. "La galería de tiro es una infraestructura esencial para la formación y el entrenamiento de los agentes, que permitirá realizar prácticas en condiciones adecuadas y seguras", ha dicho Sabrina Moh.

Edificio moderno y adaptado al futuro Se está trabajando, ha adelantado la delegada, en un edificio funcional, "moderno, atractivo y plenamente integrado en el entorno urbano". Es un espacio "para mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales de la Policía Nacional y, en consecuencia, reforzar la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía". Además, ha remarcado, se ha diseñado para hacer frente a las necesidades presentes y futuras, ya que estará adaptado a las "tecnologías del siglo XXI". La delegada ha avanzado que la Administración tratará de reducir al máximo los plazos, si bien ha preferido no pronunciarse sobre cuándo se procederá al traslado provisional de la Jefatura al Hospital Comarcal, donde hay que acometer algunas reformas. Tampoco ha puesto fecha al inicio de los trabajos ni ha desvelado su duración. Moh ha señalado que, para garantizar que este proyecto se lleve a cabo, teniendo en cuenta que el próximo año hay elecciones generales, se ha "blindado" y el presupuesto de 26 millones está comprometido.