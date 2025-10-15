'Pepe', el homenaje de Carlos Giménez a Pepe González, el inolvidable dibujante de 'Vampirella'

Los actores tienen la suerte de que sus películas les siguen manteniendo vivos para el gran público (y aún así muchos caen en el olvido), pero en el caso de los dibujantes de cómic, si tus tebeos desaparecen de las librerías tú desapareces con ellos. Es el caso de Pepe González (Barcelona 1939-2009), uno de los mejores dibujantes de la historia del cómic español y mundial, que triunfó en los años 70 y 80. Su póster de Vampirella, con una mano extendida de la que un vampiro va a echar a volar, es uno de los iconos del cómic mundial; pero también fue el artista que mejor retrató a grandes actores como James Dean, Marlon Brando, Jean Harlow y, sobre todo, Marilyn Monroe.

A pesar de su éxito internacional, Pepe siempre rehuyó la fama y su vida personal estuvo llena de fracasos, soledades y enigmas, porque nadie sabía realmente como era Pepe. Ni siquiera su gran amigo Carlos Giménez (Paracuellos, Los Profesionales), el mejor autor de cómics español de la historia, que cuando Pepe murió (solo y completamente arruinado), quiso rendirle homenaje con el cómic Pepe, que Reservoir books rescata ahora en un volumen integral Pepe, edición total, que contiene los cinco tomos originales de la serie.

Desgraciadamente, Carlos Giménez lleva ya más de una década sin conceder apenas entrevistas, concentrado en su obra. Pero si pudimos hablar con él en 2012, cuando se publicó el primer volumen de Pepe. Así que vamos a recuperar esa interesante entrevista.

"Pepe era el mejor en todo lo que hacía" “Pepe González -nos comentaba Carlos- era un buen amigo de mi época de Barcelona, aunque era un poco inalcanzable y no siempre le tenías cuando querías. Pero sobre todo era, no ya un grandísimo dibujante, que quizá fuera lo que menos era. Era un hombre con tantísimo talento que era el mejor en todo lo que hacía”. “Y dibujando también era el mejor, aunque muchas veces decía que si tuviera que dejar de hacer algo dejaría de dibujar, porque le gustaba dibujar algunas cosas, pero no todas”. Pepe González, el ilustrador que mejor retrató a Marilyn Monroe y Vampirella Jesús Jiménez “Cuando Pepe Murió –continuaba Giménez-, me dio tanta pena ver que en la prensa apenas saliera una escueta nota (y no en todos los medios) diciendo: ha muerto el dibujante Pepe González… Pepe no sólo era un dibujante, era un hombre con un talento tan grande que merecía páginas enteras, números extraordinarios e incluso programas en televisión y la radio”. “Merecía todo eso y mucho más y no lo tuvo porque nadie conocía a Pepe González, un hombre que, dado su temperamento, caminaba de espaldas al éxito y a la fama, le repelía todo lo que fuera la publicidad. Y por eso casi nadie supo de su vida y mucho menos de su muerte. Y eso es lo que me ha impulsado a hacer esta historia”, añadía Giménez. Páginas de la edición integral de 'Pepe'

"Pepe era un enigma" Carlos nos contaba que para documentarse habló con las personas que mejor conocían a Pepe: “Cogí un magnetofón y me fui a Barcelona para recorrer las casas de todos los que convivieron con él. Grabé muchas entrevistas y cuando reuní todas esas cintas las organicé y saqué una historia sobre la parte que conocemos de Pepe, porque el tiene una parte oscura, que sé que existe, pero de la que no sabemos nada porque era una parte de su vida de la que nunca habló: la noche". “No sabemos absolutamente nada sobre la época en la que vivió intensamente la noche. Ni a quién dirigirnos para averiguarlo, porque no debió convivir mucho con nadie, se movía mucho y por diferentes sitios", añadía Giménez. Según Carlos, “en Pepe veremos la vida del dibujante, y algunas pinceladas de esas noches que ocultaba, anécdotas que contaba y que sólo arañan la superficie. Y en las que siempre se burlaba de sí mismo quedando como un tonto, absurdo e incluso paleto. Y todo lo hacía para hacernos reír, porque tenía mucha gracia hablando”. Páginas de la edición integral de 'Pepe'

