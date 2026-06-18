Once granjas avícolas de Valladolid vigiladas por el brote de Newcastle

Las granjas avícolas de Valladolid se blindan frente a la llegada de la enfermedad de Newcastle. El único foco detectado en la provincia está controlado según la Junta de Castilla y León, que vigila once explotaciones más dentro del perímetro de seguridad fijado en diez kilómetros desde el origen.

Es el primer brote fuera de la Comunidad Valenciana y tanto veterinarios como ganaderos coinciden en que la crisis de la gripe aviar supuso un gran aprendizaje en bioseguridad y que las granjas están preparadas para evitar que vuelva a repetirse un desastre como ese.

Exterior de la granja avícola origen del brote de Newcastle en Valladolid

Aldea de San Miguel, zona cero El primer caso de Newcastle fuera de la Comunidad Valenciana se confirmó el pasado lunes quince de junio en una pequeña granja del pueblo vallisoletano de Aldea de San Miguel. Tras el positivo la Junta de Castilla y León activó un protocolo sanitario que ha supuesto el sacrificio de 24.000 de sus 26.000 pollos de engorde y crear un perímetro de seguridad de a su alrededor. Dentro de ese radio se encuentran once granjas en las cuales queda totalmente prohibido desplazar las aves y deben extremar la higiene, controlar el acceso de vehículos y evitar todo contacto con aves externas. Según Rufino Álamo, presidente del Colegio de Veterinarios de Valladolid, la enfermedad de Newcastle es altamente contagiosa entre las aves, tanto silvestres como de granja, por lo que las explotaciones deben extremar las precauciones. “Produce parálisis y una vuelta de cabeza y cuello muy característico“ La enfermedad afecta sobre todo a pollos en sus primeros días de vida, cuando no es obligatorio vacunarlos, por lo que aconsejan estar muy pendientes de cualquier síntoma como la tos y dificultad respiratoria en los animales, pero también “afecta al sistema nervioso, lo que produce parálisis y una vuelta de cabeza y cuello, lo que es muy característico de esta enfermedad” según Álamo. Ejemplar afectado por la enfermedad de Newcastle