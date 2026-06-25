Danza, arte urbano y difusión del patrimonio: así es el nuevo Plan de Acción Cultural en la provincia de Cáceres

La cultura como motor de cohesión, participación y desarrollo en el medio rural. Es lo que persigue el Plan de Acción Cultural en la provincia de Cáceres impulsado conjuntamente por la Diputación y la Asociación de Universidades Populares de Extremadura (AUPEX). El de este 2026 consta de tres proyectos: ACERCADANZA_LAB, Arte en la Calle y Puesta en Valor y Difusión del Patrimonio Cultural Inmaterial.

ACERCADANZA_LAB es un programa de formación, experimentación y acompañamiento para la capacitación de nuevas personas facilitadoras de danza comunitaria en el medio rural extremeño. "Pretende detectar, en los municipios a los que vamos a llegar, personas que se conviertan en líderes en torno a las artes del movimiento. Después, desarrollarán proyectos concretos", explica Marta Del Pozo, directora cultural de AUPEX. El itinerario es de cien horas y su convocatoria esta abierta hasta este domingo, 28 de junio.

En el mes de junio arranca Arte en la calle, un proyecto de creación artística participativa que combina procesos de mediación cultural, producción colaborativa y activación del espacio público mediante intervenciones e instalaciones artísticas construidas junto a la ciudadanía. Pasarón de la Vera y Mirabel son los dos municipios cacereños seleccionados para llevar a cabo la iniciativa, donde se instalarán una silla de más de casi tres metros de altura. "Vamos a reivindicar salir al fresco como una costumbre propia de Extremadura y de las regiones del sur de España", añade.

La Puesta en Valor y Difusión del Patrimonio Cultural Inmaterial, en cambio, lleva en marcha desde el pasado mes de abril y se extenderá hasta diciembre. "Lo hacemos con doce municipios de la provincia de Cáceres y con ocho, de Badajoz. Hemos creado un grupo de trabajo con estas localidades y AUPEX que está orientado a la identificación, la documentación o la difusión del patrimonio de la región", reconoce Marta del Pozo. Las líneas de actuación incluyen rutas, procesos de mapeo colaborativo y webinarios e intercambio de experiencias.

En el Plan de Acción Cultural participan más de 140 personas en acciones de formación y 32 universidades populares de Extremadura: Aliseda, Almoharín, Torremocha, Guareña, Hernán Cortés, La Codosera y Puebla de la Calzada en ACERCADANZA_LAB; Mirabel, Pasarón de la Vera y Villafranca de los Barros en Arte en la calle; y Acebo, Ahigal, Alía, Arroyomolinos, Berzocana, Cabezuela del Valle, Cedillo, Deleitosa, Garganta la Olla, Jaraíz de la Vera, Montánchez, Montehermoso, Castiblanco, Higuera de la Serena, La Zarza, Maguilla, Olivenza, Ribera del Fresno, Salvatierra de los Barros y San Vicente de Alcántara en el programa de Patrimonio Inmaterial.

Premios AUPEX a la transformación social

Presentación del Plan de Acción Cultural en la provincia de Cáceres 2026

AUPEX y la Diputación de Cáceres también han sumado fuerzas para desarrollar el Plan de fortalecimiento de las Universidades Populares 2026. El Encuentro y el Programa de Formación de las mismas ya se han puesto en marcha. Otras acciones del programa son el desarrollo y sistematización de la Metodología UP, el asesoramiento UP y la segunda edición de los Premios AUPEX a la Transformación Social.

La convocatoria de los galardones está abierta hasta el 15 de julio. Su objetivo es reconocer a personas o colectivos que, mediante su iniciativa, creatividad y compromiso, contribuyen de forma significativa a la transformación social en Extremadura. Las candidaturas solo pueden ser presentadas por las Universidades Populares asociadas a AUPEX.