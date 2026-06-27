"Ya está enterrada, no digáis nada": testimonios y pruebas que apuntan al supuesto "cementerio" de animales en Puy du Fou

Los Servicios Veterinarios Oficiales de la oficina comarcal agraria de Toledo han realizado una inspección en el parque Puy du Fou tras las denuncias sobre supuestos enterramientos de animales. Según la Consejería de Agricultura, se han detectado "deficiencias documentales relacionadas con la trazabilidad de las bajas por muerte de algunos animales". Desde RTVE Noticias hemos hablado con cinco exempleados y una fuente interna de la compañía que explican cómo se habría formado un supuesto "cementerio" dentro del recinto.

"Me dijeron que recogiera un saco y subiera una colina, que cavase un hoyo y enterrase una oca. Todo sin advertencias y prácticamente sin decirme 'ponte guantes'", cuenta un extrabajador. Durante al menos cuatro años, se habrían enterrado decenas de animales sin seguir el procedimiento oficial de retirada de cadáveres, según relatan las fuentes consultadas, que piden mantener el anonimato por miedo a represalias.

Puy du Fou abrió una investigación después de que elDiario.es adelantara la existencia de este "cementerio". Más tarde, reconoció que se habían enterrado animales dentro del recinto y despidió a tres trabajadores del equipo de animales por "irregularidades aisladas" en la gestión de animales fallecidos y posibles "conductas aisladas" incompatibles con el bienestar animal.

Puy du Fou ha indicado que estos enterramientos se habrían producido presuntamente entre 2021 y julio de 2025. Solo las seis fuentes consultadas por RTVE Noticias aseguran haber sepultado casi 30 ejemplares. Dos de los extrabajadores indican que podrían haberse enterrado en el recinto hasta 100 animales.

El parque temático ha asegurado que reforzará los controles internos del equipo de animales y la coordinación con las autoridades. La compañía no ha facilitado a RTVE Noticias la identidad de los trabajadores despedidos. Según las fuentes consultadas, algunas personas señaladas por presunto conocimiento o intervención en la gestión de estas prácticas aún seguirían trabajando en el parque.

Sepultar animales sin control sanitario y sin conocer la causa de muerte puede suponer un riesgo epidemiológico y medioambiental, como explican expertos a RTVE Noticias. Ecologistas en Acción ha denunciado por delitos de maltrato animal y contra el medio ambiente a Puy du Fou en los Juzgados de Primera Instancia de Toledo.

Critican que la empresa limite la responsabilidad a empleados concretos. Después de que Puy du Fou confirmara que se habían enterrado animales en el parque, el portavoz de Ecologistas en Acción, Miguel Ángel Hernández, indicó a RTVE Noticias que el gobierno regional estaba "tardando en delimitar y perimetrar la zona para evitar que se eliminen pruebas".

Las autoridades competentes serán quienes determinen, en su caso, si los hechos pueden constituir una infracción administrativa o un ilícito penal.

Deficiencias "leves" en la trazabilidad de animales, según el Gobierno regional RTVE Noticias ha preguntado a la Consejería de Agricultura si la inspección ha incluido la zona señalada por extrabajadores como posible lugar de enterramiento. La Consejería ha contestado que "los Servicios Veterinarios Oficiales realizaron las comprobaciones oportunas dentro de sus competencias en la inspección, verificando el cumplimiento de cuestiones de sanidad y bienestar animal para garantizar la trazabilidad y detectar posibles irregularidades". Según ha indicado, inspeccionaron "el control de la trazabilidad de las distintas especies autorizadas, libro de explotación, libro de tratamientos y recetas, así como justificantes de recogida de cadáveres". "Detectaron deficiencias documentales "leves y subsanables" en la trazabilidad de las bajas por muerte de algunos animales, al no poder acreditarse de forma completa en los registros de la explotación. Así lo indica la Consejería, que señala que ha iniciado un "expediente sancionador", pero que estas incidencias no conllevan sanciones económicas. Además, asegura que los veterinarios han establecido "medidas correctoras" y verificarán su cumplimiento. En cuanto a las instalaciones, señala que "se consideran adecuadas desde el punto de vista de bienestar animal".

