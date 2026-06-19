Camiones eléctricos: la ruta que ya recorre Extremadura

Los camiones eléctricos dejan de ser una promesa para convertirse en una realidad. En Extremadura, tanto la Autovía del Suroeste (A-5) como la Autovía de la Plata (A-66) ya permiten planificar rutas de transporte pesado gracias a la presencia creciente de estaciones de recarga de alta potencia y además adaptadas para el uso de vehículos de gran longitud.

Uno de los ejemplos más recientes es la ruta de demostración impulsada por Daimler Truck Iberia (Mercedes), que ha recorrido cerca de 400 kilómetros por Extremadura dentro de un itinerario más amplio que ha discurrido entre España y Portugal. El “reto”, que han llamado "Conexión Iberia”, forma parte de una prueba de 2.700 kilómetros en la que participan conductores y periodistas especializados, al volante de un camión eléctrico con un peso cargado de 41 toneladas. Se trata de ponerlo a prueba bajo las condiciones de uso reales.

Camión eléctrico Mercedes-Benz cargando en la estación de Zunder en Mérida Foto: Rubén Caballero

Autonomía y planificación La gerente de Daimler Truck Iberia (Mercedes), Laura Rodríguez, destaca que su camión “nos permite llegar a unas autonomías de más de 500 kilómetros, lo justo para que un conductor profesional utilice los descansos para poder cargar”. “El futuro es presente”, resume. Desde el punto de vista medioambiental, el modelo eléctrico elimina las emisiones contaminantes directas frente al diésel, que consume en torno a 30 litros cada 100 kilómetros. También reducen significativamente la contaminación sonora. Sin embargo, entre los profesionales sigue presente una cuestión clave: dónde y cómo recargar. El probador del medio de comunicación especializado “Fenadismer en Carretera”, Pedro García, explica que “se puede utilizar en muchas operaciones de transporte organizado, rutas que se repiten muchas veces a lo largo de la semana”. La planificación se convierte así en un elemento esencial, apoyada en una red de carga que continúa en expansión. Camión eléctrico comparte estación de carga con un vehículo, en Mérida (Badajoz) Rubén Caballero