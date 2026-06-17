Javier Bardem deja sus huellas en el cemento del Teatro Chino de Hollywood
- El actor español ha reivindicado el legado artístico de su familia y ha rendido homenaje a su madre
- Ha impreso sus manos, sus pies, su firma y hasta su nariz
El actor Javier Bardem ha dejado este martes sus huellas en el histórico Teatro Chino de Hollywood en una ceremonia en la que ha reivindicado el legado artístico de su familia y ha rendido homenaje a su madre.
"Me emociona por el apellido Bardem, que es un apellido que lleva mucho tiempo en esta profesión. Yo soy nada más que un representante de ese apellido", ha dicho el actor español a la agencia EFE después de haber impreso sus manos, sus pies, su firma y hasta su nariz en el cemento.
"El hecho de que Bardem esté ahí me hace muy feliz por mi madre, por mi tío, por mis primos, por mis hermanos, por mis abuelos", ha añadido el español arropado por figuras como los directores Denis Villeneuve y Michael Mann, presentes en el homenaje.
La defensa de sus causas como Gaza
El actor, cuyo nombre completo es Javier Ángel Encinas Bardem, lleva el apellido de su madre, la fallecida actriz y activista Pilar Bardem, a quien durante el homenaje ha descrito como la "persona más importante en su formación" y de quien asegura haber aprendido a levantar la voz por las causas en las que creía.
"Una lección muy importante que aprendí de ella como actriz es que nunca debes casarte con el éxito ni con el fracaso, porque ambos son una mentira", ha apuntado Bardem.
"Pero la lección más importante que aprendí de ella es que nunca renuncies a tu voz ante la injusticia ni ante quienes no suelen ser escuchados", ha añadido, volviendo a denunciar el genocidio en Gaza y la violencia de los colonos en Cisjordania: "Ambos son crímenes que nos definen a todos en este momento de la historia".
El halago de sus compañeros
Al plasmar sus huellas, Bardem se ha mostrado especialmente bromista: mientras hundía las manos en el cemento fresco apoyado sobre las rodillas, imitó el mugido de una vaca, ladró como un perro e incluso bromeó con que estaba a punto de orinarse como uno de ellos.
El director canadiense Denis Villeneuve, con quien ha trabajado en la saga Dune, asegura que cuando conoció al actor de Vicky Cristina Barcelona (2008) se sintió intimidado. "Estaba esperando conocer a esa figura taciturna, intimidante y oscura", ha dicho Villeneuve, en alusión a Anton Chigurh, el despiadado personaje de No es país para viejos (2007) que le valió a Bardem el Oscar al mejor actor de reparto.
"No es precisamente el tipo de hombre con el que te quieres tomar un Arnold Palmer", ha bromeado Villeneuve. "Pero en cambio, ¿qué me encontré?; a un oso de felpa. Una de las personas más amables, encantadoras y educadas que he conocido en mi vida", ha añadido.
Tanto Villeneuve como Michael Mann, con quien trabajó en Collateral (2004), han destacado su profesionalidad, su generosidad y su calidad humana, así como su compromiso político que, según Mann, "va más allá de lo inmediato".
En la ceremonia también han estado presentes sus hijos, Leo y Luna Encinas Cruz. Aunque Penélope Cruz no ha asistido, Bardem ha querido incluirla en el homenaje y le ha dedicado unas palabras de agradecimiento.
El actor ya había sido homenajeado en el bulevar de Hollywood en 2012 cuando recibió su estrella en el Paseo de la Fama, justo un día antes del estreno en Estados Unidos de la película de James Bond Skyfall. Este año Bardem estrenó en Apple TV la serie El cabo del miedo, en donde da vida al villano Max Cady; en el Festival de Cannes presentó El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, y aún se espera el estreno de Dune: Parte Tres.