Ocas, conejos y hasta una cerda: los animales enterrados, según los extrabajadores Desde Puy du Fou indican que se enterraron animales que estaban "dentro del plazo legalmente previsto para su identificación y registro y que, por tanto, todavía no estaban dados de alta ante la Administración, así como con animales pertenecientes a especies cuyo sistema de control no exige la comunicación individual de la baja". Los extrabajadores y la fuente interna explican que se enterraban principalmente animales no registrados, de forma que "no existía constancia administrativa ni de su existencia ni de su muerte". Aseguran que muchos de estos animales llegaban "de estranjis", sin documentación, o morían antes de tener un crotal. Entre los animales supuestamente enterrados, los exempleados mencionan ocas, gansos, gallinas, pavos, conejos y sus crías, así como corderos recién nacidos y cabritos aún sin identificar. También citan el caso de una cerda que, según estas fuentes, no estaba registrada por proceder de una explotación particular de uno de los empleados. Según las fuentes, al principio las órdenes para enterrar animales se daban en privado y con discreción. Con el tiempo, según aseguran, la práctica se normalizó y las instrucciones se transmitían abiertamente por WhatsApp o en las reuniones diarias. Existen pruebas en los chats de WhatsApp grupales del equipo de animales, a los que ha tenido acceso RTVE Noticias. "Se ha muerto una oca, matada por las otras. Así que nada, se la ha enterrado y rezado un padre nuestro", dice uno de los mensajes. Cuando un empleado dice que falta una gallina, otro responde que "está muerta y enterrada". "Nos lo hemos encontrado muerto donde le damos sepultura", dice uno de los mensajes que acompaña a la foto de un conejo muerto. Según los extrabajadores, también se enterró una cerda llamada Carlota. "La cerda, no digáis por ahí que se ha enterrado", escribe un empleado. En otro mensaje, junto a la imagen de un saco de pienso cerrado, se lee: "¿Y el conejo muerto, tirado al sol?". En su comunicado, Puy du Fou España indica que condena rotundamente "las prácticas individuales irregulares detectadas" y "el tono y las expresiones contenidas en algunos de los mensajes difundidos". Dice que son "incompatibles con los valores, principios y estándares de cuidado y bienestar animal del parque".

Los riesgos epidemiológicos de enterrar animales sin supervisión Enterrar animales sin control sanitario puede suponer un riesgo ambiental y de salud pública, especialmente cuando se desconoce la causa de la muerte. Por ello, la gestión de cadáveres está estrictamente regulada por la normativa europea y española. La veterinaria y viróloga Llilianne Ganges, experta de la Organización Mundial de Sanidad Animal en peste porcina clásica e investigadora del IRTA-CReSA, advierte de que el riesgo depende de factores como el número de animales, la especie, la causa de la muerte, el tipo de terreno y la proximidad a aguas superficiales o subterráneas. "El principal riesgo es que cadáveres no evaluados sanitariamente puedan actuar como fuente de diseminación de agentes infecciosos", explica. Una enfermedad infecciosa subyacente podría favorecer la dispersión de patógenos al suelo y al agua, según Eva Sierra, veterinaria del Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Los restos biológicos pueden atraer a animales carroñeros y facilitar la transmisión de enfermedades. María de los Ángeles Calvo Torras, presidenta de la Académica de Ciencias Veterinarias de Cataluña y profesora emérita de la Universidad Autónoma de Barcelona, explica que la fauna silvestre, los roedores, las aves carroñeras o el ganado pueden actuar como vectores al acceder a restos mal enterrados. También subraya el riesgo de zoonosis, ya que algunos agentes infecciosos pueden transmitirse a las personas expuestas. La eliminación inadecuada de cadáveres ha contribuido históricamente a enfermedades graves. Así lo indica la veterinaria Noelia Yusta, doctora en Medicina Veterinaria, diplomada en Medicina Forense y profesora en el Departamento de Patología Veterinaria, Salud Pública e Investigación de Enfermedades de la Universidad de Glasgow. Pone como ejemplo la fiebre aftosa o la conocida como "enfermedad de las vacas locas". Las especialistas consultadas no valoran este caso concreto, sino el marco general de la gestión de cadáveres animales.

