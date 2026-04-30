Castilla-La Mancha da luz verde a la ampliación del parque temático Puy du Fou

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde este jueves a la ampliación de Puy du Fou, según ha anunciado el presidente autonómico, Emiliano García-Page, en la inauguración del centro de talento y tecnología de Telefónica en Toledo. El proyecto supondrá una inversión de 230 millones de euros y se espera que genere hasta 500 nuevos puestos de trabajo.

La modificación del Plan de Singular Interés que se aplica a Puy du Fou permitirá la construcción de tres hoteles. "Es una notición", afirmó este martes el presidente al avanzar la ampliación. Page considera que el parque temático "ha sido un antes y un después para Toledo y en buena medida para toda la provincia y para la región y que está siendo un icono que sigue mucha gente en España". Insiste en que Puy du Fou "claramente excita el talento": "Hay que tener talento para la actividad artística que gestionan e incluso para el trato con la gente".

Espectáculo en Puy de Fou Atlantide Phototravel

500 millones para la estrategia en vivienda El Gobierno de Castilla-La Mancha invertirá 500 millones en la estrategia regional de la vivienda en los próximos tres años. Así lo ha anunciado Page, que ha avanzado que el día 5 de mayo espera que se liberen al menos dos parcelas en el barrio de Santa María de Benquerencia, de Toledo, para la construcción de 261 viviendas "de promoción y accesibles". RTVE Noticias lanza 'Para entrar a vivir', un especial informativo digital sobre el acceso a la vivienda En este sentido, ha señalado que hay "empresas importantísimas" que desean implantarse en Castilla-La Mancha y se enfrentan a que "el mayor problema" es la falta de mano de obra y, en ocasiones, "la falta de vivienda". El presidente insiste en que el acceso a la vivienda "es un derecho y no puede ser un tapón".