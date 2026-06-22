Pablo Guarnido: "Quería que el asesino en serie de 'Cloroformo' resultara repulsivo"

Tras toda una vida dibujando historias personales de pocas páginas, Pablo Guarnido salta a la novela gráfica con Cloroformo (Cartem Cómics), una original vuelta de tuerca al género de los Serial Killers (asesinos en serie) en la que cuenta como, siete años después de que un asesino en serie, del que solo se sabe que usaba cloroformo, se volatilizara tras hacer desaparecer a seis personas, un accidente de coche con una vaca brindará a la policía una última oportunidad para capturarlo. Es entonces cuando una singular pareja de policías, Coleman y Ranieri, iniciarán una carrera contrarreloj antes de que el asesino vuelva a desaparecer, esta vez para siempre.

"La verdad es que es un género muy tratado y es difícil ser original -nos confiesa Pablo-. Aunque la historia acude a muchos lugares comunes del género (la pareja de policías con personalidades distintas, o el transcurso de la historia en un corto espacio de tiempo) he intentado darle un toque personal, con un poquito de humor y un tratamiento de los personajes muy realista, con diálogos muy coloquiales".

En cuanto a por qué ha decidido dar el paso ahora, Pablo nos comenta: "La idea de hacer mi primera novela gráfica con cincuenta años se la debo a la pandemia. Tantos días encerrados y harto de pantallas, me planteé seriamente la idea de dibujar un historia larga por primera vez. Yo llevo dibujando historietas desde que tengo uso de razón, pero siempre habían sido historias cortas y páginas sueltas. Después de barajar varias opciones, finalmente me decidí por hacer una historia de género negro".

Página de 'Cloroformo' (Cartem Cómics)

"Casi todos somos un poco morbosos" Preguntamos a Pablo por qué cree que nos fascinan tanto los asesinos en serie: "Creo que la temática de los asesinos en serie nos gusta tanto al público en general, y en concreto a los comiqueros, porque casi todos, en el fondo, somos un poco morbosos". En cuanto a cómo quería que fuera ese asesino en serie, Pablo nos comenta: "Quería que resultara repulsivo, ya que es un tipo realmente malvado. Las películas en las que se trata al asesino en serie como la estrella de la película no suelen gustarme mucho. Está claro que cuánto más inteligente y sofisticado sea el asesino en serie, la película suele ser más interesante, pero últimamente creo que estamos rozando la admiración por los asesinos en algunos casos". Página de 'Cloroformo' (Cartem Cómics)

Dos policías que tendrán que investigar a contrarreloj En cuanto a los dos policías, Pablo nos comenta: "Coleman es un policía veterano a punto de jubilarse, con un caso cerrado en falso a sus espaldas y Ranieri es otro policía, no tan veterano, que, por azar, aparece en la historia, y le da a Coleman la oportunidad de redimirse". "En cuanto a la relación entre ellos -añade el autor-, bueno, es lo típico: intentar poner dos personalidades muy diferentes para que haya choques y situaciones llamativas. En este caso, Coleman es de origen anglosajón, hombre de pocas palabras y de carácter tosco, y por otro lado Ranieri, de origen italiano, más afable y comunicativo". Finalmente, sobre el aspecto físico de los policías, Pablo nos comenta: "He tirado un poco de tópico. Coleman, (el anglosajón) es alto, fuerte y con un aspecto rudo rematado con un bigote poblado y un corte de pelo casi militar. En cambio Ranieri (el italiano) es más menudo, extrovertido, viste con estilo y está súper orgulloso de su pelazo negro". Página de 'Cloroformo' (Cartem Cómics)

Un ejercicio de suspense En cuanto al secreto para mantener el suspense y que, a la vez, las cosas vayan acelerándose hasta el impactante final, Pablo Guarnido nos confiesa: "Eso fue una de las cosas más difíciles. Hubo varios borradores antes del definitivo, hasta que conseguí encontrar la fórmula adecuada para enseñar lo que tenía que enseñar en el momento adecuado, ni antes ni después. La narrativa, el ritmo de la narración creo que es lo más importante tanto en una película, como en un libro, como en un cómic. A mí me encantan las películas lentas, que me cuenten las historias sin prisas. Últimamente está muy de moda narrar con el turbo puesto". Sobre sus influencias, Pablo nos comenta: "No me he inspirado en nada en concreto, pero no puedo negar que puede que se note un poco la influencia de mis películas favoritas de este género: Seven y Qué dios nos perdone de Sorogoyen". "En cuanto al estilo literario -añade-, a mí lo que más me gusta, tanto en cine, como en novelas, como en cómic, es el realismo, rozando el costumbrismo. A veces me gustan las películas que apenas tienen música. Creo que la magia que puede surgir cuando te cuentan una historia (que no es nada fácil) es que te sumerges durante un rato, y te crees que eso está pasando de verdad. Por eso me gusta tanto ir a una sala de cine, porque ahí te puedes aislar mejor, y puede surgir esa magia". Página de 'Cloroformo' (Cartem Cómics)

Una historia en blanco, negro y gris Aunque los autores suelan elegir el color por un tema comercial, lo cierto es que el blanco y negro sigue siendo ideal para historias de serie negra como Cloroformo. "Yo creo que el blanco y negro, con su escala de grises, le va perfecto a esta historia. Hay películas recientes rodadas en blanco y negro (Sin City, The artist, El faro) que han funcionado muy bien visualmente, y supongo que al principio, a las productoras no les hizo ninguna gracia la idea del blanco y negro. A mí me pasó un poco eso mismo, ya que hubo varias personas con más criterio que el mío en este aspecto, que me desaconsejaron lo del blanco y negro, ya que a nivel comercial, es más difícil acertar, pero yo no quise dar mi brazo a torcer y ahora me alegro". Una serie negra que transcurre, como muchas otras, en Estados Unidos. Pero... ¿En algún lugar en concreto? "La verdad es que no -nos explica Pablo-. Por eso al principio dice: "En algún lugar de los Estados Unidos". Simplemente quería que fuera uno de los estados interiores, tipo Nebraska, Kansas... menos cosmopolitas, más tradicionales. Creo que se nota que no están ni en Los Ángeles ni en Nueva York". Página de 'Cloroformo' (Cartem Cómics)