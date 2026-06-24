Imbroda se muestra como víctima de una operación orquestada contra él

El presidente de Melilla y el líder del PP en la ciudad autónoma, Juan José Imbroda, se ha presentado este miércoles como una víctima de una operación orquestada contra su Gobierno para aparecer en los medios de comunicación nacionales. Acompañado por los miembros del partido, que le han cantado por su cumpleaños antes de la comparencia, Imbroda ha calificado a su Ejecutivo como el "más honrado de España", compuesto por "gente honesta y trabajadora".

La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) publicaba este martes un informe que resalta que existen indicios de la existencia de unos hechos presuntamente delictivos como prevaricación y malversación de caudales públicos. La investigación se centra en la construcción de un centro comercial situado junto a la frontera en el Parque Murias, un terreno que pertenecía al Ministerio de Defensa hasta 1994 tras su compra por la ciudad autónoma para fines sociales.

Imbroda ha denominado esta investigación como una basura llena de mentiras, falsedades, infamias, injurias y calumnias. En la comparecencia, ha anunciado que va a tomar acciones legales contra la persona que tenía en su domicilio una hoja que señalaba esta 'Operación Valenzuela', a la que califica como "una trampa".

El líder del Ejecutivo melillense apunta que las tres empresas que la UDEF identifica como beneficiarias de la construcción del centro comercial (Drago, Tres Forcas y Murias) no tenían relación con el Gobierno de la ciudad. "No estaban en relación con la ciudad autónoma de la época. Era Nueva Melilla la que intentó trabajar esos terrenos en base a la máxima ley urbanística", ha señalado Imbroda.

El presidente achaca falta de rigor en el informe Asimismo, Juan José Imbroda ha acusado al informe de la UDEF de falta de rigor por no concretar más la cantidad de dinero que las empresas habrían presuntamente eludido en el pago del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI). El informe de la UDEF indica que esta cantidad se elevaría entre los siete y ocho millones de euros, una cantidad que el presidente de la ciudad considera elevada. Imbroda ha hecho referencia a la denuncia que presentó la ciudad autónoma en 2022, cuando se encontraba el gobierno de coalición entre Coalición por Melilla y el PSOE, y reclama más de 200.000 euros a varios locales del centro comercial. El líder popular ha pedido a los tribunales más celeridad en la resolución del expediente. Además, el presidente de la ciudad se muestra incrédulo con la parte de la investigación que vincula a cargos políticos con la omisión de la obligación del pago del IPSI. "¿Cómo favorece un cargo político a una empresa para que no pague sus impuestos", ha resaltado en la comparecencia.