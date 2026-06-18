El historietista Carlos Giménez recibe la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio
- El premio reconoce la "dilatada carrera creativa" de "una de las figuras más destacadas del cómic español contemporáneo"
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha entregado este miércoles al guionista e historietista Carlos Giménez Giménez (Madrid, 1941) la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio, en reconocimiento a su "dilatada carrera creativa, que lo sitúa entre las figuras más destacadas del cómic español contemporáneo".
El Consejo de Ministros, que ha aprobado la imposición de esta condecoración a petición de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, considera que Giménez es una figura referente para sucesivas generaciones de autores y lectores y a lo largo de su trayectoria ha construido "un universo creativo propio que ha contribuido de forma decisiva a ampliar el reconocimiento cultural de cómic en España".
El Gobierno señala que la obra de Giménez se caracteriza por una singular combinación de "excelencia artística, capacidad narrativa y compromiso con la representación de la realidad social", abordando temas como la infancia, la posguerra, las desigualdades sociales y la experiencia cotidiana de la sociedad española.
Entre sus obras más influyentes destacan Paracuellos, Barrio, Los profesionales y 36-39 Malos tiempos.
Uno de los historietistas más condecorados
Entre los reconocimientos recibidos por Carlos Giménez destacan la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2003), el Gran Premio del Salón Internacional del Cómic de Barcelona (1988), el Premio Amar el Cómic-John Buscema (2010) y diversos Premios Haxtur.
Otras personalidades distinguidas con la Gran Cruz de esta orden han sido Mario Vargas Llosa, Joan Manuel Serrat, Ricky Rubio, Jorge Edwards, María Dolores Pradera, Concha Velasco o Carlos Saura.
La Orden Civil de Alfonso X el Sabio se estableció en 1939 y su precedente era la Orden Civil de Alfonso XII.
Su finalidad es premiar a personas físicas y jurídicas por los "méritos contraídos en los campos de la educación, la ciencia, la cultura, la docencia y la investigación o que hayan prestado servicios destacados en cualquiera de ellos en España o en el ámbito internacional".