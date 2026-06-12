Pete Docter y Lindsey Collins por el 30 aniversario de 'Toy Story': "La presión por cada nueva secuela es enorme"
- Docter y Collins han hecho un repaso de la historia de la saga en Madrid
- Toy Story 5 llega a los cines españoles el próximo miércoles, 17 de junio
Pete Docter (Up, Inside Out, Soul), productor ejecutivo de Toy Story 5 y director creativo de Pixar Animation Studios, y Lindsey Collins, productora de Toy Story 5, han presidido en la Academia de Cine de Madrid un acto que celebraba el 30 aniversario de la saga, cuya nueva entrega, la quinta, está dirigida por Andrew Stanton (WALL·E, Buscando a Nemo) y llegará a los cines el próximo miércoles, 17 de junio. Un acto que ha sido presentado por el animador español Rodrigo Blaas y donde se han podido ver también un par de clips, en primicia, de esta nueva entrega.
Pete Docter fue el tercer animador de la plantilla (1990) y uno de sus primeros trabajos fue ayudar adesarrollar la historia y los personajes de Toy Story 1 (1995) "Cuando empezamos con todo esto, no podíamos encontrar a nadie que hubiese hecho animación por ordenador. Apenas dos o tres personas. Así que tuvimos que formar a la gente e incluso configurar los ordenadores con programas nuevos. Estaba todo sujeto como con alfileres. Y hacíamos cambios constantemente. Por ejemplo, en el vuelo final de los dos con el cohete, cuando Woody le dice: "¡Buzz, estás volando!", al principio Buzz contestaba: "No, me estoy deslizando. Pero en el último momento decidimos cambiarlo por esa frase que ya es icónica: "No estoy volando, estoy cayendo con estilo", que refleja ese cambio esencial de Buzz. Esos cambios nos pasaban constantemente".
"Y es que estábamos forzando los límites de lo que sabíamos de animación -añade Docter-. Por ejemplo, hacer la escena en la que se hinchaban los mofletes de Woody, durante la persecución, nos costó muchísimo".
En aquel momento Lindsey trabajaba en Disney, en películas como Pocahontas o Hércules: "Cuando fuí con unos amigos a ver Toy Story pensé: ¿Quiénes son esta gente? Porque estaba disfrutando de la película pero la mitad de mi cerebro estaba pensando en cómo habían logrado hacerlo. Porque nunca había visto nada así. Los diez primeros minutos de la película estaba pensando ¿Qué estoy viendo? Lo mejor es que sentía a esos personajes como personas reales. Hasta ese momento vivía la animación como fantasía, magia, casi como cuentos de hadas, pero Woody y Buzz me parecían auténticos. Hacían bromas y cosas que podía hacer alguien real. Ya sé que son juguetes pero para mí eran completamente reales. Así que dejé mi trabajo en Disney y en un par de semanas estaba en Pixar".
"Nos parecía que la animación repetía una fórmula"
Sobre la revolución que supuso Pixar, tanto a nivel tecnológico como de guiones, Pete Docter asegura: "Nos parecía que la animación de la época, de Disney, se limitaba a repetir una fórmula, con villanos, números musicales... Que se estaban autolimitando. Por eso, al principio, hicimos una lista de cosas que no queríamos hacer. Éramos un poco rebeldes y nuestros personajes también lo eran, solían rebelarse, ir contra el sistema. Y tampoco queríamos utilizar los villanos clásicos".
"Además, cuando el espectador ve una película de Pixar nosotros la hemos hecho y rehecho decenas de veces -añade Docter-. Porque siempre quieres que las cosas funcionen desde el principio pero nunc alo hacen. Así que siempre vamos aprendiendo sobre la marcha y las cosas que no funcionan son tan instructivas como las que sí que funcionan".
"Tenemos que salir constantemente de nuestra zona de confort y esto nos lleva a unos storytelling maravillosos de Pixar, súper rompedores", añade Linsey.
En cuanto a cómo ha cambiado el modo de hacer las películas en estos 30 años de Toy Story, Pete Docter ha asegurado: "En aquella época necesitábamos 36 horas para renderizar un solo frame (fotograma), mientras que ahora podemos renderizar la película mucho más rápido que lo que tardas en verla. Aunque es cierto que los frames de Toy Story 5 nos siguen llevando horas por la calidad que tienen".
