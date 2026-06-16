'Toy Story 5', los juguetes se enfrentan a la tecnología en una divertida secuela que celebra los 30 años de la saga

"Toy Story es como el diamante de Pixar. Por eso sentíamos tanta presión a la hora de hacer esta nueva secuela, porque no podíamos hacer una película que no fuera maravillosa", así nos comentaban la semana pasada en Madrid, los productores de Toy Story 5, Lindsey Collins y Pete Docter, lo complicado que era hacer una secuela de la saga que hace 30 años cambió para siempre la historia de la animación y puso unos baremos de calidad altísimos a las superproducciones de Disney y Pixar. Y, sobre todo, que es tan querida por varias generaciones de niños y sus padres.

Por eso, una vez más, nos encontramos con una película cuidada hasta el más mínimo detalle. Y también por eso, aunque es verdad que no está al nivel de la trilogía original, es una película muy divertida y con momentos muy emotivos. Un gran espectáculo que, a pesar de algún tropiezo en el ritmo, acaba por todo lo alto y nos deja con ganas de más aventuras de Jessie, Woody, Buzz y compañía.

Y todo gracias a unos protagonistas que se siguen sintiendo tan cercanos como hace 30 años. Esa es la verdadera magia de Toy Story, haber creado a un grupo de personajes (desde los protagonistas hasta los últimos secundarios) con una gran personalidad, a los que amamos incondicionalmente y cuyas aventuras nos siguen fascinando. Como dice Mr. Potato en una escena de la película en la que Woody y Buzz comienzan a discutir: "Da gusto volver a verlos pelearse".

02.11 min Visitamos la sede de Pixar, en San Francisco, con motivo del 30 aniversario de 'Toy Story'

Andrew Stanton (Bichos, WALL•E, Buscando a Nemo), que ha participado en los guiones de casi toda la franquicia desde la primera entrega, es el guionista y director de esta quinta aventura. Y se nota el cariño que siente por esos personajes que ayudó a crear.

La película nos muestra cómo, después de que Woody dejara a Bonnie para quedarse con Bo Peep y ayudar a encontrar dueños a los juguetes abandonados (en la cuarta entrega), Jessie se ha convertido en la líder de los demás juguetes en la habitación de Bonnie, con Buzz Lightyear como su segundo al mando. Sin embargo, Bonnie, ahora con ocho años, pasa todo el tiempo con su nuevo juguete favorito, una tableta inteligente con forma de rana llamada Lilypad. Así que Jessie, con la inestimable ayuda de Perdigón y el resto de los juguetes intentará recuperar su atención y encontrar para Bonnie una amiga que no sea virtual, sino otra niña de carne y hueso.

¿Podrán los muñecos resistir a la fascinación de los niños por la tecnología? Otra de las cosas que hacen tan especial a Toy Story es que no se ha quedado anclada en el pasado, como pasa con tantas películas y series de animación en las que sus personajes apenas evolucionan a pesar del paso de los años. Empezando porque vemos crecer a los niños protagonistas y envejecer a sus padres. Lo que hace que los sintamos, aún más, como parte de nuestra familia. Eso permite a los creadores de Pixar introducir elementos de actualidad en cada entrega. Y qué nos demos cuenta de cómo han cambiado las cosas en apenas 30 años. Ya que si en el primer Toy Story (1995), los muñecos se enfrentaban a la incertidumbre de un juguete revolucionario como Buzz Lightyear, ¡con sus luces, sonidos y accesorios!, aquí temerán volverse obsoletos y acabar arrinconados en una caja en el desván, cuando a su niña, Bonnie, le regalen a Lilypad, una tablet con forma de rana que tiene conexión a internet y que puede absorber la atención de Bonnie durante horas y horas, hasta el punto de que se olvide de jugar. Fotograma de 'Toy Story 5' (Pixar/Disney) Pixar Pixar Como vemos la película trata uno de los temas más candentes de la actualidad, esa protección de la infancia frente a los peligros de internet y los mundos virtuales. Esta misma semana conocíamos que el Reino Unido prohibirá el acceso a internet y las redes sociales a los menores de 16 años. "No queremos mostrar a la tecnología como la villana de la película -nos contaba Lindsey en ese encuentro en Madrid-, pero sí como una realidad que todos vivimos en nuestro día a día. Creo que todos estamos teniendo un problema en nuestra relación con la tecnología, con los móviles. Tanto los adultos como los niños". "Si -apostillaba Pete-, de hecho, cuando conocen a la tablet vemos a algunos de ellos exclamar: "Yo quiero una". La odian, pero por otro lado les encanta. Va a suponer un gran cambio para los juguetes". Fotograma de 'Toy Story 5' (Disney-Pixar) Pixar Pixar "Me gusta ese contraste -continúa Lindsey-, de que Lilypad tenga todos los conocimientos del mundo a su alcance y que solo viva para servir a Bonnie, que esté centrada las 24 horas en su bienestar. Nunca habíamos tenido a un juguete tan centrado en un niño. Mientras que Jessie, por su parte, tiene la experiencia de la vida, su instinto y esa relación con Perdigón que, aunque nunca diga nada, siempre está pendiente de ella y protegiéndola. Porque los juguetes tradicionales si tienen sus vidas propias". No deja de ser el mismo argumento de la primera entrega, la llegada de un nuevo juguete, solo que el salto entre Buzz Ligthyear y esa rana que tiene a su servicio todo el poder de internet es abismal. Como los cambios que ha habido en estos 30 años. Fotograma de 'Toy Story 5' (Pixar-Disney)