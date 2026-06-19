Dos menores detenidos en Valencia tras el asalto a un instituto con navajas y bates que deja herida a otra menor

Dos menores han sido detenidos este viernes en el instituto de Educación Secundaria de Foios (Valencia) tras supuestamente asaltar armados con navajas y bates de béisbol el instituto de la localidad y herir de forma leve a otra menor, que tiene 13 años y ha sufrido lesiones leves en el cuello, han informado fuentes locales y de la investigación.

Según publica la agencia EFE, los dos menores supuestamente implicados son residentes en la vecina localidad de Albalat dels Sorells. Uno de ellos permanece detenido y otro ha sido puesto a disposición de sus padres por ser inimputable, es decir, menor de 14 años.

La Guardia Civil y la Policía Local de Foios (Valencia) han desplazado a varias unidades al lugar alertadas por el personal del centro y tras su intervención, los agentes de la Comandancia Provincial investigan lo sucedido.

El alcalde del municipio, Sergio Ruiz, ha informado de que el centro ha emitido un comunicado a las familias en el que informaba de un incidente que ha requerido de la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y que la situación ya estaba controlada.