Única oportunidad para ver las 4 películas de Toy Story: te llevamos hasta el infinito y más allá con Woody y Buzz Lightyear

Vuelve la magia de Toy Story. La 1 y RTVE ofrecen una única oportunidad para disfrutar de una maratón con Andy, Woody, Buzz Lightyear, Rex y compañía. ¿Cuánto sabes de la saga famosa saga de animación? Inició su andadura con Toy Story, en 1995. Han pasado más de tres décadas y muchos de aquellos niños que vieron cómo los juguetes tenían vida propia, ahora disfrutarán con sus hijos del inminente estreno en cines de Toy Story 5, será el 19 de junio.

Podemos aprovechar esta nueva oportunidad de ver las cuatro películas para buscar algún detalle que nos pasó desapercibido y que nos ayude a descubrir, por ejemplo, el misterio del padre de Andy ¿Está divorciado de su madre, ha fallecido? son algunas de las respuestas más repetidas a este enigma. Otra incógnita que no pasa desapercibida es conocer cómo funciona el universo de los juguetes ¿son inmortales, qué pasa si se rompen por completo? ¿Cómo se activa su congelación cuando hay un humano cerca?

Y la hipótesis con más lógica de todas ¿Es la madre de Andy la dueña original de Jessie? Recordemos que en la primera entrega, Andy usa un sombrero de color rojo con la costura blanca entrelazada en el borde, es clavadito al que la muñeca lleva en Toy Story 2, según la teoría del crítico John Negroni, en los años 70 vendían artículos de merchandising infantiles alrededor del show televisivo El rodeo de Woody, esto podría explicar el origen del sombrero. Sea como fuere el valor de la amistad y seguir mirando al mundo como lo contemplan los niños son las dos lecciones que la saga de Pixar nos propone y que podremos volver a vivir el sábado con este maratón de Toy Story.

Toy Story Sábado, 13 de junio a las 15.50 horas en La 1 y en RTVE Play por tiempo limitado La estación azul de los niños - Imagen de la película 'Toy Story' Los juguetes de Andy cobran vida cuando los humanos no los ven. El líder del grupo es Woody, un vaquero de trapo que ve peligrar su puesto como mejor amigo de Andy con la llegada de Buzz Lightyear, un moderno e impresionante astronauta con alas, rayos láser y efectos de sonido que han regalado a Andy por su sexto cumpleaños. Woody siente celos de Buzz; tras una pelea, se ven atrapados en la casa de Sid, el niño cruel que vive al lado. La familia de Andy está a punto de mudarse, por lo que, para salvarse y alcanzar el camión de la mudanza, Woody y Buzz Lightyear deben aprender a trabajar en equipo. Las voces de los personajes son sumamente reconocibles, tanto en su versión original como en la nuestra. Por ejemplo, Woody tiene la voz de Tom Hanks en inglés. En castellano tiene la voz de Tadeo Jones, Keanu Reeves, Ben Affleck o Ben Stiller. Vamos, uno de nuestros actores de doblaje más importantes y reconocidos, Óscar Barberán. El famoso comediante Billy Crystal iba a poner voz a Buzz Lightyear, pero rechazó el papel que acabó por obtener Tim Allen, el actor de la trilogía ¡Vaya Santa Claus! Cuando Crystal vio el éxito que Toy Story alcanzó comentó que había sido el error más grande de su carrera. En España se eligió a quien dobla al actor Tim Allen, José Luis Gil más conocido como Juan Cuesta, "presidente de esta, nuestra comunidad".