Quiénes ordenaban los supuestos entierros, según las fuentes consultadas En el marco de la investigación interna, el parque habría realizado a los trabajadores del equipo de animales un cuestionario con respuestas cerradas y un apartado de observaciones, según una fuente interna. El cuestionario incluía preguntas sobre el supuesto "cementerio": si habían enterrado animales y cuántos, quién dio la orden, si conocían los protocolos de eliminación de cadáveres, en qué momento se realizaban los enterramientos, su ubicación y cómo se llevaban a cabo. "Por ejemplo, si se cavaba una fosa o si el animal se enterraba en la tierra o dentro de un saco", explica la fuente. RTVE Noticias se ha puesto en contacto con tres personas que daban las órdenes según las fuentes consultadas para conocer su versión de los hechos y ofrecerles la oportunidad de responder a las acusaciones. Solo una ha contestado a las preguntas. Esta persona aseguró antes de que concluyera la investigación que bajo su responsabilidad "no se ha enterrado nada". Cuando se le preguntó por conversaciones en grupos de WhatsApp, negó formar parte de ellos y ser el autor de determinados mensajes sobre enterramientos. RTVE Noticias ha realizado comprobaciones sobre la procedencia de esos mensajes, que las fuentes consultadas atribuyen a esa persona a quien se le ha ofrecido la posibilidad de responder.

Sin protocolo ni formación: así se realizaban los supuestos enterramientos Los supuestos enterramientos se realizaban en una explanada dentro del parque, en una zona de acceso restringido y alejada de las áreas para el público, según indican los extrabajadores y una fuente interna. "Nos decían: 'Enterradlos por ahí atrás'", relata uno de ellos. Las fuentes señalan distintos puntos como zonas habituales de enterramiento. Algunos citan una loma cerca del vallado exterior de Puy du Fou. "Hay un solo árbol en lo alto de la colina y alrededor ha estado el cementerio durante bastante tiempo", explica uno de ellos. Lugares señalados por los extrabajadores donde supuestamente se enterraron animales El procedimiento, según relatan los extrabajadores, consistía en introducir al animal en un saco de pienso vacío, trasladarlo a la zona, sacarlo y enterrarlo con una azada o una pala. Las fuentes consultadas aseguran que no existía protocolo sanitario, normativa escrita ni formación específica. Los extrabajadores aseguran que hacían hoyos "poco profundos, apenas lo justo para cubrir al animal". Han facilitado a RTVE Noticias fotografías y vídeos del lugar. En una de las grabaciones, se ve un saco abandonado en la explanada con lo que las fuentes describen como un animal en descomposición en su interior. Fotografías facilitadas por los extrabajadores de lugares donde supuestamente se realizaban enterramientos

"Estaban desenterrando cosas": denuncian supuestas exhumaciones Los extrabajadores y la fuente interna señalan que el punto de inflexión se produjo en la segunda mitad de 2025. Tras denuncias internas, se empezaron a retirar restos de cadáveres y "tapar agujeros", según las fuentes consultadas. "Hubo maquinaria pesada y gente con palas moviéndose por allí. Estaban desenterrando cosas", explica un extrabajador. Para alertar de las supuestas exhumaciones, una persona acudió a la Policía. Se envió una patrulla al parque en octubre de 2025, pero no encontró indicio alguno que justificara las acusaciones. Tras ello, una fuente interna explica que se prohibieron los móviles y se instauró un ambiente de secretismo. "Cuando se muere un animal, no se comenta al resto del equipo. Son los referentes los que se encargan de él", indica.

Extrabajadores de Puy du Fou denuncian maltrato animal Los extrabajadores también han facilitado a RTVE varias fotografías y vídeos de supuestos animales de Puy du Fou con heridas o raquíticos. Mencionan casos de conejos muertos por "golpes de calor" y de gazapos "comidos por las ratas". Fotografías de animales facilitadas por las fuentes consultadas. Las fuentes consultadas denuncian también algunos episodios que consideran maltrato animal, con "golpes y patadas" a bueyes, cabras, burros y ovejas. Además, señalan deficiencias en la alimentación y el cuidado, como "dietas insuficientes, pienso en mal estado y falta de higiene", que habrían provocado lesiones o muertes "evitables".