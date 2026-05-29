El Gobierno publica el plan para impulsar la cultura española en el exterior centrado en el idioma y la industria creativa
- Incluye una nueva sede del Instituto Cervantes en Corea y la creación de una Oficia de Exportación de Música
- Busca aumentar la presencia de la cultura española en diversos eventos internacionales en áreas estratégicas
El Gobierno ha publicado este viernes su Plan Nacional de Acción Cultural en el Exterior (PNACE) para potenciar los sectores creativos y la diplomacia cultural de nuestro país en el mundo entre 2026 y 2028.
Según recoge el documento, la hoja de ruta —que ha presentará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el Ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el titular de Exteriores, José Manuel Albares,— se basará en el refuerzo de la identidad nacional a través de una imagen "moderna", el uso de la diplomacia cultural, la promoción de las lenguas y el desarrollo económico y sostenible como ejes principales.
En cuanto a las áreas estratégicas, con el plan se busca fortalecer la presencia española en Asia, especialmente, China, Japón y Corea del Sur; América Latina y el Caribe, reforzando los lazos iberoamericanos; el Magreb y áfrica occidental, con el foco en la cuenca mediterránea; así como el resto de Europa y Norteamérica.
Calendario cargado de eventos en todo el mundo
El documento, incluye, entre otras medidas, la presencia de la cultura española en diversos eventos internacionales o "hitos" en 2026. Este es el caso del Año Dual España-India con exposiciones fotográficas y diálogos de cultura y mujeres; los 250 años de la creación de EE.UU.; la Bienal del Libro en Sao Paulo con España como invitada de honor y la 30º Cumbre Iberoamericana.
Para el año que viene, prevé la presencia en la Exposición Internacional de Belgrado con deportes, videojuegos y conciertos; el centenario de la Generación del 27 para difundir poetas y otros artistas de la época; o la cuatrienal de Praga sobre artes escénicas. Ya en 2028, describe el 'Año Goya' para conmemorar el bicentenario de la muerte del pintor y apuesta por seguir con la estrategia internacional de la música española.
Nueva sede del Instituto Cervantes y creación de la Oficina de Música
Como parte del plan de promoción del castellano y las lenguas cooficiales, el documento recoge la creación de una nueva sede la nueva sede del Instituto Cervantes en Corea del Sur que, aunque ya contaba con un Aula Cervantes en Seúl desde 2011, se ha inaugurado entre enero y febrero. Se expande así la influencia de la institución, presente ya en más de cien ciudades y 50 países.
Y, en el caso de la divulgación musical española, en el plan se explica los objetivos de la Oficina de Exportación de la Música de nuestro país. Creada en febrero de este año, esta iniciativade la Federación Es_Música, en colaboración con el Ministerio de Cultura, Acción Cultural Española (AC/E), AECID e Instituto Cervantes, busca "apoyar, coordinar y reforzar la proyección internacional delsector profesional de la música española". Apuesta, asimismo, por promoción en festivales o ferias como la Internacional de la Música de Guadalajara, mapas de música en español y otras actividades que se describen en el plan de promoción de la música española. A lo largo del texto del PNACE, también se mencionan actividades arte, cine y campañas digitales por todo el mundo.
En la estrategia, que venía siendo anunciada desde 2024 por el Ministerio de Cultura, se defiende, además, que la cultura contribuye significativamente a la economía española: uno de cada cuatro turistas visita por este motivo nuestro país, con un gasto medio diario del 17% superior al resto. Los sectores culturales, añade, emplearon a 770.000 personas e 2024 e, incluyendo los derechos de propiedad intelectual, este sector tiene un impacto económico del 3,4%.