El Gobierno publica el plan para impulsar la cultura española en el exterior centrado en el idioma y la industria creativa

El Gobierno ha publicado este viernes su Plan Nacional de Acción Cultural en el Exterior (PNACE) para potenciar los sectores creativos y la diplomacia cultural de nuestro país en el mundo entre 2026 y 2028.

Según recoge el documento, la hoja de ruta —que ha presentará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el Ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el titular de Exteriores, José Manuel Albares,— se basará en el refuerzo de la identidad nacional a través de una imagen "moderna", el uso de la diplomacia cultural, la promoción de las lenguas y el desarrollo económico y sostenible como ejes principales.

En cuanto a las áreas estratégicas, con el plan se busca fortalecer la presencia española en Asia, especialmente, China, Japón y Corea del Sur; América Latina y el Caribe, reforzando los lazos iberoamericanos; el Magreb y áfrica occidental, con el foco en la cuenca mediterránea; así como el resto de Europa y Norteamérica.

Calendario cargado de eventos en todo el mundo El documento, incluye, entre otras medidas, la presencia de la cultura española en diversos eventos internacionales o "hitos" en 2026. Este es el caso del Año Dual España-India con exposiciones fotográficas y diálogos de cultura y mujeres; los 250 años de la creación de EE.UU.; la Bienal del Libro en Sao Paulo con España como invitada de honor y la 30º Cumbre Iberoamericana. Para el año que viene, prevé la presencia en la Exposición Internacional de Belgrado con deportes, videojuegos y conciertos; el centenario de la Generación del 27 para difundir poetas y otros artistas de la época; o la cuatrienal de Praga sobre artes escénicas. Ya en 2028, describe el 'Año Goya' para conmemorar el bicentenario de la muerte del pintor y apuesta por seguir con la estrategia internacional de la música española.