"La presión por cada secuela es enorme"
Tras el éxito de Toy Story 1, Pixar estrenó Bichos (1998) mientras trabajaba en la secuela. "Recuerdo que hubo muchas discusiones sobre la secuela -nos comenta Lindsey-. Porque a excepción de El Padrino II y alguna más, no suelen alzanzar el mismo nivel. Teníamos unos cincuenta minutos realizados de la nueva película cuando nos llamaron en navidades, tras el estreno de Bichos, y nos dijeron que teníamos que tirarlo todo y empezar de cero. Desde entonces, la presión por cada secuela es enorme. Más tarde negociamos mantener 15 minutos de ese metraje, pero al final creo que solo conservamos un minuto".
"Pero creo que cuando la ves ahora -añade Pete- , sientes que es una de las películas mejor hechas de la historia. Como no teníamos demasiado tiempo, cada segundo de la película tenía que estar ahí por algún motivo. Eso sí, cuando acabamos dijimos que no íbamos a repetir la experiencia".
"Toy Story es como el diamante de Pixar -nos comenta Lindsey-. Por eso, hacer una secuela tenia tanta presión, porque no podíamos hacer una película que no fuera maravillosa. Y eso ha seguido pasando hasta ahora, con esta quinta entrega. Porque Toy Story sigue teniendo unos baremos muy altos de calidad".
"No sé exactamente dónde está la magia -concluye Docter-, porque las películas están hechas de miles de pequeñas decisiones. Y cualquiera de ellas puede tener un efecto muy grande o apenas imperceptible sobre el resultado final. La labor del artista es darse cuenta de esas pequeñas cosas que van construyendo esa magia".
"El truco de las secuelas es encontrar algo nuevo de lo que hablar"
En cuanto a si hay un truco para seguir haciendo secuelas intersantes, Pete Docter asegura: "El truco es que tienes que encontrar algo nuevo de lo que hablar. Porque diseñamos los personajes solamente con una motivación, con un hilo conductor. También que los personajes tengan una profundidad. Y los de Toy Story tienen una profundidad única, porque evolucionan"
"Una de las cosas que hacen única a Toy Story es que los niños crecen, van a la universidad, forman familias... Algo que no se suele hacer en animación, donde es complicado que los personajes maduren o envejezcan. En Toy Story no congelamos a los personajes, abrazamos el paso del tiempo y crecen con nosotros. Y cuando vas envejeciendo vas viendo las cosas de una forma distinta", asegura Lindsey.
"En Toy Story 3, Andy se va a la universidad y regala sus juguetes a Bonnie. Se sentía como un final maravilloso pero, a la vez, nos daba la oportunidad de abrir nuevas puertas con niños distintos", concluye Lindsey.
"Todos tenemos problemas en nuestra relación con la tecnología"
Pete Docter y Lindsey Collins nos han avanzado un par de secuencias de Toy Story 5, en las que Jessie, Buzz Lightyear, Woody y el resto de la pandilla se enfrentan a un nuevo reto cuando conocen a Lilypad, una tablet que llega con sus propias ideas disruptivas sobre lo que es mejor para Bonnie. ¿Acabarñan nuestros protagonistas arrinconados ante la fascinación de los niños por la tecnología?.
"En la cuarta película ya íbamos a tratar este tema pero al final no lo hicimos -nos comenta Pete-. Pero está claro que ahora es un tema inevitable.
"No queremos mostrar a la tecnología como la villana de la película -añade Lindsey-, pero sí como una realidad que todos vivimos en nuestro día a día. Creo que todos estamos teniendo un problema en nuestra relación con la tecnología, con los móviles. Tanto los adultos como los niños".
"Si -apostilla Pete-, de hecho, cuando conocen a la tablet vemos a algunos de ellos exclamar: "Yo quiero una". La odian pero por otro lado les encanta. Va a suponer un gran cambio para los juguetes".
"Me gusta ese contraste -continúa Lindsey-, de que Lilypad tenga todos los conocimientos del mundo a su alcance y que solo viva para servir a Bonnie, que esté centrada las 24 horas en su bienestar. Nunca habíamos tenido a un juguete tan centrado en un niño. Mientras que Jessie, por su parte, tiene la experiencia de la vida, su instinto y esa relación con Perdigón que, aunque nunca diga nada, siempre está pendiente de ella y protegiéndola. Porque los juguetes tradicionales si tienen sus vidas propias".
Por cierto, que este sábado, 13 de junio, podéis ver en RTVE y RTVE Play las cuatro primeras entregas de Toy Story.
Por lo poco que hemos podido ver de Toy Story 5 promete ser tan buena como las anteriores. Pero ya os contaremos más cuando la veamos, el próximo lunes. Recordad que llega a los cines el miércoles 17 de junio.