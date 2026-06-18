El Primer Simposio Internacional de Memorias Participativas se celebra en la Universidad de Granada. Este escenario europeo acoge una delegación gubernamental colombiana liderada por la viceministra Saia Vergara Jaime. El país expone una política pública sumamente innovadora que expande los límites del patrimonio cultural tradicional. La propuesta busca exportar una metodología que sitúa a las comunidades vulnerables como protagonistas absolutas del relato histórico. El Gobierno nacional busca validar internacionalmente sus procesos locales de sanación colectiva y construcción de tejido social.

La gran apuesta de esta delegación internacional se centra en la desmitificación global de la hoja de coca. Colombia es el primer país del mundo en presentar ante la UNESCO un detallado expediente de buenas prácticas. Este documento técnico fue construido minuciosamente junto a más de treinta pueblos indígenas del territorio nacional. La iniciativa abarca a cerca de 373.720 personas que históricamente sufrieron discriminación sistemática por sus tradiciones. Las comunidades defienden la planta americana como un alimento espiritual y un eje fundamental de su medicina. La mirada europea tradicional asocia este cultivo exclusivamente al narcotráfico, obviando su enorme riqueza botánica, cultural y cosmológica.

El saber ancestral y la sanación del dolor La inversión pública destinada a este proceso de salvaguardia supera los 733 millones de pesos. El objetivo institucional es "descolonizar los relatos impuestos sobre el campesinado y las comunidades étnicas de la nación". Los sistemas de conocimiento tradicionales son vitales para la protección ecológica de los ecosistemas más biodiversos. La idea, defendida en Granada, es que la 'planta sagrada' se transforme en un vehículo de diplomacia cultural internacional. La 'memoria viva' habita en los rituales diarios de mambeo amazónico y en los poporos de la Sierra Nevada. Este reconocimiento internacional pretende resarcir décadas de fumigaciones estatales, persecución violenta y exclusión social de los cultivadores. “Descolonizar los relatos impuestos sobre las comunidades étnicas “ El encuentro también profundiza en experiencias desgarradoras de reparación simbólica y reconciliación comunitaria en el territorio. El caso urbano y rural de Bojayá destaca como uno de los ejemplos más conmovedores del simposio. En mayo de 2002, un artefacto explosivo destruyó la iglesia principal de Bellavista causando una tragedia humanitaria. Murieron 119 civiles atrapados en un fuego cruzado, incluyendo a 48 niños de la población afrodescendiente. El Gobierno colombiano avanza en declarar el emblemático Cristo Mutilado como Bien de Interés Cultural. El arte religioso roto se convirtió en el espejo espiritual de una sociedad civil que exige justicia. Restauración del 'Cristo Mutilado'

Archivos comunitarios y la resistencia de las víctimas Los habitantes de esta región del Pacífico procesan su duelo colectivo mediante manifestaciones artísticas profundamente tradicionales. Las cantadoras locales entonan alabaos, que son rezos fúnebres ancestrales que permiten tramitar el dolor de la pérdida. El Estado colombiano acompaña a diecinueve consejos comunitarios afrodescendientes y nueve cabildos indígenas en su proceso organizativo. La documentación de estas prácticas mortuorias evidencia que el patrimonio inmaterial sirve para sanar traumas de la guerra. La política actual del cambio demuestra que los monumentos nacionales no siempre celebran victorias militares o héroes republicanos. El patrimonio contemporáneo también pertenece a las víctimas de la violencia.