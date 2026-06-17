Javier Bardem deja sus huellas en el cemento del Teatro Chino de Hollywood

El actor Javier Bardem ha dejado este martes sus huellas en el histórico Teatro Chino de Hollywood en una ceremonia en la que ha reivindicado el legado artístico de su familia y ha rendido homenaje a su madre.

"Me emociona por el apellido Bardem, que es un apellido que lleva mucho tiempo en esta profesión. Yo soy nada más que un representante de ese apellido", ha dicho el actor español a la agencia EFE después de haber impreso sus manos, sus pies, su firma y hasta su nariz en el cemento.

"El hecho de que Bardem esté ahí me hace muy feliz por mi madre, por mi tío, por mis primos, por mis hermanos, por mis abuelos", ha añadido el español arropado por figuras como los directores Denis Villeneuve y Michael Mann, presentes en el homenaje.

Las huellas de Javier Barden en el Teatro Chino de Hollywood EFE/EPA/NINA PROMMER

La defensa de sus causas como Gaza El actor, cuyo nombre completo es Javier Ángel Encinas Bardem, lleva el apellido de su madre, la fallecida actriz y activista Pilar Bardem, a quien durante el homenaje ha descrito como la "persona más importante en su formación" y de quien asegura haber aprendido a levantar la voz por las causas en las que creía. "Una lección muy importante que aprendí de ella como actriz es que nunca debes casarte con el éxito ni con el fracaso, porque ambos son una mentira", ha apuntado Bardem. "Pero la lección más importante que aprendí de ella es que nunca renuncies a tu voz ante la injusticia ni ante quienes no suelen ser escuchados", ha añadido, volviendo a denunciar el genocidio en Gaza y la violencia de los colonos en Cisjordania: "Ambos son crímenes que nos definen a todos en este momento de la historia". 01.33 min Bardem afirma que tras apoyar a Gaza le llaman "aún más", incluido en EE.UU.: "La narrativa está cambiando"