Toy Story 2 Sábado, 13 de junio a las 17.15 horas en La 1 y en RTVE Play por tiempo limitado Vive la magia de 'Toy Story' este fin de semana en La 1 y RTVE Play Andy está en un campamento de verano, mientras Woody es secuestrado por Al McWhiggin, un codicioso coleccionista de juguetes que planea venderlo a un museo de Japón. En casa de Al, Woody descubre que es una valiosa pieza de colección basada en una serie de televisión de los años 50. Allí conoce a su antigua "familia" de juguetes: la vaquera Jessie, su caballo Perdigón y el Oloroso Pete. Al enterarse del secuestro, Buzz Lightyear lidera la misión de rescate cruzando la ciudad junto a Rex, Jam, Mister Potato y Slinky. Woody se encariña con Jessie y está en un dilema, si ir a Japón donde será admirado o regresar con Andy y el grupo antes de que el niño vuelva del campamento. En pleno proceso de animación, un empleado introdujo por error el comando de limpieza en el servidor central de Pixar, en cuestión de segundos el 90% del trabajo se había borrado. El sistema de copiado llevaba fallando meses, por lo que tampoco había copia de seguridad. Se pudo recuperar gracias a la directora técnica de Supervisión Galyn Susman, de baja por maternidad en aquel momento. Pixar le había instalado en casa un ordenador para que pudiera teletrabajar, Galyn hacía copias semanales de todo su trabajo de supervisión. Transportaron la CPU envuelta en mantas hasta las oficinas centrales de Pixar como si fuera un tesoro. Gracias a sus archivos, pudieron reconstruir la película.

Toy Story 3 Sábado, 13 de junio a las 18.45 horas en La 1 y en RTVE Play por tiempo limitado Andy tiene 18 años y está a punto de entrar en la universidad. Por un malentendido, sus juguetes acaban en la guardería Sunnyside, una prisión liderada por un oso resentido llamado Lotso. Woody huye del lugar y conoce a Bonnie Anderson, una niña de cuatro años con una imaginación desbordante. Tras enterarse allí del peligro que corren sus amigos, Woody regresa a Sunnyside y traza un plan de fuga. Logra rescatarlos y juntos vuelven a casa de Andy. El vaquero escribe una nota que cambiará la vida de todos. Andy visita a Bonnie y le regala su caja de juguetes, incluido a Woody. El traspaso generacional se completa, Andy se despide de su infancia y Bonnie pasa a ser la nueva protectora de la saga. Los ingenieros de sonido llevaron micrófonos a colegios y jardines de infancia reales y grabaron a niños jugando, gritando, chocando objetos y rompiendo juguetes de plástico. Después los mezclaron, el resultado es esa sensación de alboroto, caos y peligro de la clase Oruga de Sunnyside. Cuando los técnicos terminaron de renderizar y montar la última secuencia en la que Andy, ya universitario, regala todos sus juguetes a Bonnie, organizaron un pase privado para el equipo que había trabajado en la película. Cuando llega esta escena, en la que se despide de Woody con un “gracias chicos”, se produjo un gran impacto emocional. Prácticamente todo el equipo, tanto técnicos como de dirección, rompieron a llorar en la sala, conscientes de que se cerraba una etapa que había durado 15 años.

Toy Story 4 Sábado, 13 de junio a las 22.00 h Estreno en La 1 y en RTVE Play por tiempo limitado Fotograma de 'Toy Story 4', película del estudio de animación Pixar, propiedad de The Walt Disney Company.Walt Disney Pictures En la cuarta entrega conocemos a Forky, un nuevo amigo en el espacio que comparten los juguetes. Forky no es un juguete al uso, la niña Bonnie Anderson lo ha construido en su primer día de guardería con un tenedor-cuchara desechable, una tira limpiapipas roja para sus brazos y manos, un palito de helado partido y pegado con plastilina como pies y dos ojos móviles de distinto tamaño. Forky tiene una crisis existencial, por su origen no se siente un juguete y se considera basura, por ello busca constantemente tirarse a un contenedor. Woody asume la misión de vigilarlo para evitar que Bonnie sufra por perderlo. Nunca unos materiales tan ordinarios dieron tanta ternura. Un personaje con un mundo interior tan inabarcable que Pixar decidió crear un spin off solo para él titulado Forky hace una pregunta. La miniserie ganó un Emmy a Mejor Programa Animado en formato corto