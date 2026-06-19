Arranca el Festival de Teatro Clásico de Chinchilla, en Albacete

Chinchilla levanta este viernes el telón de un festival histórico. Con una programación más ambiciosa y nuevos espectáculos, la cita teatral por excelencia de Albacete celebra su 30 aniversario. El viaje arranca este viernes en el Claustro de Santo Domingo con Las voces de Cervantes.

Las representaciones del Festival de Teatro Clásico de Chinchilla se van a desarrollar en el Claustro de Santo Domingo, con funciones programadas a las 22.30 horas. Las voces de Cervantes es un espectáculo que invita a descubrir la esencia de Cervantes en su contexto, proponiendo una reflexión sobre el amor y las relaciones que conecta la época dorada con la actualidad.

La programación cuenta con la participación de destacadas compañías y artistas, entre ellos Rafael Álvarez El Brujo, la Compañía Nacional de Teatro Clásico y la primera promoción de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla-La Mancha. Además, el festival incluye el estreno de una nueva producción.

01.25 min Las obras '1936', 'No' y 'La tercera fuga', protagonistas en la gala de los Premios Max de las Artes Escénicas

Entre las propuestas, además de Las voces de Cervantes, de Silvia Nogales, también figura Farra, de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y la compañía Lucas Escobedo; y La Hoguera de las maravillas, de Producciones Teatrales Viridiana. Asimismo, la programación ha incorporado un espectáculo de calle y amplía así la oferta cultural más allá de los espacios escénicos habituales.

Las entradas tienen precios comprendidos entre los 9 y los 25 euros. También se pueden adquirir abonos para asistir a toda la programación. Para el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, el festival se ha consolidado como una cita imprescindible, además de un importante motor económico y cultural para Chinchilla, localidad que durante estos días se convierte en uno de los principales referentes culturales de Castilla-La Mancha.