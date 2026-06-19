Dos menores detenidos en Valencia tras el asalto a un instituto con navajas y bates que deja herida a otra menor
- Ha ocurrido en la localidad de Foios, hasta el centro se han desplazado agentes de Policía y de la Guardia Civil
- Uno de los supuestos implicados es inimputable por ser menor de 14 años
Dos menores han sido detenidos este viernes en el instituto de Educación Secundaria de Foios (Valencia) tras supuestamente asaltar armados con navajas y bates de béisbol el instituto de la localidad y herir de forma leve a otra menor, que tiene 13 años y ha sufrido lesiones leves en el cuello, han informado fuentes locales y de la investigación.
Según publica la agencia EFE, los dos menores supuestamente implicados son residentes en la vecina localidad de Albalat dels Sorells. Uno de ellos permanece detenido y otro ha sido puesto a disposición de sus padres por ser inimputable, es decir, menor de 14 años.
La Guardia Civil y la Policía Local de Foios (Valencia) han desplazado a varias unidades al lugar alertadas por el personal del centro y tras su intervención, los agentes de la Comandancia Provincial investigan lo sucedido.
El alcalde del municipio, Sergio Ruiz, ha informado de que el centro ha emitido un comunicado a las familias en el que informaba de un incidente que ha requerido de la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y que la situación ya estaba controlada.