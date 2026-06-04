La Orquesta y Coro RTVE presenta su Temporada 2026/2027 en el Teatro Monumental

La Orquesta y Coro RTVE arranca una nueva etapa musical marcada por un cambio profundo en su dirección artística. El próximo lunes, 8 de junio, a las 11:30 horas, el Teatro Monumental de Madrid acogerá la presentación oficial de la Temporada de Abono 2026/2027, un curso que se presenta lleno de novedades en su programación y en sus liderazgo musical.

El gran hito de esta temporada es el debut del maestro francés Alexandre Bloch como nuevo director titular de la Orquesta Sinfónica RTVE. El director francés, conocido por su carisma y su energía en el podio, llega con el objetivo de abrir la formación a nuevos repertorios y conectar con un público más amplio.

La otra novedad la protagoniza Marc Korovitch. El actual director del Coro RTVE asume también el papel de principal director invitado de la orquesta.

El acto del próximo lunes estará conducido por el director gerente de la orquesta y coro, Manuel Ventero, y ofrecerá un recorrido detallado por la programación, los solistas y directores invitados. En el evento intervendrán los propios Alexandre Bloch y Marc Korovitch, además de Estefanía García, subdelegada artística de la formación, que detallarán las líneas principales de la programación y los proyectos previstos.

Durante el acto también se presentará la nueva programación del Ciclo de Cámara y de ‘Las Noches del Monumental’, un ciclo que abre el teatro a músicas raíz, jazz y flamenco. La mañana concluirá con el desglose de los conciertos extraordinarios que completarán una de las agendas culturales más ricas y diversas de la capital.

La presentación, además, incluirá cinco actuaciones musicales a cargo de algunos de los protagonistas de la temporada: la mezzosoprano Carol García, el violinista Francisco Fullana, la pianista Ana Guijarro ha ofrecido un adelanto de su participación en las Variaciones sobre una canción infantil de Ernst Dohnány.