"Posiblemente Pepe no quisiera nada" Carlos nos comentaba lo que íbamos a ver en los cinco álbumes sobre Pepe: " Toda su vida, desde su nacimiento hasta su muerte, ya que he hablado con la gente que le acompañó en sus últimos momentos. Y por supuesto todo lo que fue su vida profesional en la que fue el número uno. Son cinco álbumes de 70 u 80 páginas y creo que es de las biografías más completas que se han hecho” “La historia -continuaba Carlos- está construida a base de anécdotas encadenadas una detrás de otra. Por eso, este primer álbum de juventud es muy divertido. Pero a medida que avanza la historia, se va volviendo más intenso. Hay más luces y sombras. La vida no siempre es tan divertida, sobre todo para este personaje tan contradictorio que no sabía lo que quería. Posiblemente no quisiera nada. Un personaje muy singular”. Carlos aseguraba que, aunque todas las anécdotas sean reales, cambió mucho a los personajes: “He hecho una biografía con la que el lector quede informado pero en la que no se pueda identificar a las personas, porque la biografía de Pepe es muy reciente, apenas ha muerto hace tres años. Y toda la gente que conoció vive, o casi todos. Y no quiero herir sensibilidades”. Páginas de la edición integral de 'Pepe'

Guiños a 'Los Profesionales' Pepe nos remite a una de las obras más conocidas de Carlos Giménez (y de las más divertidas) en la que narraba su paso por el estudio Selecciones Ilustradas, en la Barcelona de los años 60 y 70: “Pepe está llena de guiños hacia Los Profesionales, y la gente que la haya leído verá que hay personajes extraídos de esa serie. Pero Los Profesionales solo abarcaba la época de los 60 y Pepe abarca muchos más años, desde los 50 hasta la muerte de Pepe, en 2009”. "Esta biografía de Pepe, es más seria, menos caricaturizada y aunque mantenga el ambiente jocoso y las bromas de Los Profesionales, es otra historia. Y no quiero que los personajes sean los mismos. Aunque los que conozcan mi obra sabrán que el Jordi de Los Profesionales era Pepe. Y sí, hay muchas historias sobre Pepe en Los profesionales que aquí he decidido no repetir”, nos contaba Carlos.

"Pepe era como un superhéroe" “Pepe -nos confesaba Carlos- tenía una enorme facilidad para dibujar y para todo lo que hacía, como cantar, bailar, imitar… conseguía todo lo que se proponía, y a una velocidad increíble. La velocidad con la que se movía... Muchas veces se caía un vaso y el lo cogía antes de que llegara al suelo. Bromeábamos con él diciendo que era como un superhéroe, como el hombre rayo”. Carlos destacaba la facilidad para el dibujo de Pepe: “Los demás dibujantes que hacían retratos calcaban con un proyector, pero Pepe no lo necesitaba. Cogía "el lápiz tonto", como decíamos nosotros y empezaba a dibujar y el parecido era perfecto”. Pepe González, un artista a reivindicar JESÚS JIMÉNEZ “Recuerdo cuando hacía las historietas de Vampirella -añadía Carlos-. Mientras que yo hacía los bocetos acabados, Pepe hacía unas líneas para situar a los personajes y los globos donde iba a estar la cabeza y ya se ponía a dibujar a tinta. Era un hombre con gran facilidad y la misma despreocupación. Por su falta de interés dibujaba a un hombre y le ponía dos manos derechas, y se quedaba tan tranquilo”. “Tenía una memoria visual asombrosa -comentaba Carlos-. Con solo ver una película se la aprendía y podía recitar los diálogos. Y veía una persona un momento y era capaz de dibujarla de memoria de frente y de perfil. Tenía una capacidad asombrosa. Había un gran ilustrador y portadista, Enric Torres, que decía que si Pepe hubiera querido habría podido hasta volar, pero lo malo es que Pepe nunca quiso nada”.

“Pepe cantaba mejor que Barbra Streisand” Una parte del libro está dedicada a la época en la que Pepe fue el cantante del grupo Los Dálmatas, que consiguió un discreto éxito (podía haber sido mucho mayor de no ser por el desinterés de Pepe): “Pepe podía haber sido una estrella de la música -confesaba Carlos-. Yo le he oído cantar y no es que cantara bien, es que cantaba bien imitando a quien quisiera y con la voz que deseara. Yo le he oído cantar imitando a Barbra Streisand y era asombroso. Y le he visto cantar imitando a Marilyn y lo mismo. En el segundo álbum recuerdo una actuación que hizo para los amigos y nos dejó a todos asombrados. Cantaba mejor que Barbra Streisand pero no tenía ningún interés en que nadie lo supiera". "Le decíamos: "Pepe canta" y respondía: "Que cante tu abuela". Sólo cantaba lo que él quería y cuando le apetecía" -comenta Giménez-. Y tenía un absoluto dominio del cuerpo. Si veía un baile nuevo en la televisión, sólo con verlo una vez era capaz de hacerlo perfectamente. Era un hombre extraordinario en muchísimas facetas”, nos comentaba Carlos. Páginas de la edición integral de 'Pepe'