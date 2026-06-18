Colombia defiende en Granada la hoja de coca como patrimonio cultural
- El Simposio de Memorias Participativas sirve de altavoz de las víctimas de la guerra
- Inversión histórica de Colombia para transformar el dolor del conflicto en "memoria viva"
El Primer Simposio Internacional de Memorias Participativas se celebra en la Universidad de Granada. Este escenario europeo acoge una delegación gubernamental colombiana liderada por la viceministra Saia Vergara Jaime. El país expone una política pública sumamente innovadora que expande los límites del patrimonio cultural tradicional. La propuesta busca exportar una metodología que sitúa a las comunidades vulnerables como protagonistas absolutas del relato histórico. El Gobierno nacional busca validar internacionalmente sus procesos locales de sanación colectiva y construcción de tejido social.
La gran apuesta de esta delegación internacional se centra en la desmitificación global de la hoja de coca. Colombia es el primer país del mundo en presentar ante la UNESCO un detallado expediente de buenas prácticas. Este documento técnico fue construido minuciosamente junto a más de treinta pueblos indígenas del territorio nacional. La iniciativa abarca a cerca de 373.720 personas que históricamente sufrieron discriminación sistemática por sus tradiciones. Las comunidades defienden la planta americana como un alimento espiritual y un eje fundamental de su medicina. La mirada europea tradicional asocia este cultivo exclusivamente al narcotráfico, obviando su enorme riqueza botánica, cultural y cosmológica.
El saber ancestral y la sanación del dolor
La inversión pública destinada a este proceso de salvaguardia supera los 733 millones de pesos. El objetivo institucional es "descolonizar los relatos impuestos sobre el campesinado y las comunidades étnicas de la nación". Los sistemas de conocimiento tradicionales son vitales para la protección ecológica de los ecosistemas más biodiversos. La idea, defendida en Granada, es que la 'planta sagrada' se transforme en un vehículo de diplomacia cultural internacional. La 'memoria viva' habita en los rituales diarios de mambeo amazónico y en los poporos de la Sierra Nevada. Este reconocimiento internacional pretende resarcir décadas de fumigaciones estatales, persecución violenta y exclusión social de los cultivadores.
“Descolonizar los relatos impuestos sobre las comunidades étnicas “
El encuentro también profundiza en experiencias desgarradoras de reparación simbólica y reconciliación comunitaria en el territorio. El caso urbano y rural de Bojayá destaca como uno de los ejemplos más conmovedores del simposio. En mayo de 2002, un artefacto explosivo destruyó la iglesia principal de Bellavista causando una tragedia humanitaria. Murieron 119 civiles atrapados en un fuego cruzado, incluyendo a 48 niños de la población afrodescendiente. El Gobierno colombiano avanza en declarar el emblemático Cristo Mutilado como Bien de Interés Cultural. El arte religioso roto se convirtió en el espejo espiritual de una sociedad civil que exige justicia.
Archivos comunitarios y la resistencia de las víctimas
Los habitantes de esta región del Pacífico procesan su duelo colectivo mediante manifestaciones artísticas profundamente tradicionales. Las cantadoras locales entonan alabaos, que son rezos fúnebres ancestrales que permiten tramitar el dolor de la pérdida. El Estado colombiano acompaña a diecinueve consejos comunitarios afrodescendientes y nueve cabildos indígenas en su proceso organizativo. La documentación de estas prácticas mortuorias evidencia que el patrimonio inmaterial sirve para sanar traumas de la guerra. La política actual del cambio demuestra que los monumentos nacionales no siempre celebran victorias militares o héroes republicanos. El patrimonio contemporáneo también pertenece a las víctimas de la violencia.
Una inversión histórica para una paz duradera
El testimonio de las víctimas directas de la violencia estatal e institucional vertebra la propuesta colombiana en España. Luz, madre de un joven ejecutado extrajudicialmente, representa la dignidad de las mujeres del colectivo MAFAPO. Su intervención en Europa visibiliza la incansable lucha contra la impunidad en los casos de falsos positivos. Las madres colombianas transforman su dolor en espacios memoriales vivos construidos colectivamente en diversas regiones del país. Ellas no exigen venganza en los tribunales, exigen verdad plena para dignificar la memoria de sus seres queridos. Sus proyectos textiles demuestran que las víctimas son investigadoras activas de sus tragedias familiares.
Finalmente, la viceministra Saia Vergara Jaime ratificó el compromiso gubernamental con una inversión histórica sin precedentes. El presupuesto consolidado para programas de memoria participativa supera actualmente los 9.850 millones de pesos colombianos. Colombia propone al mundo contemporáneo un modelo de gestión cultural donde el Estado comparte el poder con la ciudadanía. El simposio de Granada cierra abriendo un interrogante global sobre quiénes deben custodiar legítimamente la historia universal. La experiencia suramericana demuestra que la paz duradera solo es posible cuando se respetan todas las verdades.