El historietista Carlos Giménez recibe la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha entregado este miércoles al guionista e historietista Carlos Giménez Giménez (Madrid, 1941) la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio, en reconocimiento a su "dilatada carrera creativa, que lo sitúa entre las figuras más destacadas del cómic español contemporáneo".

El Consejo de Ministros, que ha aprobado la imposición de esta condecoración a petición de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, considera que Giménez es una figura referente para sucesivas generaciones de autores y lectores y a lo largo de su trayectoria ha construido "un universo creativo propio que ha contribuido de forma decisiva a ampliar el reconocimiento cultural de cómic en España".

El Gobierno señala que la obra de Giménez se caracteriza por una singular combinación de "excelencia artística, capacidad narrativa y compromiso con la representación de la realidad social", abordando temas como la infancia, la posguerra, las desigualdades sociales y la experiencia cotidiana de la sociedad española.

Entre sus obras más influyentes destacan Paracuellos, Barrio, Los profesionales y 36-39 Malos tiempos.